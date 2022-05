Pkw stürzt am Wolfratshauser Berg in die Tiefe: Für Polizei steht Unfallursache fest

Ehepaar schwer verletzt

Rund acht Meter stürzte ein Ehepaar mit seinem Pkw am Wolfratshauser Berg in die Tiefe. Nun steht die Unfallursache für die Polizei fest.

Wolfratshausen – Es gibt positive Nachrichten: Das Ehepaar aus dem Raum Geretsried, das am vergangenen Sonntag im Morgengrauen am Wolfratshauser Berg mit seinem Pkw rund acht Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden ist, konnte das Krankenhaus verlassen. Das berichtet der Pressesprecher der Polizeiinspektion Wolfratshausen, Markus Sager, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es geht beiden den Umständen entsprechend wieder gut“, so Sager. Darüber hinaus hat die Polizei die Unfallursache ermittelt.

Pkw stürzt am Wolfratshauser Berg in die Tiefe: Für die Polizei steht Unfallursache fest

Wie berichtet hatte der 69-jährige Autofahrer nach einer scharfen Kehre bergaufwärts die Gewalt über seinen Hyundai verloren. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Holzabsperrung und stürzte etwa acht Meter tief auf den darunter verlaufenden Serpentinen-Abschnitt der Bundesstraße 11. Der Senior und seine Ehefrau (60) mussten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst aufgrund ihrer schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Unfall am Wolfratshauser Berg - Polizeihauptkommissar sagt: „Es war ein klassischer Fahrfehler“

Zur Unfallursache erklärt Hauptkommissar Sager gegenüber unserer Zeitung: „Es war ein klassischer Fahrfehler.“ Der Hyundai-Fahrer sei nach eigenen Angaben zum Unfallzeitpunkt am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr „durch ein Licht geblendet worden“. Dadurch sei er abgelenkt worden – und das folgenschwere Geschehen nahm seinen Lauf. Am Pkw des Ehepaars entstand Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Schon kurz nach dem spektakulären Unfall hatte die Polizei ausgeschlossen, dass der 69-Jährige zu schnell war - auch Alkohol sei nicht im Spiel gewesen. (cce)

