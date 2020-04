Mehrwertsteuer: Befristung „zu kurz gedacht von Politik“

Es gibt weitere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise – auch für die Gastronomie. Monika Poschenrieder vom Hotel- und Gaststättenverband stellt das nur bedingt zufrieden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich in Berlin auf weitere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise verständigt – auch für die Gastronomie. Unter anderem beinhaltet das Paket einen abgesenkten Mehrwertsteuersatz. Das stellt Monika Poschenrieder (65), Chefin des Forellenhofs Walgerfranz und Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, nur bedingt zufrieden.

Frau Poschenrieder, der Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie wird für Speisen von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Sind Sie zufrieden mit dieser Entscheidung?

Damit kann man nicht zufrieden sein. Denn die Senkung ist auf ein Jahr befristet, und das ist von der Politik zu kurz gedacht. Wir fordern schon seit Jahrzehnten eine dauerhafte Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für Speisen, die mitgenommen oder auch geliefert werden. In Schnellrestaurants ist das ja schon lange üblich.

Sind Sie enttäuscht?

Nein. Ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet. Unser Ministerpräsident und unser Wirtschaftsminister haben dafür gekämpft, aber unsere Bundeskanzlerin will keine dauerhafte Absenkung der Mehrwertsteuer. Dabei würden uns diese zwölf Prozent, die uns dann mehr bleiben, gerade jetzt gut tun. Berlin ist massiv schuld daran, dass wir nicht auf die Füße kommen.

Eine Hotelbetreiberin aus der Jachenau wünscht sich eine gemeinsame Initiative, die beispielsweise auch Versicherer an einen Tisch bringt. Ihrer Meinung nach muss sich auch etwas bei den Fixkosten ändern. Wie sehen Sie das?

Absolut. Es gibt riesige Verwerfungen zwischen Betrieben und ihren Versicherungen. Die Versicherer weigern sich bei Schließungen, die durch das Coronavirus verursacht wurden, zu zahlen. Das ist ein Thema, das wir mit unserem Wirtschaftsminister besprechen müssen.

Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf bestehende Probleme im Gastgewerbe haben?

Was die Betriebsnachfolge angeht: Wir und die nachfolgende Generation sind eh schon sehr belastet mit der ganzen Bürokratie, dem Dokumentationswahnsinn und natürlich auch dem Fachkräftemangel. Das wird durch die Krise nicht besser. Sicherlich werden durch Corona einige Gastronomen das Handtuch werfen, wie beispielsweise in München und am Staffelsee. Dort werden Ende April Restaurants geschlossen. Die Betreiber haben kein Vertrauen mehr in die Zukunft und diese Politik.

Wie kann aus Ihrer Sicht die Öffnung des Gastgewerbes wieder anlaufen?

Schutz und Wohl unserer Mitarbeiter und Gäste stehen an erster Stelle. Dennoch denken wir, dass wir mit entsprechenden Hygienemaßnahmen das genau so bewerkstelligen können wie ein Super- oder Baumarkt. Aber wir bräuchten mal einen Zeitpunkt, an dem wir wieder öffnen dürfen. Wir benötigen einen gewissen Vorlauf, um unsere Betriebe wieder hochzufahren. Da geht’s um Bestellungen und auch Mitarbeiterakquise. Denn viele sind in ihren Heimatländern.

nej

