Darum wird Yoga im Landkreis immer beliebter

Sonnengruß, herabschauender Hund, Krieger: Yoga wird auch im Landkreis immer beliebter. Gleichzeitig verschwinden die Klischees von Ökolatschen und Räucherstäbchen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zunehmend mehr Menschen machen Yoga. Lehrer aus dem Landkreis erklären die Faszination daran – und warum diese Form der Bewegung mehr als nur ein Trend ist.

„In der stressigen Zeit heutzutage sucht jeder Entspannung“, sagt Inka Reif. Yoga eigne sich dafür perfekt. „Es entschleunigt, baut Stress ab und gleichzeitig auch den Körper auf“, erklärt die Inhaberin der Yoga-Oase in Wolfratshausen, die seit 28 Jahren Yoga macht. Ihr Unterricht im klassischen Hatha-Yoga orientiert sich an dem alten chinesischen Sprichwort „Eine elastische Wirbelsäule beschert ein langes, gesundes Leben“. Reif legt in ihrem Unterricht Wert auf bewusstes Atmen, das das gesamte Wohlbefinden steigern soll. „Die Asanas, die Übungen, sind nicht nur gut für Muskeln, Gelenke und Faszien, sondern auch für die inneren Organe“, sagt die 50-Jährige. „Yoga kann zwar kein Heilsversprechen machen“, betont sie. „Aber die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die Yoga machen, gesünder sind.“

Das Praktische am Yoga: Die Übungen können an jedes Alter angepasst werden. „Mein jüngster Klient ist fünf, der älteste 82 Jahre.“ Für Reif ist Yoga eine Art Lebenselixier. „Es ist inspirierend, es erdet und hilft in Stresssituationen.“ Sie lächelt. „Yoga macht glücklich.“

Konrad Egglhuber von Elements-Yoga in Geretsried ist nicht erstaunt über das Interesse an seinem Unterricht. „Die Leute suchen einen Ausgleich zum Alltag. Sie wollen sich auspowern, aber auch zur Ruhe kommen“, sagt der 50-Jährige. „Yoga ist die einzige Art der Bewegung, die beides beinhaltet.“ Egglhuber macht seit zehn Jahren Yoga. „Es ändert den Menschen schnell“, sagt er. Wer regelmäßig Asanas macht, bekomme ein besseres Körperbewusstsein und bringe seinen Geist eher zur Ruhe. Das Ergebnis: „Wir gehen achtsamer mit uns um, unser Körper kann sich besser selbst heilen, weniger Arztbesuche sind nötig“, sagt Egglhuber. „Jeder sollte sich die Frage stellen, was ihm seine Gesundheit wert ist.“ Einen weiteren Vorteil sieht der Coach darin, dass sich Yoga gut in den Alltag integrieren lässt. „Im Büro, im Auto, im Flieger, beim Spazieren, beim Einkaufen: Gerade Achtsamkeits- und Meditationsübungen sind überall möglich.“

Dass Yoga nur ein aktueller Trend ist, glaubt Tina Willibald nicht. „Es hat sich ein Zeitgeist entwickelt. Die Leute möchten mit sich selbst in Kontakt kommen und Rücken- sowie andere Probleme auf natürlichem Weg lösen“, sagt die 53-Jährige, die zusammen mit Kathrin Purmann das Tri-Yoga-Center in Bad Tölz betreibt. Das Alter sei dabei genauso unwichtig wie die Sportlichkeit. „Im Yoga begegnet man sich auf einer inneren Ebene. Es gibt keinen Leistungsgedanken“, betont Willibald, die früher Marathon gelaufen ist.

In ihrem Studio gibt es nicht nur Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, sondern auch für Schwangere, Kinder, Teenager, Brustkrebspatientinnen sowie junge Mütter mit Babys. „Yoga sollte jeder machen.“ Je nachdem, wie es zeitlich passt, kann man den Morgen mit einem kurzen Ritual begrüßen oder eine Stunde lang Übungen machen. „Das ,Tri’ steht für Meditation, Bewegung und Atmung. Da ist für jeden was dabei“, erklärt Willibald. „So wird die Yogamatte zum Rückzugsort.“

Yoga fürs Büro

Yoga kann man nahezu überall machen. Wer meist am Schreibtisch arbeitet oder generell viel sitzt, dem empfiehlt Yogalehrerin Inka Reif die zweite Haltung des Sonnengrußes: den Halbmond. Die Übung funktioniert so: aufrecht hinstellen, Schultern zurückziehen, die Arme nach oben und leicht nach hinten führen, tief in den Bauch atmen. „Das hilft, den Brustkorb zu öffnen“, sagt Reif. Optional in den Ausfallschritt gehen, um den Hüftbeuger zu dehnen. „Diese Muskulatur verkürzt oft durch das Sitzen.“ Die Übung pro Seite fünf bis zehn Atemzüge halten.

mh

