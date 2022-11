Guter Oktober auf dem Arbeitsmarkt: Fast alle Lehrlinge haben eine Stelle

Von: Dominik Stallein

Die Agentur für Arbeit verkündet positive Nachrichten für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es viel mehr freie Lehrstellen als junge Arbeitssuchende. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,0 Prozent.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Herbst belebt den Arbeitsmarkt. Die Quote der arbeitslos gemeldeten Menschen ist im vergangenen Monat zurückgegangen. „Der Arbeitsmarkt in der Region zeigt sich trotz steigender Preise und der Sorge vor Energieknappheit auch im Oktober stabil“, sagt Michael Schankweiler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Rosenheim.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beträgt die Arbeitslosenquote 2,0 Prozent – eine Verbesserung zum Vormonat (2,1 Prozent). Das entspricht 1423 beschäftigungslosen Männern und Frauen. 16,6 Prozent der Arbeitslosen im Kreis gelten als langzeitarbeitslos. Der größte Teil der Erwerbslosen im Landkreis ist 50 Jahre oder älter: 39,2 Prozent aller Arbeitslosen im Landkreis gehören zu dieser Altersgruppe.

Ein Faktor für die guten Zahlen im Oktober: „Die Entwicklung wird auch dadurch begünstigt, dass in den witterungsabhängigen Berufsgruppen wie Hotellerie, Bau- und Baunebengewerbe oder Garten- und Landschaftsbau aufgrund der anhaltend milden Temperaruten weitergearbeitet werden konnte.“ Zeitweise Freistellungen von Mitarbeitern für die Wintermonate gebe es nur vereinzelt.

Viele Lehrstellen sind frei - junge Menschen profitieren von Arbeitsmarkt-Trends

Die positive Gesamtentwicklung wird durch die geringe Zahl an Arbeitssuchenden unter 25 Jahren beeinflusst. Gerade junge Menschen, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, haben laut Michael Schankweiler gute Chancen, noch in diesem Jahr eine Stelle zu finden: „Zum Ende des Berufsberatungsjahres am 30. September waren in unserem Agenturbezirk mehr als 750 Ausbildungsstellen mit Starttermin sofort gemeldet.“ Die Zahl der Menschen unter 25, die im Bereich der Agentur arbeitslos gemeldet sind, liegt bei 650.

Berufsberatung der Arbeitsagentur verlief positiv

Wie die Abschlussbilanz des Berufsberatungsjahrs der Agentur für Arbeit zeigt, suchen im Landkreis nur noch wenige Menschen einen Ausbildungsplatz: Die Agentur schreibt in ihrem Pressebericht von elf Landkreisbewohnern, die einen Ausbildungsplatz suchen – bei 203 unbesetzten Lehrstellen zwischen Icking und der Jachenau. „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Berufsberatungsjahr fast allen jungen Frauen und Männern, die sich bei uns gemeldet haben, helfen konnten, ihren beruflichen Weg zu finden“, so Schankweiler.

2345 junge Frauen und Männer haben sich im Verlauf des Berufsberatungsjahrs bei der Agentur gemeldet. 2298 – 98 Prozent – von ihnen haben sich wegen der Aufnahme einer Ausbildung, eines Studiums oder einer weiterführenden Schullaufbahn auf der FOS oder BOS oder anderen Gründen wieder abgemeldet.