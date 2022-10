Bad Tölz-Wolfratshausen: Gläubige müssen sich warm anziehen

Von: Jannis Gogolin

Mit einer Decke in den Gottesdienst? Auch die Kirchen reagieren auf die Energiekrise, zumal sich viele Gotteshäuser nur schwer heizen lassen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Kirchengemeinden im Landkreis reagieren auf die Energiekrise. Einige drosseln die Heizungen ihrer Gotteshäuser.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Kirchen sind Orte des Glaubens und zwischenmenschlicher Wärme. Doch die Energiekrise verschont die Gotteshäuser nicht. Heizkosten sparen ist angesagt – auch wenn es bedeutet, dass das eine oder andere Gemeindemitglied etwas frösteln wird.

„Man muss sich einfach daran gewöhnen, dass es nicht bacherlwarm ist“, sagt Florian Gruber, Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde St. Michael in Wolfratshausen. Zimmertemperatur hatte es in seiner Kirche noch nie. Jetzt werde die elektrische Heizung unter den Sitzbänken aber nur mit halber Kraft betrieben – anstelle einer Stunde erst 20 Minuten vor einem Gottesdienst eingeschaltet. „Auch wir müssen schauen, wo wir etwas Energie einsparen können.“ Kirchgänger sollten in Grubers Worten im Gottesdienst „ihren Mantel also lieber zugeknöpft lassen“. Um die nahende Abschlagszahlung niedrig zu halten, stehe in anderen Gebäuden der evangelisch-lutherischen Gemeinde ebenfalls „das Heizungsthermostat jetzt auf dem Sternchen, nicht mehr auf der Eins“. Bei Veranstaltungen speziell für Senioren sollen die betreffenden Räume aber wie gewohnt aufgeheizt werden. „Ältere Menschen brauchen von Grund auf eine wärmere Umgebung“, gibt Gruber zu bedenken.

Eglings Pfarrer Manfred Wurzer. © Hans Lippert

Ein frostiges Raumklima ist in den Kirchen des Münsinger Pfarrverbands nicht neu. Martin Kirchbichler, seit 2008 Pfarrer in der Gemeinde und Leiter des Pfarrverbands Münsing, erklärt: „Bei uns hat es jeden Winter zwischen 1 und 5 Grad Celsius Innentemperatur. Verändern wird sich daran nichts.“ Die elektrische Bankheizung werde zwar ab November angeworfen, „auf die Temperatur im Raum hat das aber wenig Einfluss“. Vor dem Hintergrund der ausbleibenden Gaslieferungen ist Kirchbichler dankbar, „dass die Heizung in unserem Pfarrheim außerhalb von Putins Einfluss steht“ – das Gebäude werde über die kommunale Hackschnitzelanlage mit Wärme versorgt. Sein Fazit: „Das meiste bleibt so wie bisher.“

Eine pauschale Heizstrategie gibt es nicht

Der katholische Pfarrverband Bad Tölz hat sich bisher noch für keinen Weg entschieden, auf die explodierten Energiekosten zu reagieren. Laut Verwaltungsleiter Kaspar Demmel „müssen wir erst die Sitzung der Kirchenverwaltung abwarten. Da werden wir klären, wie wir mit der Situation umgehen.“ Eine pauschale Heizstrategie gebe es nicht, erklärt er. „Jede Kirche ist anders. Es kommt auf die Höhe, die Stärke des Mauerwerks, den Grundriss – also die klimatischen Bedingungen im Gebäude – an.“ Bei manchen Kirchen lohne sich der Energieaufwand so wenig, dass sie gar keine Heizkörper haben. Und in denen mit künstlicher Wärmequelle „sind wir in der Vergangenheit damit schon sehr sparsam umgegangen. Das wird unsere Gemeinde dieses Jahr vermutlich nicht anders machen.“

Aber so ist das eben. Damit muss man sich arrangieren, auch in den Kirchen. Und wenn man so will, ist die Kälte schon Teil der Buße.

Keine Sitzheizung, aber eine im Fußboden hat die Tölzer Johanniskirche, berichtet Heinrich Soffel, Stadtpfarrer und Dekan der evangelisch-lutherischen Gemeinde. Er ist froh darüber, seinen Gemeindemitgliedern eine warme Kirche bieten zu können, sieht aber die Schattenseite der Heizungsanlage: „Wir müssen das Thermostat konstant auf mindestens 13 Grad laufen lassen – und die Heizung verbraucht Gas.“ Das sei aktuell eher ungünstig. Für einen Gottesdienst werde weiter aufgedreht. „Aber nach der Hälfte können wir damit aufhören. Die Besucher des Gottesdienstes wärmen das Gebäude durch ihre eigene Körperwärme weiter auf.“

In der Christuskirche in Bad Heilbrunn ist die Heizung unter den Sitzbänken angebracht. Auch dort gilt laut Dekan Soffel: nach 30 Minuten abschalten. Das habe aber einen weiteren Grund als nur Sparsamkeit. „Die Bänke werden sonst zu heiß zum Sitzen.“ Und für kälteempfindliche Besucher legt Soffel Decken aus, „damit sich wirklich keiner unterkühlt“.

Heizung „der roten Backen“

Ein ähnliches Problem mit den Wärmequellen unter den Bänken hat Manfred Wurzer, Pfarrer und Leiter des katholischen Pfarrverbands Egling. Er nennt die Heizkörper deswegen gerne „die Heizung der roten Backen“ – so heiß werde das Gesäß der Kirchgänger. Wie bei seinen Vorrednern wirke sich das nur unmerklich auf das Raumklima aus – denn warme Luft steigt immer nach oben. „Im Gebälk wäre es 40 Grad heiß, während es am Boden gerade mal 15 Grad hätte. Da stellt sich schon die Frage, ob sich das rentiert.“ Frische Temperaturen und Sparsamkeit beim Aufdrehen des Thermostates seien ihm und seiner Gemeinde daher bekannt. Außerdem klage man laut Wurzer im Sommer gerne über Hitze und im Herbst und Winter oft über die Kälte. „Aber so ist das eben. Damit muss man sich arrangieren, auch in den Kirchen. Und wenn man so will, ist die Kälte schon Teil der Buße“, sagt er schmunzelnd.

Deutlich weniger als die Besucher leiden die Fresken, Skulpturen und Ornamente unter der Kälte – eher im Gegenteil. Der Wolfratshauser Pfarrer Gruber erklärt: „Niedrige Temperaturen sind für die klerikalen Kunstwerke sogar besser – je weniger Schwankungen auf dem Thermometer, desto schonender für die Kirchenkunst.“ Das bestätigt Eglings Pfarrer Wurzer. „Wohltemperierte Kirchen sind so lange eine schöne Sache, bis der Stuck von der Decke bröselt.“

