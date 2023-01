Arbeitslosenquote in Bad Tölz-Wolfratshausen stabil bei 2,1 Prozent

Von: Susanne Weiß

Die Zahl der Arbeitslosenmeldet die Agentur für Arbeit. (Symbolfoto) © IMAGO/Sascha Steinach

Die Agentur für Arbeit in Rosenheim hat gute Nachrichten. Die Arbeitslosenquote war im Dezember weiter stabil. Im Landkreis liegt sie bei 2,1 Prozent.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Rosenheim – Für die Agentur für Arbeit in Rosenheim ist mit dem Dezember ein weiterer Monat der Superlative zu Ende gegangen. Im Agenturbezirk, der die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Rosenheim umfasst, sind 7770 Menschen arbeitslos gemeldet. In den vergangenen Wochen waren lediglich 70 hinzugekommen.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Agentur für Arbeit meldet stabile Arbeitslosenquote

„Die Zunahme war im Dezember seit Beginn der entsprechenden Auswertungen noch nie so gering“, berichtet Michael Vontra, Geschäftsführer des operativen Bereichs. Auch die Arbeitslosenquote beträgt im Agenturbezirk unverändert 2,5 Prozent. „Wir nähern uns bei der Arbeitslosigkeit wieder dem Niveau von vor der Corona-Pandemie an.“

In Bad Tölz-Wolfratshausen ist der Wert mit 1,9 Prozent noch geringer und ebenfalls stabil. In Zahlen: 1396 Frauen und Männer waren im Dezember ohne Beschäftigung – 715 Männer und 681 Frauen. Auf die Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit in Bad Tölz und Wolfratshausen entfallen 754 Arbeitslose, sieben mehr als im Vormonat. Das Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen betreut 642 Kundinnen und Kunden, das sind im Vergleich zum November acht mehr.

Arbeitslosenquote in Bad Tölz-Wolfratshausen weiterhin bei 2,1 Prozent

Die Arbeitslosenquote lag im Jahr 2022 im Kreis durchschnittlich bei 2,1 (2021: 2,6 Prozent; 2020: 2,8 Prozent). Damit waren im Durchschnitt 1513 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht dem Trend im gesamten Agenturbezirk. „Wir freuen uns, dass sich der Arbeitsmarkt auch in diesem Jahr in vielen Bereichen positiv entwickelt hat“, teilt Michael Schankweiler, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit.

Ein Grund dafür sei die ungebrochen hohe Personalnachfrage der Betriebe. „Unternehmen aus so gut wie allen Branchen haben uns im Laufe des Jahres mehr als 12 600 Stellenangebote gemeldet“, so Schankweiler. Der durchschnittliche Stellenbestand sei mit 5860 deutlich höher als in den vergangenen beiden Jahren gewesen. Davon würden die Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit profitieren. Die Statistik deutet darauf hin, dass nach dem Ende eines Arbeitsverhältnisses viele schnell eine neue Beschäftigung finden würden. „Schön ist auch, dass auch Menschen, die schon länger als zwölf Monate arbeitslos gemeldet und deshalb von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, verstärkt wieder eine neue Arbeit finden“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung.

Positiv sei zudem, dass Menschen aus der Ukraine ebenfalls von dem hohen Personalbedarf profitieren. Vontra sagt: „Wir freuen uns, dass einige der Personen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, bereits eine Arbeit gefunden haben.“ sw

