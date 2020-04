Sorgt Corona für die nächste Finanzkrise?

In Corona-Zeiten sorgen sich die Menschen nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihr Geld. Diese Empfehlungen hat Sparkassen-Chefin Renate Waßmer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Finanzkrise 2008 ruinierte viele Kleinanleger, sie verloren mit den Lehman-Zertifikaten fast ihre gesamten Rücklagen. Zwölf Jahre später steuern wir wegen der Corona-Pandemie geradewegs auf eine möglicherweise noch tiefere Rezession zu. Menschen sorgen sich nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihr Geld. Darüber sprachen wir mit Renate Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen.

Frau Waßmer, was kann die Sparkasse für Kreditnehmer tun, die beispielsweise in Kurzarbeit sind und Sorge haben, die Raten für ihr Häuschen nicht zahlen zu können?

+ Renate Waßmer ist Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen © Archiv Letzte Woche wurden in Rekordgeschwindigkeit die ersten staatlichen Hilfen auf den Weg gebracht. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist eine Zins- und Tilgungsaussetzung für drei Monate für Verbraucher möglich. Diese kann ab April einfach und schnell in unserer Internetfiliale beantragt werden. Falls es Engpässe unserer Kunden gibt, ist es immer der beste Weg, mit uns Kontakt aufzunehmen. Gemeinsam werden wir Lösungswege finden, zum Beispiel für Zins- und Tilgungsaussetzungen über den gesetzlichen Anspruch hinaus. Wir stehen zu unseren Kunden, gerade in diesen Krisenzeiten.

Bekommt der Familienvater mit finanziellem Engpass aktuell einen Kleinkredit ohne Bonitätsprüfung?

Es erfolgt immer eine Bonitätsprüfung bei jedem Kreditantrag, dazu sind wir schon aus regulatorischer Sicht verpflichtet. Aber generell gilt: Wer vor der Corona-Krise einen Kredit erhalten hätte, bekommt diesen jetzt auch.

Was tut die Sparkasse für den in seiner Existenz bedrohten Mittelstand? Denkt man an Notkredite?

Hier greifen die staatlichen Soforthilfen und Kreditmittel der Förderbanken. Die Soforthilfen gehen direkt über die Bezirksregierungen. Die Hilfsprogramme der Förderbanken, der LfA oder KfW, laufen über die jeweilige Hausbank, also für unsere Kunden über unsere Sparkasse. Die Nachfrage nach den Fördermitteln war bereits im Vorfeld groß, seit Anfang letzter Woche verzeichnen wir eine regelrechte Antragsflut. Wir haben bei Firmenkunden und bei Selbstständigen rund 40 Prozent Marktanteil. Sie können sich sicher vorstellen, das stellt uns - wie die ganze Bankenlandschaft - vor enorme Herausforderungen. Jeder Kreditantrag muss von uns – auch für die Förderinstitute – geprüft werden, damit diese innerhalb bestimmter Grenzen auf eine eigene Prüfung verzichten und die Anträge schnellstmöglich bearbeiten können. Für die Kreditbearbeitung der Firmenkunden und Selbstständigen haben wir die Personalkapazitäten deutlich ausgebaut und setzen Mitarbeiter aus anderen Bereichen ein. Wir tun alles, dass hier die Hilfen schnell bei unseren Kunden ankommen. Für einen Großteil unserer Firmenkunden und selbstständigen Kunden ist die Krise in vielen Bereichen eine Riesenherausforderung. Wir als Sparkasse leisten unseren Beitrag zur Bewältigung dieser Krise und sind uns dieser Verantwortung bewusst.

Müssen Sparer angesichts der drohenden Rezession um ihr Geld fürchten?

Nein, die Spareinlagen unserer Kunden sind sicher! Die Sparkassen waren bereits in der Finanzkrise vor rund zehn Jahren der Hort der Stabilität, und so wird es auch dieses Mal sein. Zum einen ist die Sparkasse wirtschaftlich sehr solide aufgestellt, zum anderen sind alle Spareinlagen in Deutschland und der Europäischen Union geschützt. Außerdem gibt es die Institutssicherung bei Sparkassen, über die mittelbar alle Einlagen, unabhängig von der Höhe, geschützt sind. Anleger sollten die Nerven behalten, sich nicht stündlich mit den neuesten Nachrichten beschäftigen, sondern ihren Blick in die Zukunft richten: Wie stellen sie sich die Welt in zwei, drei Jahren vor? Dann ist die Corona-Krise hoffentlich Geschichte und der Konjunktureinbruch überstanden. Bei einer solchen Betrachtung wird klar, dass langfristig orientierte Wertpapieranleger Ruhe bewahren können. Die gegenwärtige Marktlage bietet langfristig orientierten Wertpapier-Sparern zudem Einstiegsgelegenheiten. Risikobereite Anleger überlegen ja schon, ob sie die niedrigen Kurse zum schrittweisen Einstieg in die Märkte nutzen wollen.

Was können Kreditnehmer, Sparer und Anleger aus Ihrer Sicht jetzt konkret tun?

Sie sollten vor allem die Ruhe bewahren und ihre finanzielle Lage unter den neuen Bedingungen mit uns besprechen. Fallen infolge der Corona-Krise relevante Einkommensbestandteile weg? An welchen Stellen fehlen sie, um laufende Verpflichtungen zu bedienen? Diese und alle weiteren Fragen sollten die Kunden aus unserer Sicht mit unserem Sparkassenberater nun gemeinsam erörtern.

