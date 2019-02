Jungbauern besuchen Ex-DDR-Grenze

Auf dem Weg zur Grünen Woche in Berlin machten Studierende der Landwirtschaftsschule Holzkirchen einen Zwischenstopp, der sie mit der jüngsten deutschen Geschichte konfrontierte.

Bad Tölz-Wolfratshausen– In Mödlareuth, durch das bis 1989 nicht nur die Grenze zwischen Oberfranken und Thüringen, sondern auch die zwischen der BRD und der DDR verlief, besichtigten die jungen Männer und Frauen Originalteile der DDR-Grenzbefestigung, die angeblich das Eindringen des Klassenfeinds verhindern sollte, in Wirklichkeit jedoch den eigenen Bürgern die Flucht in den Westen verwehrte.

Beim Besuch eines – aus oberbayerischer Perspektive großen – Betriebs im thüringischen Dittersdorf mit 2700 Hektar staunten die Studierenden über die Ausführungen des Geschäftsführers Christian Weiser: Die Genossenschaft ist ein wichtiger Arbeitgeber im Dorf, umgerechnet auf die 125 Mitarbeiter bewirtschaftet jeder nur 22 Hektar. Ein Teil der Milch von 800 Kühen wird in der hofeigenen Molkerei zu Joghurt verarbeitet und im eigenen Hofladen vermarktet. Wegen Kritik an Feldarbeiten mit großen Maschinen könne man laut Weiser keine Erntearbeiten durchführen.

Wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen weiter berichtet, standen in Berlin ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan (CSU) und der Besuch einer Bundestagssitzung auf dem Programm. Auf der Grünen Woche informierten sich die Jungbauern über die Imagewerbung vieler Ausstellerländer.

vu