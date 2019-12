Am dritten Adventswochenende fliegen die Fäuste - viel Arbeit für die Polizei

So gar nicht harmonisch verlief das dritte Adventswochenende. Die Polizeiinspektionen Wolfratshausen und Geretsried waren gut beschäftigt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Am Freitag erschien ein Geretsrieder auf der Wolfratshauser Wache und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Der 63-Jährige teilte mit, dass er am selben Tag um 5.35 Uhr auf dem Bahnsteig in Wolfratshausen auf die S-Bahn gewartet hatte, als ein Unbekannter von hinten an ihn herantrat und ihm eine Ohrfeige verpasste. Der Täter soll etwa 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkelblondes, krauses, schulterlanges Haar und trug einen Rucksack.

Tags darauf kam ein Wolfratshauser in angetrunkenem Zustand auf die Dienststelle und erstattete ebenfalls Anzeige wegen Körperverletzung. Der 22-Jährige berichtete, dass er in einer Bar am Hans-Urmiller-Ring gegen 0.30 Uhr mit einem Arbeitskollegen in Streit geraten und von diesem geschlagen worden sei. Dabei hatte er eine kleine blutende Platzwunde an der Lippe erlitten. In beiden Fällen bittet die Polizei unter Telefon 0 81 71/4 21 10 um Hinweise.

Am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr griff eine Wolfratshauserin zum Telefon und verständigte die Polizei. Die 36-Jährige gab an, dass sie soeben aus ihrer Wohnung an der Sauerlacher Straße geflüchtet sei. Der Grund: Im Streit mit ihrem Lebensgefährten (33) soll ihr dieser mehrere Schläge ins Gesicht verpasst haben. Vor Ort stelle sich heraus, dass beide in angetrunkenem Zustand aufeinander losgegangen waren und sich gegenseitig geschlagen hatten. Die Geschädigte wurde mit leichten Blessuren im Gesicht zur ambulanten Behandlung in die Kreisklinik gebracht. Der Mann hatte bei dem Streit einige Abschürfungen und Blutergüsse an den Armen erlitten. Gegen beide wird wegen Körperverletzung ermittelt. Außerdem wurde gegen den 33-Jährigen ein Kontaktverbot ausgesprochen.

Das wollte der Lebensgefährte nicht auf sich sitzen lassen. Gegen 7.20 Uhr entschied er sich, mit seinem Skoda zur Wolfratshauser Polizeiinspektion zu fahren, um dort die Sachlage zu klären. Während des Gesprächs fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme. Außerdem nahmen ihm die Polizeibeamten Führerschein und Fahrzeugschlüssel ab. Den Delinquenten erwartet neben der Anzeige wegen Körperverletzung nun auch noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zu guter Letzt sorgten am Freitag in Königsdorf ungebetene Gäste bei der Party eines 16-Jährigenfür einen Polizeieinsatz. Weil mehrere Personen sich Zugang zum Anwesen verschaffen wollten, gab es Streit zwischen den geladenen und den ungeladenen Gästen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 16 und 17 Jahre alten Geretsriedern. Nach ersten Erkenntnissen wurde zumindest einer der Beteiligten verletzt. Gegen die unerwünschten Partybesucher sprach die Polizei einen Platzverweis aus, und sie nahm Ermittlungen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs auf.

nej

