Auto landet im Schaufenster

Rückwärts ins Schaufenster eines Reformhauses fuhr ein 80-Jähriger am Montagnachmittag in Wolfratshausen.

Unfall an der Wolfratshauser Bahnhofstraße

Der Schuss ging buchstäblich nach hinten los: Ein Münchner fuhr am Montag rückwärts ins Schaufenster eines Reformhauses.

Wolfratshausen - Ein 80-jähriger Münchner ist am Montagnachmittag mit seinem Auto rückwärts in das Schaufenster des Reformhauses an der Bahnhofstraße in Wolfratshausen gerauscht. Der Mann erlitt laut Polizei wohl nur leichte Verletzungen. Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte ein Sprecher noch nichts sagen. Neben Polizei und BRK war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

