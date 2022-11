Jeder Bayer entsorgt Lebensmittel für 200 Euro pro Jahr - Studenten wollen das ändern

Von: Peter Borchers

Teilen

Die drei Gewinnerinnen der Restebox: (ab 2. v. li.) Johanna Schärfl, Andrea Mayr und Elena Unterreitmeier mit Schulleiterin Gisela Hammerschmid (li.) und Fachlehrerin Theresia Lindermayer (re.). © aelf

Ein Studienprojekt des AELF befasst sich mit der Frage: Wie die „Endstation Tonne“ vermeiden? Zu viele Lebensmittel landen im Abfall, so die Kritik.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Holzkirchen – Jährlich werden nach Angaben des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen in Deutschland 10,9 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Jeder Einwohner Bayerns, so die Behörde in einer Pressemitteilung, entsorge jährlich rund 70 Kilo Lebensmittel im Wert von gut 200 Euro. Dabei seien die Ressourcen endlich: Dazu haben Studierende der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung im AELF eine Projektarbeit entwickelt, um für das Thema zu sensibilisieren und an dem Punkt anzusetzen, an dem die meisten Lebensmittel verschwendet werden.

40 Prozent der vermeidbaren Lebensmittelabfälle fallen im Privathaushalt an

Private Haushalte, so heißt es in der Arbeit, sind mit rund 40 Prozent für den Großteil der vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Bayern verantwortlich; gefolgt von der Lebensmittelverarbeitung (19 Prozent) und dem Außer-Haus-Verzehr mit 18 Prozent. Oft spielten eine fehlende Planung der Einkäufe und Mahlzeiten, mangelndes Wissen über die richtige Lagerung, kurze Haltbarkeit und mangelnde Verwertung oder Aufbewahrung von Resten eine Rolle.

Die Studenten nahmen sich dieses Themas an und entwickelten daraus eine Projektarbeit: „Noch in den Ferien erstellten die jungen Frauen aus den Lebensmittelresten in ihren Kühlschränken ein Restemenü. Dabei sind kreative und sehr leckere Kochanleitungen entstanden. Aus dem Pool der Ideen wurden drei Gewinnerinnen gelost, die jeweils eine sogenannte Restebox erhielten“, so Schulleiterin Gisela Hammerschmid.

Praktische Helfer, um Lebensmittel zu retten

In der lebensmittelechten und wiederverwendbaren Brotzeitdose, die auch für ein Zuviel in Restaurants verwendet werden kann, sind zahlreiche kleine Helferchen zur Lebensmittelrettung enthalten, wie ein Spaghetti-Portionierer, eine Gemüsebürste, ein spezieller Aufbewahrungsbeutel für Brot, eine Anleitung für die Herstellung eines Bienenwachstuchs, oder ein übersichtlicher Kühlschrankaufkleber zur besseren Lagerung. Das praktische Mitmachbuch erklärt die Utensilien, begleitet die Nutzer beim Eintragen eigener Ideen und bietet Checklisten.

Die folgenden drei einfachen Tipps helfen zusätzlich, um die „Endstation Tonne“ zu vermeiden: 1. Testen Sie mit Ihren eigenen Sinnen, ob das Produkt noch genießbar ist. Lebensmittel können oft auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum bedenkenlos verzehrt werden. 2. Wer hungrig einkauft, kauft zu viel. Essen Sie lieber eine Kleinigkeit vor dem Einkauf, denn ein leerer Bauch ist ein schlechter Einkaufsratgeber. Ein Einkaufszettel hilft bei der Planung und dabei, nur Notwendiges zu kaufen. 3. Nur die inneren Werte zählen. Welkes Obst und Gemüse eignen sich hervorragend für einen leckeren Smoothie oder eine Suppe.

peb

Wenn nichts mehr hilft: So entsteht Energie aus dem Inhalt der Biotonne

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)