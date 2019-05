Schwerstarbeit unter den Rotoren: Flughelfer aus dem Landkreis üben für den Ernstfall

Flughelfer aus dem Landkreis üben im Fliegerhorst Laupheim für den Ernstfall. Die Arbeit unter den zwölf Tonnen schweren Hubschraubern ist anstrengend.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Laupheim – Oberaudorf, Jochberg, Kiefersfelden – Orte, die sich durch Schlagzeilen über mehrtägige Brände eingeprägt haben. Die Schwierigkeit bestand darin, dass das Feuer in unwegsamem Gelände ausgebrochen war. Die einzige Möglichkeit, die Lage in den Griff zu bekommen, waren Löschangriffe aus der Luft.

Damit das Zusammenspiel der einzelnen Kräfte aus den Reihen der Flughelfer, der Bundeswehr, der Landespolizei, des Heers und der Luftwaffe im Notfall einwandfrei klappt, treffen sich die Beteiligten regelmäßig zu gemeinsamen Übungen – wie bei der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Unterschleißheim oder, wie kürzlich, im baden-württembergischen Laupheim auf dem Fliegerhorst des Hubschraubergeschwaders 64 (HSG 64).

„Die Arbeit unter der Maschine ist anstrengend“, sagt Albert Metsch (50), Leiter der Flughelfergruppe. Er steht in Laupheim und beobachtet den Anflug einer CH 53, einem Transporthubschrauber, der in der Lage ist, einen Außenlastbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5000 Liter Wasser zu transportieren. Die Maschine sinkt nach unten, bleibt drei, vier Meter über dem Boden in der Luft stehen. Das Geräusch der Rotoren ist ohrenbetäubend, von dem entstehenden orkanartigen Wind gar nicht zu reden. „Da fällt sogar das Atmen schwer.“

Vor der Maschine steht ein Flughelfer in Augenkontakt mit dem Piloten. Konzentriert hebt und senkt er langsam die Arme, dirigiert so den über zwölf Tonnen schweren Koloss in die richtige Position. Lisa Meindl und Georg Allgäuer, Flughelfer der Feuerwehren aus Wolfratshausen und Kochel, eilen geduckt unter die Maschine, hängen mit geübten Griffen einen Außenlastbehälter an den Lasthaken und schließen die Auslöseleitung an. Anschließend geht es schnellstens zurück in den sicheren Bereich. Die CH 53 steigt wieder auf, den Behälter unter sich.

Bereits drei Monate vorher starteten die Planungen für die groß angelegte Übung. „Das beginnt bei den Genehmigungen und hört bei Unterkunft und Verpflegung auf“, so Metsch. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es die Flughelfergruppe seit über 30 Jahren. Kein Wunder also, dass ihre Erfahrung mittlerweile in Arbeitskreisen anderer Bundesländer gefragt ist. Standort der fünf Semat-Außenlastbehälter mit Fassungsvermögen zwischen 900 und 5000 Litern ist Wolfratshausen. „Übrigens der größte der 18 vorhandenen in Bayern“, betont Kreisbrandrat Alfred Schmeide.

Die 23 Flughelfer kommen von den Feuerwehren Lenggries, Benediktbeuern, Wolfratshausen, Schlehdorf, Kochel und – ganz neu – Geretsried. „Ich kann nur den jeweiligen Kommandanten ein großes Dankeschön aussprechen“, betont der 50-Jährige. „Sie unterstützen uns mit Material und Personal, ohne selbst was davon zu haben.“ Auch in die Ausbildung muss eine Menge Zeit investiert werden, wofür die Feuerwehrleute nicht selten ihren Urlaub nutzen: „40 Stunden an der Feuerwehrschule in Würzburg, 20 Stunden am Standort, jährliche Zertifizierungen, Sicherheitsunterweisung und Training sowie ein zusätzliches Winchtraining, das Aufnehmen und Abseilen von Personen über eine Seilwinde, im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung in Bad Tölz“, zählt Metsch auf. Die Alarmierung bei großen Schadenslagen erfolgt über das Lagezentrum des Innenministeriums. Die Koordination der Kontingente übernimmt die Feuerwehrschule Würzburg. Bei „normalen“ Einsätzen agieren die Einsatzleiter eigenständig.

Dennoch, die Flughelfer gelten derzeit noch als kleine Untergruppe. Zum Vergleich: Von 340 000 freiwilligen Feuerwehrleuten in Bayern sind gerade einmal 350 in und am Hubschrauber ausgebildete Flughelfer. Unterm Strich aber ist die Brandbekämpfung aus der Luft nicht mehr wegzudenken. „Die enorme Bedeutung ist unbestritten“, so Schmeide. „Mit wäre daher viel daran gelegen, die Flughelfer als Landkreiseinheit zu installieren.“ So könnten, das betont auch Metsch, im Ernstfall eher Mittel aus dem Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt werden.

