Auto übersehen: 15.000 Euro Sachschaden

Wolfratshausen - Ordentlich gekracht hat es am Sonntag gegen 15 Uhr unterhalb des Autobahnzubringers. Eine 38-Jährige verursachte einen Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 38-Jährige aus Eurasburg mit ihrem Pkw auf der B 11a von Münsing kommend in Richtung Wolfratshausen. Bei der ersten Ausfahrt verließ sie den Autobahnzubringer und wollte nach rechts auf die Staatsstraße in Richtung Wolfratshausen abbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende 69-jährige Pkw-Fahrerin ebenfalls aus Eurasburg, und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Frauen hatten Glück und blieben unverletzt. Ihre Autos waren allerdings so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro. sas

Rubriklistenbild: © dpa