Das sagen Förster und Waldbesitzer zum neuen Klimaschutzgesetz

Von: Volker Ufertinger

Hoffnungsträger: Der Wald soll auf dem Weg zur deutschen Klimaneutralität eine wichtige Rolle spielen. Aber der Weg dahin ist strittig. © Archiv

Deutschland soll 2045 klimaneutral sein. Dafür braucht es mehr Bäume, sagt das neue Klimaschutzgesetz. Doch einfach wachsen lassen: Das ist keine Option für das Oberland.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Deutschland hat Großes vor. Noch die alte Regierung hat beschlossen, dass das Land bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden soll. Im entsprechende Klimaschutzgesetz wird dem Wald eine besonders wichtige Rolle zugewiesen. Er soll vom Jahr 2030 an jährlich 25 Millionen Tonnen Treibhausgase aus der Luft holen. Allerdings: Ein Teil des Wegs, den Berlin beschreiten will, sieht man im Oberland kritisch. „Das wird in unserer Region so kaum funktionieren“, fürchtet Förster Robert Nörr.

Es sollen weniger Bäume geschlagen werden, als nachwachsen

Das Problem besteht darin, dass der Holzvorrat in den Wäldern weiter steigen soll. Das bedeutet in der Praxis, dass weniger Bäume geschlagen werden, als nachwachsen – quasi eine Nachverdichtung. Geht es nach dem Klimaschutzgesetz, wird es demnächst eng im Wald. „Es wäre fatal, den Wald sich selbst zu überlassen und eine Käseglocke darüber zu stülpen“, so Nörr. „Wir haben bereits jetzt in unserer Region zu viele Wälder mit sehr hohem Holzvorrat, die immer instabiler werden.“ Der Fachmann findet: „Wer im Wald möglichst viel CO2 speichern will, muss ihn zuallererst durch regelmäßige Durchforstungen stabilisieren, um dadurch langfristig eine natürliche Erneuerung zu ermöglichen.“ Mehr Bäume würden nicht automatisch ein Mehr an CO2-Bindung bedeuten.

Borkenkäfer und Stürme drohen mehr denn je

Auch Amtsleiter Christian Webert hält die im neuen Gesetz angedachte Strategie für „nicht zu Ende gedacht“. Man könne die Situation mit einer voll besetzten U-Bahn vergleichen, die gerade anfährt. Die Leute bleiben zwar stehen, aber allein aus dem Grund, weil sie nicht umfallen können. „Nur der ganze Baumbestand hält zusammen, jeder einzelne für sich wäre schwach.“ Wenn dann der Wind oder der Borkenkäfer ein Loch in das Gefüge reißt, kippt das ganze System, weil die Bäume nicht gewohnt sind, alleine stabil zu stehen. „Die Holzvorräte im Wald ungepflegt weiterwachsen zu lassen, würde über kurz oder lang in der Borkenkäfer- oder Sturmkatastrophe enden.“ Die Kahlflächen, die zurückbleiben, würden kein CO2 mehr binden, im Gegenteil.

Kahlflächen müssen unbedingt vermieden werden

Vergessen wird bei der geplanten Herangehensweise auch, dass dem Waldboden eine zentrale Bedeutung zukommt. Was für den Laien wie eine kompakte Masse aussieht, ist in Wahrheit ein poröses System aus organischen und mineralischen Partikeln, Bodenlebewesen, Wurzeln, Luft und Wasser. „Es ist eine Dauerbaustelle, auf der rund um die Uhr Material abgebaut, umgebaut und Neues geschaffen wird“, so Nörr. Es sei bekannt, dass 40 Prozent der CO2-Speicherung der Waldboden übernimmt. Laut der jüngsten Bundeswaldinventur 2012 waren das acht Milliarden Tonnen jährlich. Um diese Speicherfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern, müssen Kahlflächen unbedingt vermieden werden – ein weiteres Argument für stabilisierende Durchforstungen.

Hans Killer von der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen hat eine ganz andere Idee: Er würde dem Wald nicht weniger Holz entnehmen, sondern zumindest den jährlichen Zuwachs, um das Klima zu schonen. Der einfache Grund: „Auch das in Möbeln oder Holzhäusern verarbeitete Holz bindet CO2.“ Schon jetzt sei es so, dass 60 Prozent des geschlagenen Holzes in den Baubereich gelangen. Es könnte sogar mehr sein, in der Region werde der jährliche Zuwachs immer noch nicht genutzt. „Der Wald gibt das her“, sagt Killer.

Die bayerische Forstministerin Michaela Kaniber hat es vorgemacht und vor einiger Zeit verfügt, dass man bei staatliche Bauprojekten begründen muss, wenn man sie nicht mit Holz baut. „Da ist man auf dem richtigen Weg“, findet Killer. Für das Klimaschutzgesetz gilt das nicht unbedingt.

