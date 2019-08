Auszeichnung für Aushängeschilder der heimischen Wirtschaft

Gustavo Gusto aus Geretsried und SR Erodiertechnik aus Egling sind die Wirtschaftspreisträger 2019. Der Empfang im Landratsamt war angemessen festlich.

Bad Tölz-Wolfratshausen– „Ohne Fleiß keine Pizza, äh, kein Preis“: Mit einem Augenzwinkern gratulierte Geretsrieds Vize-Bürgermeister Hans Hopfner in seiner Laudatio dem Tiefkühlpizza-Produzenten Franco Fresco aus Geretsried – besser bekannt unter dem Markennamen „Gustavo Gusto“ – zum Wirtschaftspreis des Landkreises. Der zweite Preisträger ist das Unternehmen SR Erodiertechnik aus Ergertshausen. „Tradition und Innovation greifen in diesem mittelständischen Betrieb harmonisch ineinander“, betonte Laudator Hubert Oberhauser, Bürgermeister von Egling, bei der Preisverleihung am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Landratsamtes in Bad Tölz.

Die Preisverleihung ist Jahr für Jahr ein Stelldichein der prominentesten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. „Hier sind die wichtigsten Leut’ versammelt“, sagte Landrat Josef Niedermaier mit Blick auf die knapp 300-köpfige illustre Gästeschar. Die Liste derer, die er genau genommen persönlich begrüßen müsse, „umfasst acht Seiten“. Doch der Landrat beließ es dabei, vom Rednerpult aus „den Allerwichtigsten“ Grüß Gott zu sagen. Dazu zählten der Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan, der Bezirkshauptmann von Tirol, Dr. Michael Brandl („Schön, dass Du trotz gesperrter Straßen hergefunden hast“), sowie der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Dr. Manfred Gößl.

Wirtschaftliches Wachstum auf der einen, Klimaschutz und Sensibilität beim Verbrauch von Ressourcen auf der anderen Seite: „Die junge Generation mahnt uns, dass es nicht so weitergehen kann.“ Niedermaier hat ein Spannungsfeld ausgemacht, für das es „Lösungen auf beiden Seiten geben muss“. Widersprüche – mehr Wohnraum aber trotzdem die Versiegelung der Landschaft zurückschrauben – „müssen in gegenseitigem Verständnis aufgelöst werden“, so der Landrat.

Er appellierte an die Unternehmer: „Wir brauchen sie als starke politische Kraft in unserem Landkreis.“ Niedermaier rief die Anwesenden dazu auf, ihre Stimme zu erheben „und sich in die politische Debatte einzuschalten“. „Für ihre Arbeit, ihr Engagement, ihre Findigkeit und Motivation“, sagte der Landrat den Unternehmern ausdrücklich Dankeschön.

Herausragende Vertreter ihrer Zunft sind die Wirtschaftspreisträger Franco Fresko und SR Erodiertechnik. „Sie haben eine einfache Idee hervorragend in die Tat umgesetzt“, lobte Geretsrieds Vize-Bürgermeister Hopfner den „Gustavo-Gusto“-Gründer Christoph Schramm und sein Team. Bis zu 80 000 Tiefkühlpizzen verlassen Tag für Tag Geretsried, „Gustavo Gusto“ gibt’s bundesweit unter anderem bei Rewe und Penny. „Heute Morgen bekam ich einen Anruf von Edeka“, berichtete Schramm – „wir sind jetzt Marktführer in Bayern“. Laudator Hopfner erinnerte an die Anfänge des Unternehmens in relativ kleinen Räumlichkeiten in Geretsried. Mittlerweile arbeiten 220 Frauen und Männer auf gut 15 000 Quadratmetern in einem 2018 bezogenen Firmengebäude in Geretsried-Gartenberg. Bill Gates, Gründer der Firma Microsoft und aktuell zweitreichster Mensch der Welt, „hat auch in einer Garage angefangen“, stellte Hopfner mit einem Lächeln fest.

+ Anerkennungspreis: (v. li.) Landrat Josef Niedermaier, Ulrike Geigl (Aktiv Markt Graf Münsing), Laudatorin Mechthild Felsch, Jasmin und Florian Meier (Meier’s Familien-Bäckerei Reichersbeuern) und Laudator Ernst Diekmann, Rathauschef in Reichersbeuern. © Foto: Pröhl Preisträger SR Erodiertechnik charakterisierte Laudator Oberhauser mit den Worten: Ein mittelständisches Unternehmen, das auf einem soliden Fundament stehe „und auf eine lange Tradition blicken kann“. Aus einem Ein-Mann-Erodier-Betrieb in einem kalten Kellerraum eines Autohauses sei „ein Aushängeschild für die Gewerbestruktur der Gemeinde Egling“ geworden, stellte der Rathauschef anerkennend fest. Oberhauser wie Hopfner wünschten den Preisträgern, dass sie „den erfolgreichen Weg weitergehen“. Beide äußerten die Hoffnung, dass die Auszeichnung sowohl für die Franco Fresco GmbH als auch für SR Erodiertechnik „auch ein Ansporn ist.“

Auch zwei Anerkennungspreise überreichte Landrat Josef Niedermaier am Donnerstagabend: Einen an Ulrike Geigl, Geschäftsführerin des Aktiv Markt Graf in Münsing – gemeinhin „Kellerer“ genannt – und einen an Florian Meier, den Kopf von Meier’s Familienbäckerei in Reichersbeuern. Laudatorin Mechtild Felsch stimmte das „Lummerland“-Lied an, um die Leistungen des „Kellerer“-Teams zu preisen. Mit der aus der Augsburger Puppenkiste stammenden Melodie und einigen selbst verfassten Textzeilen „möchte ich Kindheitserinnerungen wecken“, so die Kreisrätin aus Münsing. Erinnerungen an eine Zeit, in der es in fast jedem Kinderzimmer einen Kaufladen gab. An eben jene Kaufläden erinnere der „Kellerer“, ein „ganz besonderer Familienbetrieb“, der seine Produkte zwar heute auch online anbiete – aber dennoch nichts von seinem außergewöhnlichen Charme eingebüßt habe. Der Aktiv Markt Graf in Münsing sei Einkaufszentrale und „Nachrichtenzentrale“ zugleich, betonte Felsch. Er sei ein Beispiel dafür, dass sich ein kleiner Laden Dank „Bürgersinn, Redlichkeit und Solidarität“ bis auf den Tag erfolgreich gegen die vermeintlich übermächtige Konkurrenz behaupten könne.

„Ein Nahversorger vor Ort hat es immer schwer“, meinte der Rathauschef von Reichersbeuern, Ernst Dieckmann, mit Blick auf Meier’s Familienbäckerei in seiner Gemeinde. Aber: Die Kunden, dazu zählt Dieckmann nach eigenen Worten mindestens jeden Samstagfrüh („ich stell’ mich gerne in die Schlange“), „erleben Herzlichkeit und Wertschätzung“. Das Meier-Team biete Tag für Tag „eine Dienstleistung, die von Herzen kommt“, so der Bürgermeister. Zudem gehörten viel Handarbeit und frische Produkte zum Erfolgsrezept der Familienbäckerei. Dieckmann: „Sie ist ein wertvoller Bestandteil des Dorfes.“