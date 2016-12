B11-Rampe in Waldram: Zwei Betrunkene, zwei Unfälle

Jeweils hoher Sachschaden

Wolfratshausen – An der Rampe der B 11 nahe der Faulhaberstraße in Waldram haben sich am Weihnachts-Wochenende zwei Unfälle ereignet. Der Hergang ist ähnlich, der Sachschaden beides mal hoch.

Und: Zweimal waren Betrunkene verwickelt, berichtet die Polizei.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitagabend. Laut Polizei war eine betrunkene 43-jährige Wolfratshauserin gegen 19.15 Uh mit ihrem VW von Geretsried kommend auf der Zufahrtsrampe nach Waldram unterwegs. An der Abzweigung zur Faulhaberstraße kam sie von der Straße ab und touchierte eine Straßenlaterne. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein der Frau sicher. Der Sachschaden beträgt gut 13 000 Euro.

Der zweite Unfall passierte am Sonntag kurz vor Mitternacht. Ein Zeuge informierte die Polizei, dass ein Opel auf der Rampe rechts von der Fahrbahn abgekommen war und anschließend weiter fuhr. Eine Streife stellte Fahrzeugteile an der Unfallstelle fest. Und sie griff einen offensichtlich betrunkenen Wolfratshauser (44) auf, der in der Nähe zu Fuß unterwegs war. Den beschädigten Opel entdeckten die Beamten später in Waldram. Der Tatverdächtige stritt ab, dass er das Auto gefahren hatte. Die Polizei ließ eine Blutentnahme durchführen. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro.

dor