Brexit: 190 Briten im Landkreis sind betroffen

Am 29. März tritt Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Das betrifft auch 190 im Landkreis lebende Briten. Sie benötigen künftig einen Aufenthaltstitel.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auch wenn das britische Unterhaus heillos zerstritten ist, und Regierungschefin Theresa May mit der Europäischen Union (EU) abermals über die Grenzmodalitäten zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland verhandeln soll: Noch geht man davon aus, dass der Brexit am 29. März in Kraft tritt. Die genauen Bedingungen, wie der Austritt der Briten aus der EU erfolgen wird, sind derzeit noch nicht klar. Sicher ist jedoch: Britische Staatsangehörige in Deutschland benötigen künftig einen Aufenthaltstitel. Darauf weist Landratsamts-Sprecherin Sabine Schmid hin. Rund 190 im Landkreis lebende Briten sind davon betroffen.

Einbürgerungswilligen britischen Staatsangehörigen empfiehlt die Ausländerbehörde im Landratsamt, möglichst vor dem Stichtag die Einbürgerung zu beantragen, sofern sie ihre britische Staatsangehörigkeit behalten möchten. „Nur wer bis zu diesem Stichtag den Einbürgerungsantrag abgegeben hat, kann zusätzlich auch die britische Staatsbürgerschaft behalten“, so Schmid.

Der schriftliche Antrag dazu unterliege keiner Formvorschrift und sei auch wirksam, wenn er „zunächst nur mündlich gestellt wird“. Zur Wahrung der Frist genügt es, wenn die Betroffenen klar ihren Wunsch nach Einbürgerung zum Ausdruck bringen. laut Schmid werde dies „eindeutig in den Akten dokumentiert. Die Unterschrift ist dennoch nachzuholen.“ Welche Unterlagen notwendig sind, erfahren Betroffene in einem persönlichen Beratungsgespräch oder sie können es im Internet (www.lra-toelz.de) unter der Serviceleistung „Einbürgerung“ nachlesen. Die Einbürgerung ist gebührenpflichtig. Die Kosten liegen bei 255 Euro pro Person sowie 51 Euro pro Kind.

Als Alternative zur Einbürgerung besteht die Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel zu beantragen. „Dieser wird jedoch erst erteilt werden können, wenn der Austritt aus der EU vollzogen ist“, so Schmid. Nach dem Brexit können Briten, beispielsweise Studenten, Aufenthaltstitel zur Arbeitsaufnahme oder zur Familienzusammenführung beantragen.

peb