Von Christkindlmarkt zu Christkindlmarkt: Alle Termine im Überblick

Von: Susanne Weiß

Schlendern über den Christkindlmarkt: Am kommenden Freitag öffnen die Buden in Wolfratshausen. © Archiv/ Lippert

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen starten an diesem Freitag die ersten Christkindlmärkte. Es wartet eine stimmungsvolle Adventszeit. Ein Überblick.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Vorfreude. In den vergangenen zwei Jahren wurde sie kurz vor knapp enttäuscht. Christkindlmärkte wurden geplant – und mit Blick auf die Corona-Infektionszahlen doch wieder abgesagt. Dieses Jahr geht der Wunsch nach Glühwein mit Freunden in festlicher Atmosphäre endlich wieder in Erfüllung. Die großen Christkindlmärkte in München und Salzburg laufen schon. Im Landkreis beginnt der Budenzauber an diesem Freitag.

Wolfratshausen

Bürgermeister Klaus Heilinglechner eröffnet am Freitag, 25. November, um 17 Uhr feierlich den Wolfratshauser Christkindlmarkt. Bis zum ersten Advent, 27. November, stehen 35 Verkaufshütten in der Marktstraße. Insgesamt sind laut Stadt 48 Aussteller angemeldet. Geöffnet ist der Christkindlmarkt am kommenden Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Im Rathausinnenhof bietet die Stadt eine Kinderweihnacht mit Bastelmöglichkeiten und Schminken an. Der Nikolaus verteilt täglich um 17 Uhr kleine Geschenke.

Bad Tölz

Ebenfalls am Freitag, 25. November, startet der Christkindlmarkt in der Tölzer Marktstraße. Die Buden bleiben bis Heiligabend, 24. Dezember, stehen. Weihnachtliche Waren, Glühwein, Bratwurst und Co. gibt es täglich von 11 bis 14 Uhr. Neben einem Musikprogramm kündigt die Stadt den traditionellen Krampuslauf und Nikolausbesuch, eine Fotobox und eine Kutschfahrt an.

Deining

Die Pfarrei St. Nikolaus lädt am Sonntag, 27. November, nach dem Gottesdienst zum Adventsmarkt am Deininger Kirchenvorplatz. Bläser stimmen auf den Advent ein.

Münsing

Der Aktionskreis „Eine Welt“ und weitere Vereine veranstalten am Sonntag, 27. November, einen Adventsmarkt. Er hat von 10.30 bis 17 Uhr auf dem Münsinger Dorfplatz geöffnet.

Beuerberg

An den vier Adventssonntagen betreiben jeweils andere Vereine „S’Beierberger Glühweinstandl“. Am zweiten Weihnachtsfeiertag helfen alle zusammen für einen guten Zweck. Der Stand hat immer von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Kochel am See

In Kochel am See organisiert der Verein „Die Kochler“ am ersten Adventssonntag, 27. November, von 10 bis 19 Uhr rund um den Schmied-von-Kochel-Platz den Adventsmarkt. Am Vorabend lässt es sich ab 17 Uhr bei Glühwein und Schmankerln am Fischerbrunnen darauf einstimmen. Dort versorgt auch am 3., 10. und 17. Dezember jeweils ein Verein die Gäste zwischen 17 und 21 Uhr unter dem Titel „Kochler Adentszauber“.

Geretsried Mitte

Den Christkindlmarkt am Karl-Lederer-Platz veranstaltet die Stadt Geretsried am zweiten Adventswochenende. Es warten Musik, Kunsthandwerk und Schmankerl. Eröffnung durch Bürgermeister Michael Müller ist am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr. Schon vorher, ab 16 Uhr spielen die Gartenberger Bunkerblasmusik sowie das Blockflöten- und Gesangsensemble der Musikschule Geretsried. Geöffnet ist der Christkindlmarkt am Freitag bis 20 Uhr, am Samstag, 3. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 14 bis 19 Uhr. Am Samstag liest der Nikolaus um 16 Uhr weihnachtliche Geschichten im Rathaus. Der Jugendrat organisiert ein Kinderprogramm. Der Zeitplan steht online auf www.geretsried.de.

Waldram

Die Pfarrgemeinde Waldram lädt am zweiten Adventswochenende zum handwerklichen Adventsmarkt. Die Stände am Kirchplatz sind am Samstag, 3. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Neben Geschenkideen und Schmankerln wartet eine lebende Krippe auf die Besucher.

Lenggries

Die Werbegemeinschaft Lenggries veranstaltet den „Lichterzauber“ am Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 21 Uhr auf der „Scheib’n“.

Achmühle

„Wintermarkt mit Charme“ im und um das Bürgerhaus Achmühle findet heuer am Sonntag, 4. Dezember, von 11. bis 17 Uhr statt. „Lichtermeer, Genuss und Erlebnis verzaubern alle Ihre Sinne“, versprechen die Achmühler. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die „Rio Lamas“ aus Beuerberg. Und natürlich darf der Nikolaus nicht fehlen. SGenaue Zeiten unter www.die-achmuehler.de

Bad Heilbrunn

Für den von den „Aktiven Bad Heilbrunnern“ veranstalteten Christkindlmarkt am Gasthaus Ramsau ist laut Bürgermeister Thomas Gründl das dritte Adventswochenende, 10. und 11. Dezember, anberaumt. Am 4. Dezember soll an der Reindlschmiede ein Christkindlmarkt stattfinden.

Benediktbeuern

Der traditionelle altbayerische Christkindlmarkt in der Benediktbeurer Ortsmitte steht am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, an. Von 10 bis 19 Uhr wird Besonderes und Handgefertigtes angeboten.

Geretsried Süd

Künstler und Künstlerinnen aus der Region stellen beim Weihnachtsmarkt am Neuen Platz in Geretsried aus. Der Quartiersbeirat und das Quartiersmanagement organisieren ihn für Samstag, 10. Dezember, von 13 bis 19 Uhr.

Gelting

Der Geltinger Burschenverein organisiert für Samstag, 17. Dezember, den traditionellen Christkindlmarkt am Dorfplatz mit Wintersonnwendfeuer. Diesmal sind auch die Freunde Djibos dort vertreten – statt dem gewohnten Weihnachtsbasar am ersten Advent in der Turnhalle.

Geretsried Stein

Die alljährlich gemütliche Weihnachtsfeier im Geretsrieder Stadtteil Stein veranstaltet der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit am Samstag, 17. Dezember, von 15 bis 18 Uhr am Jugendtreff Ein-Stein.

Info

Wer noch einen Christkindlmarkt melden möchte, schickt eine Mail an redaktion@isar-loisachbote.de.

