Autohaus in Wolfratshausen ausgebrannt: Die Katastrophe im Überblick

Von: Dominik Stallein

Teilen

Das Autohaus Gerb in Wolfratshausen brannte in der Nacht auf Mittwoch vollständig aus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Autohaus Gerb brannte. Der Schaden geht in die Millionen, die Löscharbeiten dauerten Stunden. Zwei Personen wurden verletzt. Die Brandursache ist unklar.

Wolfratshausen – Als Andreas Bauer kurz Zeit für ein Gespräch findet, ist er schon seit neun Stunden im Einsatz gegen die Flammen. Der Kommandant der Wolfratshauser Feuerwehr wurde um 2.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Das Autohaus Gerb an der Geltinger Straße stand in Flammen. 105 Feuerwehrleute, 20 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und BRK und einige Polizisten rückten sofort aus, um die Flammen in den Griff zu bekommen. „Als wir angekommen sind, ist schon aus allen Ecken der Rauch gequollen“, erinnert sich Bauer. „Wenn das so aussieht, ist klar, dass es kein kleines Feuer bleiben wird.“ Einen Vollbrand des Gebäudes konnten die Einsatzkräfte nicht mehr verhindern. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine amtliche Gefahrenmeldung herausgegeben: Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Weil das Feuer laut der Deutschen Presseagentur dpa im Reifenlager ausbrach, quoll besonders viel Rauch aus dem Gebäude. Die Polizei bestätigt diese Info nicht. Dafür sei es zu früh.

Aufräumarbeiten beim Autohaus Gerb: Nach dem Vollbrand wird das Dach abgetragen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Autohaus in Wolfratshausen brennt: Löscharbeiten ziehen sich stundenlang

Hinter Bauer, über den Fenstern und den durchgeschmolzenen Toren des Autohauses, sieht man dicke, dunkle Flecken an der Wand. Es sind Spuren der Rauchwolken, die mitten in der Nacht aus dem Gebäude aufstiegen. Den Feuerwehrleuten, die vor Ort ausharren, sind die Strapazen der Nacht anzumerken. In der Pressemitteilung klingen sie so: „Mehrere Trupps im Innenangriff begannen mit der Brandbekämpfung. Auch ein Löschangriff über eine Drehleiter wurde sofort durchgeführt. Nachrückende Einsatzkräfte aus Geretsried setzten ebenfalls die Drehleiter zur Brandbekämpfung ein. Das Feuer hatte sich bereits auf weite Teile des Gebäudes und des Daches ausgebreitet.“ Kurzfassung: Das Autohaus war ein Meer der Flammen. Der stundenlange Kampf gegen das Feuer kräftezehrend.

Wolfratshausen: Nach dem Autohaus-Brand stapelt sich Schutt auf dem Autohof

Was auf dem Gelände an der Geltinger Straße bleibt, sind kohlrabenschwarze Holzbalken und komplett verbogene Blech-Teile vom einstigen Dach der Autohalle. Noch am Mittag riecht es nach Rauch. Bauer berichtet, dass die Feuerwehr immer neue Glutnester findet und dass einige Atemschutzträger im Gebäude die letzten Brandherde bekämpfen. Im Hintergrund trägt ein Abrissbagger ein Stück Dach von der Ruine ab, legt es auf den Hof.

Feuer in Wolfratshausen: Autohaus war einsturzgefährdet

Das Autohaus war durch den verheerenden Brand einsturzgefährdet, deshalb brauchte die Feuerwehr dieses schwere Gerät. Der Bagger trägt die Blech-Konstruktion ab. Die Ehrenamtlichen löschen die verbleibenden Brandherde darunter. Dass das Feuer auf die Wohnhäuser auf dem Nachbargrundstück übergreift, scheint zu diesem Zeitpunkt schon weitestgehend ausgeschlossen.

Das Autohaus Gerb in Wolfratshausen brannte in der Nacht auf Mittwoch vollständig aus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Über 20 Menschen stehen mittags an der Geltinger Straße und beobachten die Arbeiten auf dem Hof. Einige von ihnen sind Mitarbeiter des Volvo-Händlers. Die meisten schütteln ungläubig den Kopf. Das Autohaus war eine Institution. Seit 1972 gibt es den Autohändler, nach eigenen Angaben ist er der älteste Volvo-Händler in der Region München. „Wahnsinn“, meint ein älterer Herr auf seinem Fahrrad. Ein anderer – mittleres Alters, versteinerter Gesichtsausdruck – murmelt ratlos vor sich hin: „Haben wir wohl keinen Job mehr.“

Kripo ermittelt nach Brand in Wolfratshausen - Ursache ist völlig unklar

Einige Stunden vor den Passanten standen Beamte der Kriminalpolizei an dieser Stelle. Die Weilheimer haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Am Mittwoch gibt es dazu noch keine Angaben. „Die wirklichen Ermittlungen können erst beginnen, wenn das Feuer komplett gelöscht ist“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums gegenüber unserer Zeitung.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Als der größte Teil des Dachs abgetragen ist, fliegt eine Drohne der Feuerwehr über die Autohaus-Ruine. Ihre Aufnahmen zeigen Glutnester in dem Gebäude, die vom Boden aus unsichtbar bleiben. Erst am Nachmittag kann die Feuerwehr abziehen. Die Aufräumarbeiten auf dem Gelände haben da noch nicht begonnen. Die Feuerwehr berichtet von einem Sachschaden in Millionenhöhe.

Zwei Menschen wurden bei dem Feuer verletzt: Ein Feuerwehrmann konnte vor Ort versorgt werden. Außerdem brachte das BRK den Inhaber der Firma ins Krankenhaus. Er hatte versucht, das Feuer zu löschen und wurde wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt.