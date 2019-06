Fitnesstrainer betatscht Kundin - Richter zweifelt trotz Entschuldigung an Einsicht

Einen Fitness-Trainer aus dem Landkreis hat eine Kundin gegen ihren Willen geküsst und ihr an die Brust gefasst. Zwar hat sich der Mann wenige Tage nach dem Vorfall entschuldigt, sodass die Frau die Anzeige zurückzog. Doch sein Auftreten vor Gericht ließ den Richter an seiner Einsicht zweifeln.

Bad Tölz-Wolfratshausen –Eine Frau geht mittags in ein Fitnessstudio. Nach einer kurzen Trainingseinheit bietet der Trainer an, die Kundin noch zu vermessen. Plötzlich greift der Mann die nackte Brust der Frau und küsst sie. Am Montag musste sich der Fitnesstrainer (43) wegen sexuellen Übergriffs vor dem Amtsgericht verantworten. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt.

„Mir hat’s beim Lesen des Sachverhalts den Atem verschlagen“, erklärte Richter Helmut Berger. Die Erläuterungen der Frau (42), die ihr Erlebnis in einem Fitnessstudio im Landkreis vor Gericht noch einmal detailliert schildern musste, trugen nicht dazu bei, seinen Ekel zu mildern. Nach einem Probetraining hatte sich die Kundin entschieden, sich für das Spezialtraining anzumelden. „Das passte, das hat mir getaugt. Man war gleich beim Du, alles ganz locker.“

Wie sich schnell herausstellte, war die offene, unkomplizierte Art der Frau für den Trainer eine Spur zu locker. „Nach dem Training hat er gefragt, ob ich noch Zeit hätte zum Vermessen“, berichtete die Geschädigte. Deshalb habe sie ihre feuchte, enge Trainingskleidung ausgezogen und sich nur mit Unterhose bekleidet vor die Kabine gestellt. Sie habe sich nichts dabei gedacht, es sei für sie nicht anders als ein Arztbesuch gewesen. Dann passierte es. „Ich fand’s eklig“, sagt die Frau heute. Noch am selben Abend kündigte sie den gerade erst unterschriebenen Vertrag. Zwei Tage später erstattete sie Anzeige.

Der Angeklagte war der Auffassung, dass von der Kundin „sexuelle Impulse ausgegangen sind“. Sie habe den Vorhang der Umkleidekabine nicht zugezogen „und sich drei Mal vor mir ausgezogen“. Nach dem Training habe es sich „beiderseitig gesteigert, dass Berührungen stattfanden“, sagte der Mann. Auf Nachfrage des Gerichts, musste er einräumen, dass von der 42-Jährigen keine körperlichen Berührungen ausgegangen waren und sie ihn auch nicht verbal aufgefordert hatte.

Ein paar Tage nach dem Vorfall hatte der Mann die Geschädigte an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht, ihr den bereits abgebuchten Kursbeitrag in bar zurückgezahlt und sich entschuldigt. „Er sagte, er habe wohl etwas falsch interpretiert.“ Auf seine Bitte hin zog die Frau ihre Anzeige zurück. „Ich dachte, er hat daraus gelernt.“ Das beteuerte auch der Angeklagte. Zukünftig würde er eine Dame, die sich im Studio auszieht, „rausschicken, damit so eine Situation nicht mehr entstehen kann“.

„Ich glaube nicht, dass Sie etwas gelernt haben. Wie Sie sich hier einlassen, das muss man hören und verdauen“, hielt Richter Berger dem Beschuldigten vor. „Wenn eine Frau sich im Sportstudio auszieht, sendet sie nicht automatisch sexuelle Impulse aus, und sie ist auch kein Freiwild“, so der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Die Haftstrafe von neun Monaten setzte Berger für drei Jahre zur Bewährung aus. Als Auflage muss der Verurteilte 5000 Euro an den Verein Frauen helfen Frauen zahlen. „Sie haben Vertrauen aufs Gröbste missbraucht“, betonte der Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

