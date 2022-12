Silvester 2022: Fünf Glücksboten für das neue Jahr

Von: Elena Royer, Dominik Stallein

Wächst und gedeiht: In der Gärtnerei von Sonja Sauerbrey-Epp gibt es grünes Glück zu kaufen. © Privat

Auf der Suche nach einer Portion Glück fürs Jahr 2023 sind wir auf ein XXL-Hufeisen, ein unfreiwilliges Fotomodell und auf weitere Glücksboten gestoßen.

Kaminkehrerin als Glücksbotin für Hochzeiten und Co.

Seit 34 Jahren ist Petra Ittlinger Kaminkehrerin. Die Wolfratshausenin sorgt für die Sicherheit von Öfen, Schornsteinen und Heizungen im Münchner Glockenbachviertel. Nebenbei posiert sie unentgeltlich auf Hochzeitsfotos, wie sie lachend erzählt: „Die Gesellschaften freuen sich immer wahnsinnig, wenn sie mich oder einen Kollegen während ihrer Feiern sehen.“ Von wie vielen Hochzeitsfotos Ittlinger inzwischen neben Braut und Bräutigam lächelt, hat sie nie gezählt. „Es sind schon ein paar, aber es reicht noch nicht, um das hauptberuflich zu machen.“ Deswegen bleibt das Dasein als Glücksbote für Ittlinger nur eine schöne Nebensache ihrer Arbeit. Verbreitet ist das Bild noch sehr weit. Das merkt sie bei vielen Menschen, denen sie zwischen ihren Einsätzen über den Dächern Münchens begegnet. „Viele wollen mir die Hand geben, ein paar andere an den Goldknöpfen drehen“, die zur traditionellen, schwarzen Kaminkehrer-Kluft gehören wie der Hut und der Schornsteinbesen.

Ist leicht zu erkennen: Die traditionelle Kaminkehrerkluft verrät den Beruf von Petra Ittlinger. © Privat

Der Glaube daran, dass Ittlinger und ihre – noch heute überwiegend männlichen – Zunftgenossen Boten des Glücks sind, stammt aus dem Mittelalter. In Städten, in denen sich Schornsteinfeger niederließen, gab es nämlich deutlich weniger verheerende Brände. „Die Kaminkehrer haben für mehr Sicherheit gesorgt.“

Ein besonderes Hufeisen bringt Glück fürs neue Jahrtausend

Aus einem ähnlichen Grund gelten Hufeisen bis heute als Glücksbringer: Für die Pferde waren die eisernen Beschläge nämlich ein wichtiger Schutz gegen schwere Verletzungen. Wie Tom Carstens aus Münsing weiß, gibt es noch einen zweiten Aspekt. „Eisen war im Mittelalter so teuer, dass es sich von den normalen Bürgern fast niemand leisten konnte.“ Wer ein Hufeisen fand, brachte das wertvolle Stück zum Schmied im Ort und ließ sich daraus eine Waffe oder ein Werkzeug schmieden. Der Schmied war seinerzeit mehr als bloß ein begehrter Handwerker. Wegen der besonderen Atmosphäre in den Schmieden mit dem wärmenden Feuer im Ofen wurden die Werkstätten von Carstens Vorgängern zu beliebten Treffpunkten für die ganze Ortschaft. Noch heute herrscht in Carstens Schmiede in Degerndorf ein ganz besonderes Flair. Im Ofen züngeln Flammen, daneben, bei den wuchtigen Ambossen, hängen 70 Hammer in unterschiedlichen Größen. Es sind historische Modelle, wie Carstens erklärt. Ganz unscheinbar, fast versteckt hinter Werkzeugen und schmückenden Eisenverzierungen hängt in der Werkstatt des 49-Jährigen noch ein besonderes Dokument. Eine Urkunde aus dem Jahr 2000, ausgestellt vom Rekord-Institut. Gemeinsam mit Zunftgenossen hält der Münsinger Familienvater den Guiness-Weltrekord für das größte handgeschmiedete Hufeisen der Welt. Entstanden ist es in der Millenniumsnacht, also an Silvester 1999. Es hängt an der Ruine Werdenstein im Allgäu. 100 Kilogramm wiegt der Riesen-Glücksbringer.

