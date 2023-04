Auto zerkratzt und Reifen aufgestochen - Polizei sucht Zeugen

Von: Franziska Konrad

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Samstag ein Auto in Waldram. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 3000 Euro.

In der Nacht auf Samstag beschädigte ein Unbekannter ein Auto in Waldram. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei im Bereich der Lüßbachstraße. An einem geparkten schwarzen Pkw zerkratzte der Täter die rechte Seite, außerdem stach er zwei Reifen auf.

Wolfratshausen: Unbekannter beschädigt Auto - 3000 Euro Sachschaden

Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10, entgegen. kof

