Nach der Preissenkung: So reagieren Autofahrer an den Tankstellen

Einmal Volltanken: Für 67 Liter Super legte der Wolfratshauser Oliver Büttner am Mittwoch 130 Euro hin. Vor der Preissenkung waren es 20 Euro mehr. © sabine Hermsdorf-Hiss

Am Mittwoch fielen die Preise an den Tankstellen. Der Tankrabatt machte sich an fast allen Zapfsäulen bemerkbar. Freie Fahrt für Schnäppchenjäger?

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der große Ansturm blieb aus. An den meisten Tankstellen im Nordlandkreis herrschte am Mittwoch normaler Betrieb, obwohl die bundesweite Senkung der Spritpreise ab 1. Juni fast überall spürbar war. Autofahrer zwischen Königsdorf und Icking zahlten zehn bis 20 Cent weniger pro Liter bei Super und Diesel. Allerdings hatten viele Tankstellen noch teurer eingekauften Treibstoff in den unterirdischen Tanks und konnten somit die Preise nicht gleich reduzieren.

1:1-Preissenkung, sobald die Restbestände aufgebraucht sind

Damit argumentierte beispielsweise die Freie Tankstelle Schwägerl-Bäde an der Böhmerwaldstraße in Geretsried. Dort kostete der Liter Super (E5) am Mittwochmittag 2,02 Euro, nur sieben Cent weniger als am Vorabend mit 2,09 Euro. Auch Korinna Oliv von der Freien Tankstelle Oliv (FTO) an der Hauptstraße in Königsdorf hatte nach eigenen Angaben noch einige Restbestände auf Lager. Sobald sie den neuen, billigeren Kraftstoff gekauft hat, gibt sie „die Vergünstigung natürlich 1:1 an die Kunden weiter“. Es lohne sich also, unter „clever-tanken.de“ und auf anderen Internetseiten immer wieder nach den aktuellen Preisen zu schauen.

Die FTO war am Mittwochvormittag dennoch eine der günstigsten. Melanie Lanzl aus Geretsried, auf dem Heimweg von Bad Tölz, stachen die 1,90 Euro für E10 auf der Anzeigetafel sofort ins Auge. Also lenkte sie ihren grünen Opel schnell nach rechts. „Normalerweise tanke ich erst, wenn ich auf Reserve bin“, meinte sie mit einem Augenzwinkern. Diesmal machte sie den halben Tank voll. In letzter Zeit habe sie öfter auf das Auto verzichtet, sei zum Beispiel zu Fuß in die Arbeit gegangen, erzählte sie. Berufspendler, die das nicht könnten, hätten ihr leidgetan.

Für 130 statt 150 Euro getankt - „Spritpreise enorme Belastung für Familien und Pendler“

Zu denen gehört Tanja Riedl, die fast täglich von Geretsried nach München fährt. „Wow, da bin ich seit Langem mal wieder unter 100 Euro weggekommen“, freute sie sich nach dem Bezahlen. Privat nutze sie oft das Fahrrad. Das neue Neun-Euro-Ticket für die Fahrten nach München sei für sie nichts: „Mit den Öffentlichen bin ich mehr als eine Stunde länger unterwegs.“ Joachim Bardua aus Münsing füllte trotz des Wegfalls der Energiesteuer nur zehn Liter in seinen Tank. Er radelt „fast alle Strecken“ und nimmt das Auto „nur im Notfall“.

Seinen komplett spritleeren Dienstwagen musste dagegen Oliver Büttner zwangsläufig befüllen. 130 Euro legte er für 67 Liter Super für seinen VW Arteon hin – immer noch eine ganz schöne Summe, „aber vorher waren es um die 150“, stellte er fest. Der Wolfratshauser gab zu bedenken, dass für Familien und Pendler die Spritpreise seit Beginn des Ukrainekriegs eine enorme Belastung darstellten. Er hofft, „dass die Preise nach und nach noch weiter runtergehen“.

Mineralölkonzerne bestimmen Preise: „Wir Kleinen richten uns nur danach.“

Damit rechnen die Tankstellenbetreiber von OMV, Esso, Shell und Aral im Nordlandkreis. Offiziell äußern dürfen sie sich zwar nicht, aber so viel können sie sagen: In den nächsten Tagen würden die Preise weiter sinken. „Am Donnerstag und Freitag dürfte es günstig sein, zu tanken. Dann kommen die Pfingstferien – und die Benzinpreise werden wieder etwas klettern“, sagt ein Tankstellenmitarbeiter.

Die Bundesregierung reagiert mit dem Tankrabatt auf die enorm gestiegenen Energiepreise. Benzin und Diesel sollen durch die Senkung der Energiesteuer, im Volksmund Mineralölsteuer genannt, für drei Monate bis Ende August um 30 beziehungsweise 14 Cent günstiger werden. Bei einem 50-Liter-Tank können Autofahrer immerhin 15 beziehungsweise sieben Euro beim Volltanken sparen. Korinna Oliv beteuert, dass abgesehen von der Energie- und Mehrwertsteuer die großen Mineralölkonzerne die Preise bestimmten. „Wir Kleinen richten uns nur danach.“

Tanja Lühr