Das größte Hufeisen der Welt schmiedete Tom Carstens (2. v. li) in der Silvesternacht 1999/2000. © Privat

Ob es Carstens Glück gebracht hat? Zumindest hat der Münsinger einen besonderen Blick auf das Glück. „Es sind nicht die großen Dinge, die glücklich machen. Glück ist immer etwas kleines, etwas besonderes oder ein schöner Moment mit anderen Menschen.“ Was ihn glücklich macht, sieht er jeden Tag während seiner Arbeit: „Es ist wahnsinnig schön, wenn man etwas in Händen hält, das man selbst geschaffen hat.“ Und das am besten nicht im stressigen Alltags-Zeitdruck, sondern voller Genuss und Liebe zum Detail.

Glücksschweine sorgen für für Freude im Garten

Tierische Gesellschaft: Johanna und Paul Miller halten zwei Schweine – Paula und Willi. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Sie wohnen im Garten der Familie Miller und sorgen für Frohsinn. Willi und Paula heißen die beiden Hausschweine, die vor mehr als acht Jahren beim Eglinger Ehepaar Johanna und Paul Miller eingezogen sind. Seither verbreiten die beiden Wonneproppen – 70 Kilo bringen die Tiere jeweils auf die Waage – Glücksgefühle im Hause Miller. „Es ist im Prinzip bei Schweinen wie mit Katzen oder Hunden auch: Wenn man Tiere um sich hat, dann ist das etwas Positives, das ist Glück“, sagt Herrchen Paul Miller. Die Entscheidung, das Duo anzuschaffen, fiel deshalb, weil die Familie eben jene tierischen Glücksgefühle erleben wollte – dabei gab es jedoch Hindernisse. Johanna Miller hat eine Katzenhaar-Allergie. Und ein Hund braucht mehr Zeit. Als sie im Fernsehen einen Bericht über Hausschweine sah, war sie hin und weg. Silvester ist für die klugen Tiere – Forscher vergleichen ihre Intelligenz mit der von Primaten – ein Tag wie jeder andere: „Meist verkriechen sie sich abends in ihrem Stall“, sagt Paul Miller. Und vermutlich kriegen Willi und Paula dort auch gar nicht mit, wie viele Menschen sich Miniatur-Schweinchen zum Jahreswechsel schenken.

In Gärtnerei ist das seltene vierblättrige Kleeblatt problemlos zu finden

Sie sind seltene Fundstücke: vierblättrige Kleeblätter. Wer eines findet, darf sich glücklich schätzen. Deshalb wird das Gewächs besonders zum Jahreswechsel gerne verschenkt. Auch in der Gärtnerei Epp in Reichersbeuern gibt es den vierblättrigen Klee aktuell zu kaufen. Egal ob mit einem Schornsteinfeger als Deko-Stecker, einer Sektflasche oder einem glitzernden Hut – „der Klee ist durchaus gefragt“, sagt Chefin Sonja Sauerbrey-Epp. Beliebt sei die Pflanze unter anderem als Tischdeko oder als Geschenk für die Gäste.

In Reichersbeuern wird der Glücksklee aber nicht selbst ausgesät. „Der ist kultiviert“, erklärt Sauerbrey-Epp. „Wir kaufen den Klee zu. Das würde sich wegen des einen Tages nicht rentieren.“ Damit man möglichst lange Freude an dem wachsenden Glücksbringer hat, sollte er an einem nicht zu warmen Standort stehen, rät Sauerbrey-Epp. „Man muss ihn wenig gießen.“ Alle drei bis vier Tage sei ausreichend, denn: „Der Glücksklee ist ein Knollengewächs, in der Knolle speichert er Wasser.“

Glückspfennig für den Jahreswechsel gar nicht mehr so gefragt

Medina Bajrami (Raiffeisenbank) mit einem Glückscent. © Privat

Verschenkt man einen Glückspfennig, oder heute einen Glückscent, so wünscht man, dass dem Beschenkten das Geld nie ausgeht. Dass heute noch jemand die kleinen Münzen verschenkt, ist aber selten. Zumindest registriert die Raiffeisenbank im Oberland zum Jahresende keine erhöhte Nachfrage nach Cent-Stücken oder Münzrollen, wie Vorstandssekretärin Romy Moser erklärt. Doch ist der kleine Glücksbringer noch immer etwas, das viele im Portemonnaie herumtragen? „Meines Erachtens nicht“, so Moser, „da immer mehr Menschen die Kartenzahlung nutzen.“

