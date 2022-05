Neuer Status für Kriegsflüchtlinge: Diese Aufgaben muss das Jobcenter jetzt bewältigen

Von: Peter Borchers

Teilen

Hat viel Arbeit in diesen Krisentagen: Andreas Baumann, Geschäftsführer des Jobcenters Bad Tölz-Wolfratshausen. © Privat

Ab Juni fallen Kriegsflüchtlinge aus der Ukrainer unter Hartz IV – unsere Zeitung hat mit Jobcenter-Chef Andreas Baumann gesprochen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Anfang April einigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten der Länder darauf, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine ab dem 1. Juni Anspruch auf Hartz IV und die damit verbundene Arbeitsförderung erhalten. Sie bekommen somit mehr Geld als unter ihrem ihrem aktuellen Status. Bislang werden die Ukrainer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterstützt. Was der Systemwechsel für die vom Krieg gebeutelten Menschen, aber auch für das Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen bedeutet, darüber unterhielt sich unsere Zeitung mit Jobcenter-Chef Andreas Baumann.

Neuer Status für Kriegsflüchtlinge: Auf das Jobcenter im Landkreis wartet reichlich Arbeit

Herr Baumann, wann haben Sie erfahren, dass das Jobcenter sich künftig um die Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern muss?

Am 7. April bin ich abends vor dem Fernseher eingeschlafen (lacht). Als ich gegen 23 Uhr aufwachte, lief auf dem Sender n-tv unten die Meldung durch, dass wir ab Juni für die Menschen aus der Ukraine zuständig sind. Ehrlich gesagt bin ich da etwas nervös geworden.

Sie sind ein alter Hase, seit rund 30 Jahren im Geschäft. Sie werden noch nervös?

Ja, es geht halt doch um einige Menschen. Im Landkreis sind es jetzt 1500 Flüchtlinge. Das ist eine Herausforderung.

Wie ging es denn nach der ersten Überraschung weiter?

Die ersten Überlegungen waren nicht einfach. Es gibt ja noch gar kein Gesetz als Grundlage. Das wird erst Ende Mai im Bundestag beschlossen. Wenn wir darauf warten würden, wären wir zu spät dran. Also haben wir angefangen, die Leute zu informieren. Wir machen den Menschen klar, dass sie Anträge stellen müssen, damit wir das Geld rechtzeitig auszahlen können.

Was muss ein Flüchtling genau tun?

Zunächst benötigt er eine Bescheinigung der Gemeinde, in der er gemeldet ist, egal ob er in einer Turnhalle oder schon in einer Wohnung untergebracht ist. Mit dieser Meldebescheinigung und seinem Pass geht er zum Ausländeramt. Dort erhält er die sogenannte Fiktionsbescheinigung. Sie bestätigt, dass der Flüchtling einen Antrag auf Aufenthalt in Deutschland gestellt hat. Ohne gesicherten Aufenthalt kriegt hier nämlich keiner Harz IV, darin war sich die Regierung einig. Nur wenn er uns die Fiktionsbescheinigung, eine Art Ausweis, vorlegt, kann er einen Antrag auf Hartz IV stellen.

Alle Informationen zum Ukraine-Krieg auf unserer Themenseite

Bekommt jeder Ukrainer eine Fiktionsbescheinigung?

Jetzt mal grob gesagt: ja. Es wird vorab erkennungsdienstlich genau geprüft, ob er tatsächlich aus der Ukraine kommt.

Kriegsflüchtlinge: Notwendig ist ein Konto bei einer deutschen Bank

Was benötigen die Antragssteller noch?

Falls vorhanden einen Miet- oder Beherbergungsvertrag, damit wir die Miete überweisen können. Unerlässlich ist die Mitgliedsbescheinigung von einer Krankenkasse. Das geht inzwischen ganz einfach online auf der jeweiligen Webseite. Aber bitte nicht alle bei der AOK, die werden dort sonst nicht mehr fertig mit der Arbeit. Jede Krankenkasse ist möglich. Ich habe das testweise bei einer Kasse versucht und bin schon nach einer Stunde zurückgerufen worden.

Wie sieht es mit einem Bankkonto aus?

Eine sehr gute Frage. Ein Konto bei einer deutschen Bank ist notwendig. Bar, wie das beim Asylamt ging, können wir das Geld nicht auszahlen. Nur wenn es gar nicht anders geht, geben wir in Barschecks raus. Aber das ist die absolute Ausnahme, weil es einerseits wegen der Gebühren sehr teuer und andererseits nur bei der Postbank möglich ist. Und die gibt es nur in Bad Tölz. Ein Flüchtling, der in Wolfratshausen oder Geretsried wohnt, müsste nach Tölz oder Starnberg fahren. Das heißt, wir überweisen.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Können die Ukrainer einfach so ein Konto eröffnen?

