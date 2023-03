Zwei Verletzte bei Feuer: Mitten in der Nacht brennt ein Autohaus - Über eine Million Euro Schaden

Von: Dominik Stallein

Ein Autohaus in Wolfratshausen stand in Brand. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Autohaus in Wolfratshausen steht am frühen Mittwochmorgen in Flammen. Die Löscharbeiten dauern schon fünf Stunden. Die Feuerwehr rät Anwohnern: Fenster zu.

Wolfratshausen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gingen die Sirenen: Vollalarm um 2.30 Uhr - wegen einer Rauchentwicklung an der Geltinger Straße. Das dortige Volvo-Autohaus stand in Flammen.

Update 13:25 Uhr: Die Feuerwehr hat ihren Bericht aktualisiert. Wie Stefan Kießkalt, Pressesprecher der Kreisfeuerwehren, berichtet, handelt es sich beim Verletzten um den Inhaber des Autohauses. Der sei bei Löschversuchen leicht verletzt worden und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer habe weite Teile des Gebäudes und des Daches zerstört. Auch ein Reifenlager wurde vom Brand betroffen, was zu einer „massiven Rauchentwicklung“ geführt habe.

Teile des Gebäudes waren wegen der schnellen Ausbreitung des Feuers und den Einwirkungen der Flammen einsturzgefährdet. Deshalb kam der Abrissbagger zum Einsatz, mit dem das Dach des Gebäudes abgetragen wird. Das Gebäude wurde vom Strom-, Gas- und Wassernetz abgetrennt. Den Sachschaden beziffert die Feuerwehr auf über eine Million Euro.

Update 12 Uhr: Am Rande des Einsatzes kann Wolfratshausens Feuerwehr-Kommandant Andreas Bauer kurz mit unserer Zeitung sprechen. Er erinnert sich an das Eintreffen am Autohaus mitten in der Nacht: „Als wir angekommen sind, ist schon aus allen Fenstern der Rauch gequollen. Wenn das so aussieht, ist klar, dass das kein kleines Feuer bleiben wird.“ Ein Brand entwickle sich exponentiell - und ist schwer aufzuhalten. Das sei nur möglich gewesen, weil so viele Ehrenamtliche ausrückten und unterstützten. Denen dankt der Kommandant ausdrücklich. Insgesamt waren 105 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, zusätzlich noch 20 Personen des Bayerischen Roten Kreuzes und des Rettungsdienstes sowie mehrere Polizeistreifen.

Brand mitten in der Nacht: Noch immer laufen die Löscharbeiten

Update, 11.50 Uhr: Noch immer laufen die Nachlöscharbeiten. Die meisten Einsatzkräfte sind bereits seit über 9 Stunden in Aktion. Im Autohaus kämpfen Atemschutzträger gegen die noch immer lodernden Glutnester. Das Dach der zentralen Halle wurde nahezu komplett abgetragen. Auf dem Parkplatz des Volvo-Händlers stapelt sich Schutt, angeschmolzenes Blech und kohlrabenschwarze Holzbalken. Über den Fenstern und Toren des Gebäudes sind dicke, dunkle Flecken zu sehen.

Volvo-Händler in Wolfratshausen in Flammen: Polizei gibt ein Update - Löscharbeiten laufen noch

Update, 9.35 Uhr: Jetzt gibt es erste Informationen der Polizei. In einer Pressemitteilung fasst das Polizeipräsidium Oberbayern zusammen, was bisher bekannt ist: Gegen 2.30 Uhr wurde ein Feuer in einem Autohaus in Wolfratshausen gemeldet. Der Brand habe sich schnell vergrößert. „Ein Umgreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden.“

Brand im Autohaus in Wolfratshausen: Zwei Verletzte, Polizei spricht von „sehr hohem Sachschaden“

Die Polizei spricht von einem „sehr hohen Sachschaden“. Schon während der Löscharbeiten hätten Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen sowie des Kriminaldauerdienstes Weilheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort übernommen. „Die weiteren Ermittlungen werden von Brandfahndern des Fachkommissariat 1 sowie Beamten der Spurensicherung des Fachkommissariat 7 der KPI Weilheim übernommen“, schreibt die Polizei. Aktuell könne noch keine Aussage über eine mögliche Ursache des verheerenden Feuers gemacht werden.

Update, 9.05 Uhr: Brandfahnder der Kriminalpolizei sind am Brandort eingetroffen. Mit einer Drohne der Feuerwehr wird das Gebäude überprüft. Dies könnte Rückschlüsse darauf bieten, wie der Brand entstanden ist und sich ausgebreitet hat. Zur Ursache gibt es noch keinerlei Meldungen.

Zwei Verletzte bei Feuer: Mitten in der Nacht brennt ein Autohaus - Einsatz kann noch Stunden dauern

Update, 8.52 Uhr: Auf dem Grundstück des Autohauses, das in der Nacht brannte, kommt schweres Gerät zum Einsatz. Ein Abrissbagger trägt Teile des Dachs vom Volvo-Autohaus ab. Darunter könnten wohl noch Glutnester schlummern, die die Feuerwehr in den Griff bekommen muss. Einige Autos auf dem Hof wurden weggefahren, um Platz zu schaffen.

Das Blechdach des Autohauses wird nach dem verheerenden Brand abgetragen - darunter könnten noch Glutnester sein. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Autohaus in Vollbrand - Bürgermeister spricht von schwierigem Feuerwehreinsatz im Wohngebiet

Update, Mittwoch, 8.45 Uhr: Bürgermeister Klaus Heilinglechner ist zur Lagebesprechung vor Ort. Er lobt die Feuerwehren, die „erneut ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt haben“. Heilinglechner - er war selbst jahrzehntelang aktiver Feuerwehrmann - weiß, dass der Brandort besondere Risiken birgt. Zum einen, weil es sich um ein Autohaus handelt „mit Lacken, Reifen und Acetylen-Flaschen“. Außerdem grenzt das Autohaus direkt an mehrere Wohngebäude. Heilinglechner dankt den vielen Einsatzkräften für die stundenlangen Löscharbeiten. Er geht davon aus, dass die Nacharbeiten noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden.

Nach Brand eines Autohauses: Verkehr über B11 fließt wieder - auf dem Grundstück laufen noch Arbeiten

Update, Mittwoch, 8.30 Uhr: Die B11 ist wieder für den Verkehr freigegeben, die Geltinger Straße bleibt weiter für die Autofahrer gesperrt.

Vollbrand eines Autohauses in Wolfratshausen - Feuerwehr rät Anwohnern: Fenster zu

Update, Mittwoch, 7.45 Uhr: Die Feuerwehr zieht ein erstes Fazit am Mittwochmorgen. „Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Das Autohaus und dazugehörige Gebäudeteile sind im Vollbrand gewesen“, berichtet der Sprecher der Landkreisfeuerwehren, Stefan Kießkalt. „Im Gebäude befanden sich zum Brandzeitpunkt mehrere Fahrzeuge“, auch ein Reifenlager wurde durch den Brand zerstört.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde eine Person leicht verletzt und vom BRK in die Klinik transportiert. Außerdem sei bei den Arbeiten ein Feuerwehrmann verletzt worden - „er wurde vor Ort behandelt“.

Den Anwohnern rät die Feuerwehr, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuer im Autohaus Wolfratshausen: „Nachlöscharbeiten werden noch Zeit in Anspruch nehmen“

„Derzeit konnte durch einen massiven Löscheinsatz das Feuer unter Kontrolle gebracht werden“, so Kießkalt. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Etliche Atemschutztrupps sind und waren im Einsatz. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Feuer in Wolfratshausen: Mitten in der Nacht brennt ein Autohaus

Erstmeldung, Mittwoch: 7.30 Uhr: Die Löscharbeiten ziehen sich noch immer (Stand: 7.30 Uhr), die Königsdorfer Straße, B11, ist für den Verkehr gesperrt. Noch liegen unserer Zeitung keine Informationen der Polizei vor.

An den Löschmaßnahmen waren insgesamt fünf Feuerwehren beteiligt: Die Ehrenamtlichen aus Weidach, Wolfratshausen, Gelting, Egling und Geretsried wurden alarmiert. Die Ehrenamtlichen des Rettungsdiensts des BRK und die Polizei waren ebenfalls im Einsatz.

(dieser Text wird laufend aktualisiert)