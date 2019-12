Immer mehr Kommunen im Nordlandkreis locken Bewerber mit einer Großraumzulage

Im Landkreis herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Unternehmen und Kommunen liefern sich einen Konkurrenzkampf um die besten Köpfe. Eine Großraumzulage macht einen Arbeitsplatz attraktiver.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Münsinger Gemeinderat hat die Zulage wie berichtet bereits beschlossen. Die Eglinger Kollegen zogen jetzt nach. Auch in Wolfratshausen und Geretsried laufen die Vorbereitungen. Der Stadt Bad Tölz und den Gemeinden im Süden des Landkreises sind dagegen in dieser Frage weitgehend die Hände gebunden.

Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) hat den Geltungsbereich der Zulage zwar erweitert – allerdings nur für sechs Kommunen im nördlichen Landkreis. Bis zu 270 Euro monatlich können nun die Städte Wolfratshausen und Geretsried sowie die Gemeinden Eurasburg, Dietramszell, Egling und Münsing nun den Beschäftigten auf das Gehalt aufschlagen. Für jedes Kind sind weitere 50 Euro Bonus möglich.

Der Eglinger Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für den Großraumzuschlag, der die Gemeindekasse nicht unerheblich belasten wird. Geschäftsführerin Daniela Simon geht von Mehrkosten in Höhe von 150 000 Euro aus. „Um die Standards zu halten, muss man mehr Geld in die Hand nehmen“, sagte Bürgermeister Hubert Oberhauser in der Sitzung. Gerade im Bereich Kinderbetreuung seien die Probleme besonders intensiv. „Deshalb ist es aus meiner Sicht unbedingt notwendig, diesen Schritt zu gehen.“ Aus dem Gemeinderat gab es keinen Widerspruch, einstimmig votierte das Gremium für die Zulage.

Auch Klaus Heilinglechner hält die Zulage für notwendig. Wolfratshausens Bürgermeister hat sich bereits mit dem Personalrat abgesprochen. „Ich werde den Vorschlag unterstützen“, kündigt er an. Bereits in der nächsten Stadtratssitzung will Heilinglechner das Thema auf die Tagesordnung bringen. Auch eine Kostenberechnung sei bereits in Arbeit. Der Personal-Wettbewerb werde laut Heilinglechner im kommunalen Bereich immer größer, „gerade München macht im außertariflichen Bereich alle möglichen Sachen“. Die Ballungsraumzulage sei „kleines Zuckerl, und diese Chance müssen wir nutzen“. Mit der freien Wirtschaft könne die Stadt trotzdem nicht mithalten: „Da werden Bürotätigkeiten ganz anders bezahlt.“

Auch in Geretsried laufen laut Pressereferent Thomas Loibl die Vorbereitungen. „Wir begleiten das Thema seit der Hauptausschuss des KAV die Entscheidung getroffen hat.“ In einer der nächsten Sitzungen werde sich der Stadtrat mit dem Thema befassen. Betroffen davon sind 147 Mitarbeiter.

Anton Demmel befürchtete zunächst das Schlimmste, als er erfuhr, dass Nachbarn wie Geretsried einen Großraumzuschlag zahlen dürfen, Königsdorf aber nicht. „Im ersten Moment hat es ausgesehen, als ob an unserer Gemeindegrenze der Schlagbaum ’runtergeht – und wir wären die Deppen.“ Er habe sofort beim KAV angerufen, um zu verhandeln. „Mittlerweile ist es uns gelungen, die Sache abzufedern“, so Demmel. Er werde auf alle Fälle beobachten, wie die Kommunen im Umkreis entscheiden.

Die Stadt Bad Tölz hat nicht die Möglichkeit, einen Großraumzuschlag zu zahlen. Gleichwohl beurteilen die Verantwortlichen das Thema gelassen. „Wir haben bisher immer ausreichend viele gut qualifizierte Bewerber gefunden“, sagt Pressesprecherin Birte Otterbach. Ein größeres Thema als die Bezahlung sei für die Beschäftigten der Stadt das Thema bezahlbarer Wohnraum. Die auswärtigen Bewerber seien aber meist bereit, sich eine Wohnung im Umland zu suchen: „Ich zum Beispiel wohne in Wolfratshausen“, sagt Otterbach. „Die Pendelei war für mich kein Kriterium.“

Ganz ähnlich beurteilt der Lenggrieser Bürgermeister Werner Weindl das Thema. „Es geht nicht immer ums Gehalt. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle, wie Kinderbetreuung und Freizeitangebot.“ Weindl würde es sinnvoll finden, auf bestimmten Stellen einen Zuschlag zu zahlen: „Wir hatten zum Beispiel Probleme, einen Bauamtsleiter zu finden.“ Für andere Stellen gebe es dagegen genügend Bewerber. Weindl geht davon aus, dass das Zuschlagsgebiet in den nächsten Jahren immer weiter Richtung Süden ausgedehnt wird.

