Wolfratshausen

Die Seniorenarbeit der Nachbarschaftshilfe „Bürger für Bürger“ bekommt finanzielle Unterstützung. Das entschied ein Ausschuss des Stadtrats - befürchtet jedoch Konsequenzen.

Wolfratshausen – 28 Jahre lang leitete Peter Schöbel den Seniorentreff der Nachbarschaftshilfe „Bürger für Bürger“ (BfB). Weil er die damit einhergehenden Aufgaben aus Altersgründen nicht mehr bewältigen kann, schuf der Verein in diesem Jahr eine Vollzeitstelle für die neue Seniorenbetreuerin Agnes Seiffarth. Um sie und andere Hilfsangebote zu finanzieren, wäre ein städtischer Zuschuss in Höhe von 50 000 bis 70 000 Euro nötig gewesen. Angesichts der Haushaltseinsparungen vertagten die Stadträte zu Beginn des Jahres zunächst jedoch die Entscheidung über eine finanzielle Unterstützung.

„Ein großer Schatz“: Ausschuss des Stadtrats entscheidet über Seniorenhilfe

Nun kam es zu einem Kompromiss, der in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses eine kontroverse Debatte hervorrief. Martin Melf, Leiter des Rathaus-Referats Bildung und Soziales, entwickelte das Subventionsmodell. Demnach unterstützt die Kommune die Tätigkeit des Vereins mit einer Kostenpauschale von 100 Euro pro durchgeführter Veranstaltung. Voraussetzung ist die Erbringung eines Verwendungsnachweises sowie Belege über die tatsächlich stattgefundenen Veranstaltungen. Die für einen Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossene Vereinbarung verlängert sich immer um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 1. Juli gekündigt wird.

Programm für Senioren: Auf Wunsch mit Abhol-Service

„Die Stadt kauft Leistung ein: Bei maximal 300 Veranstaltungen im Jahr können 30 000 Euro fließen“, rechnete Annette Heinloth (Grüne) vor. Die Dritte Bürgermeisterin leitete die Sitzung in Vertretung von Rathauschef Klaus Heilinglechner und verwies auf die Ziele des BfB-Seniorenprogramms. Dazu gehören vor allem das Knüpfen von sozialen Kontakten sowie der Erhalt der körperlichen und geistigen Aktivität. „Auf Wunsch werden Senioren mit Beeinträchtigungen von zu Hause abgeholt und danach wieder nach Hause gebracht“, schloss Heinloth ihre Ausführungen ab.

Sorge um Domino-Effekt - andere Vereine kommen ebenfalls in Frage

Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste) hob die Arbeit der Nachbarschaftshilfe zwar lobend hervor. „Nach dieser Vereinbarung könnten aber auch andere Vereine auf die Stadt zukommen, um in den Genuss einer Förderung zu kommen“, gab er zu bedenken. Als Beispiele nannte er die AWO, den VdK und Sportvereine, die sich ebenfalls für Senioren engagieren. Manfred Menke (SPD) sah dies ähnlich und befürchtete zudem einen „hohen organisatorischen Aufwand für die Stadtverwaltung“.

Wichtige Arbeit: Kreisklinik Wolfratshausen nutze bereits „Bürger für Bürger“ für Nachbetreuung

Seniorenreferentin Dr. Ulrike Krischke (Bürgervereinigung) betonte die Notwendigkeit der Seniorenarbeit. „Das ist ein großer Schatz, den wir in der Stadt haben“, lobte sie. Sogar die Kreisklinik Wolfratshausen verweise Patienten mittlerweile zur Nachbetreuung an „Bürger für Bürger“. Der ehemalige BfB-Vorsitzende Peter Lobenstein, hält die Vereinbarung für überfällig. „Es ist die Grenze erreicht, dass das nicht mehr so nebenher geht“, so der Sprecher der Grünen-Fraktion. Viele Helfer müssten ausgebildet und geschult werden.

„Bürokratisches Monster“: Trotz Vorbehalt stimmte auch FDP-Stadtrat dafür

Dr. Patrick Lechner (FDP) warnte warnte vor einem „bürokratischen Monster“ und regte ein „Punktesystem“ an. Am Ende stimmte er aber ebenso wie Fleischer für das Modell. Einzig Menke votierte dagegen.

