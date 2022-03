Hausverbot missachtet und Marktleiter bedroht

Seit 2015 ist der Rentner von verschiedenen Gerichten in Deutschland bereits neun Mal verurteilt worden. Jetzt stand er in Wolfratshausen (Foto) vor dem Amtsrichter. © vu/a

Ein Rentner (75) wurde zu 5700 Euro Geldstrafe verurteilt. Vor Gericht verhielt er sich merkwürdig.

Wolfratshausen/Kochel am See – Dass gegen ihn ein Hausverbot ausgesprochen worden war, hinderte einen Rentner (75) aus Kochel nicht daran, einen Tag später erneut beim Edeka Einkaufen zu gehen. Das kam ihn nun teuer zu stehen. Wegen Hausfriedensbruch in Tateinheit mit Bedrohung wurde der Senior vom Amtsgericht Wolfratshausen zu 5700 Euro Geldstrafe verurteilt.

Äußerung lässt Sympathien für die Reichsbürger vermuten

Der Mann gab vor Gericht eine merkwürdige Figur ab. Er blieb neben seinem Platz stehen, statt sich zu setzen. Auf die üblichen Fragen des Richters zu seinen persönlichen Daten gab er keine Antworten. Das Einzige, was der 75-Jährige sagte, war: „Ich bin ein Mann, ich vertrete keine Person.“ Was zumindest Sympathien für die Reichsbürger vermuten lässt. Auch zum Tatvorwurf äußerte sich der Kochler nicht.

Der 75-Jährige bedrohte den Marktleiter

Der Vorfall ereignete sich am 29. Oktober vergangenen Jahres gegen 17 Uhr. Als der Marktleiter den Mann und dessen Begleiter im Supermarkt entdeckte, erinnerte er ihn daran, dass er am Tag zuvor ein Hausverbot ausgesprochen hatte. Der Grund dafür war, dass der Senior sich nicht an die Maskenpflicht halten wollte. Als der Mann am nächsten Tag wieder auftauchte, habe er angekündigt, die Polizei zu rufen, wenn er den Laden nicht auf der Stelle verlasse. Damit hätte es vermutlich sein Bewenden gehabt, hätte der Senior sich nicht noch einmal an den Filialleiter gewandt. „Er rief mir zu, wenn ich ein Problem habe, soll ich herkommen. Dann schlage er mir eine rein.“ Der Leiter zeigte den Mann daraufhin an.

Von verschiedenen Gerichten in Deutschland wurde er bereits neun Mal verurteilt

Seit 2015 ist der Rentner von verschiedenen Gerichten in Deutschland bereits neun Mal verurteilt worden. Unter anderem wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen. Das ist – neben der Tatsache, dass er bei seinem Besuch am 29. Oktober gleich zwei Straftatbestände verwirklichte – ein Grund, weshalb die Geldstrafe nun sehr hoch ausfiel. Richter Helmut Berger verurteilte den Kochler zu 190 Tagessätzen zu je 30 Euro, insgesamt also 5700 Euro. Damit ist er jedoch um einiges günstiger weggekommen als im Strafbefehl, gegen den er Einspruch eingelegt hatte. Darin war die Tagessatzhöhe noch mit 40 Euro angesetzt gewesen. Somit beträgt die „Ersparnis“ immerhin 1900 Euro.

