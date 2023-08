„Gibt kaum etwas, was man nicht erlebt“: Autohof kümmert sich um gestrandete Urlauber in Oberbayern

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Bietet einen Rundumservice für gestrandete Urlauber: Michael Söldner vom gleichnamigen Autohof. © Hermsdorf-Hiss

„Damit’s im Sommer läuft“: In einer Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: Michael Söldner - Juniorchef vom Autohof Söldner in Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Sie helfen, wenn wirklich nichts mehr läuft: Die Mitarbeiter des Autohofs Söldner im Wolfratshauser Gewerbegebiet haben schon manche Urlaubsreise gerettet. Wenn ein Tourist mit seinem Vehikel in der Region strandet, ist das Land, aus dem er kommt, erst einmal zweitrangig.

Autohof Söldner hat schon manche Urlaubsreise gerettet - Sprachhürden schnell überwunden

„Für uns ist nur wichtig, wo sich das Fahrzeug mit der Panne befindet“, sagt Juniorchef Michael Söldner. „Dann holen wir erst einmal Mensch und Auto zu uns und versorgen beide.“ Das heißt, die Fahrzeuginsassen werden mit Getränken und auf Wunsch auch mit Essen versorgt, während ihr Auto im Idealfall in der Werkstatt schnell wieder startklar gemacht wird.

Sprachhürden sind schnell überwunden, dafür sorgen die Söldner-Mitarbeiter, die Kontakte in aller Herren Länder haben. „Serbisch-Kroatisch, Ungarisch, Polnisch, Englisch“, zählt der Juniochef ein paar Übersetzungsmöglichkeiten auf. „Und sollten alle Stricke reißen, kann man über die Versicherung einen Dolmetscher ans Telefon bekommen.“

Während des erzwungenen Zwischenstopps sorgen Söldners dafür, dass den Urlaubern nicht langweilig wird. Sie geben Ratschläge, was sie während der Wartezeit, bis der Schaden behoben ist, unternehmen können. Je nach Alter reichen die Tipps vom Besuch des Märchenwalds, einer Besichtigung der Altstadt über Wanderungen im Umland bis hin zu Ausflügen. „Dafür stellen wir auch einen Leihwagen zur Verfügung.“

Autohof Söldner in Wolfratshausen: Wagen musste auch schon an Urlaubsort nachgeliefert werden

Sollte der Schaden so beträchtlich sein, dass die Mechaniker einen zweiten Arbeitstag anhängen müssen, werden den Geschädigten auf Wunsch Übernachtungsmöglichkeiten aufgezeigt. „Wir sind sozusagen Abschleppunternehmer, Werkstatt, Reiseführer und -büro in einem“, sagt Michael Söldner und schmunzelt.

Es ist schon vorgekommen, dass ein Wagen an den Urlaubsort nachgeliefert werden musste. „Ich brachte ihn nach Absprache mit der Versicherung mit dem Abschlepper nach Garmisch und nahm das Leihfahrzeug huckepack wieder mit zurück.“

Überwiegend seien es Kleinigkeiten, die sich schnell beheben ließen: eine Reifenpanne oder Starthilfe, weil die Batterie ihren Geist aufgegeben hat. Obwohl: Einmal wurde Söldner „zu einem Mazda mit Motorschaden gerufen. Es stellte sich heraus, dass der schon einige Vorschäden hatte und sich die Reparatur wirtschaftlich nicht mehr lohnte.“ Der Pkw kam in die Schrottpresse, die Insassen setzten ihre Heimreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort.

Autohof Söldner: Manche Fahrzeuge haben eine abenteuerliche Geschichte hinter sich

Es sind nicht nur defekte Autos, die die Spezialisten auf den Plan rufen. „Wir schleppen auch Fahrräder ab und reparieren sie“, so der Juniorchef. Diesen Service bieten für E-Bikes und Lastenräder viele Versicherungen an. „Wir betreuen praktisch alles bis zum 7,5-Tonner.“

Manchmal finden Fahrzeuge den Weg zum Autohof am Fuß des Autobahnzubringers, die eine abenteuerliche Geschichte hinter sich haben. „Ein Audi Q7 – der wurde in Berlin geklaut und auf dem Weg zum Gardasee zweimal geblitzt. So wusste man schnell, wo er sich befand. Allerdings wurde er kurz darauf nochmals gestohlen.“ Als die Polizei den Audi endlich sicherstellen konnte, landete er erst einmal in Wolfratshausen. „Wir sind für die Württembergische Versicherung die Auffangstation.“

Ähnlich die Geschichte eines anderen Q7. Eine russische Familie war auf dem Weg in den Urlaub, als die Polizei sie anhielt. Sie hatten die Leasingraten für den Audi nicht bezahlt, das Auto wurde beschlagnahmt und landete ebenfalls bei Söldners. „Es gibt kaum etwas, was man nicht erlebt“, sagt der Juniorchef. „Langweilig wird einem wirklich nicht.“ sh