Das dürfte kein Problem sein. Die Postbank hat nach meinem Kenntnisstand bereits eine entsprechende Regelung getroffen, die Deutsche Bank und die Sparkasse auch. Allerdings ist dazu auf jeden Fall ein Dokument, Meldebescheinigung oder Pass, nötig, auf dem der Name in lateinischen, nicht kyrillischen Buchstaben zu lesen ist.

Das ist eine Menge Bürokratie. Überfordert man damit nicht die Menschen, die zum Teil traumatisiert hier ankommen und so viel Papierkram in ihrer Heimat womöglich gar nicht gewohnt sind?

Ganz einfache Antwort: Warum gibt es in der Ukraine, in Polen oder in Bulgarien, wo sie sonst ihre Anträge stellen, womöglich weniger Bürokratie? Weil sie dort gar kein Geld kriegen. Wir reden ja hier nicht von Peanuts.

Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Hier im Jobcenter haben wir wahnsinnig gute, sehr motivierte Mitarbeiter. Die wissen alle, was zu tun ist. Wir sind sozusagen die personifizierte Krisenbewältigung.

Können Sie uns eine Größenordnung nennen?

Nehmen wir eine Mutter mit zwei Kindern, 13 und 14 Jahre alt. Die Frau bekommt im Monat 449 Euro, die Kinder je 311 Euro. Hinzu kommen ein Zuschlag von 161 Euro für Alleinerziehende, falls der Vater in der Ukraine zurückgeblieben ist, und die Miete. In Wolfratshausen wären das für einen Drei-Personen-Haushalt 1100 Euro. In einem Hotel oder einer Pension wären es mehr. Insgesamt sind das 2332 Euro. Wenn die Mama das verdienen müsste, bräuchte sie ungefähr ein Gehalt von 3200 Euro brutto. Und das ist noch nicht alles: Es gibt dazu Geld für die Krankenversicherung, für Bildung, pauschal für Schulbeihilfen, Freizeitangelegenheiten und für Möbel, falls der Betreffende eine eigene Wohnung hat...

...dann liegen wir wohl schon über 3000 Euro im Monat?

Sehen Sie, und genau deshalb gibt es bei uns Bürokratie.

Wie geht es nun weiter?

Der Antragsteller legt das gesamte genannte Paket persönlich im Jobcenter vor. Persönlich deshalb, damit wir sehen, ob er auch wirklich derjenige ist, der den Antrag stellt. Ohne Termin vorbeikommen genügt. Dann bekommt jeder Antragsteller einen Sachbearbeiter, der sich um die Leistungen kümmert, und einen Vermittler, der nach einer Arbeitsstelle sucht. Ganz wichtig: Nur wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen sind, gibt es einen Bescheid, und das Geld wird überwiesen.

Ist die Sprachbarriere nicht ein Problem?

Wir haben zwar sämtliche Informationen auf den Plakaten und Flyern auf Deutsch und Ukrainisch gehalten, dafür haben wir inzwischen einen eigenen Dolmetscher. Aber alle Schreiben vom Amt kommen nur auf Deutsch. Der Besuch im Jobcenter läuft ebenfalls auf Deutsch. Es wäre nicht schlecht, wenn ein Helfer oder Übersetzer mitkäme.

Die Informationen sind sehr komplex. Wie bringen Sie sie an die Frau beziehungsweise an den Mann?

Die ungefähr 1500 Ukrainer im Landkreis verteilen sich auf rund 600 Familien oder Bedarfsgemeinschaften, wie wir sagen. Alle 600 sind auf Deutsch und Ukrainisch angeschrieben worden. 100 Anträge sind bis 5. Mai eingereicht worden. Etwa 100 sind aber ungeöffnet zurückgekommen.

Für die Helferkreise gibt‘s zweisprachige Flyer und Plakate

100 Rückläufer sind viel. Welchen Grund sehen Sie?

Entweder die Familie ist schon weitergezogen in einen anderen Landkreis oder ein anderes Bundesland. Oder aber ihre Namen stehen nicht auf den Briefkästen. Das sollten die Leute unbedingt nachholen. Auch für den Fall, dass ihre Anträge nicht komplett sind, und wir sie nochmals anschreiben müssen oder ihnen Arbeit vermitteln können. Zusätzlich haben wir zweisprachige Plakate und Flyer erstellt, die wir an die Rathäuser und Helferkreise verteilen.

Nicht nur von den Antragstellern wird einiges verlangt. Auch Sie und Ihre Kollegen im Jobcenter dürften in den vergangen drei, vier Wochen die eine oder andere Überstunde eingelegt haben.

Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Hier im Jobcenter haben wir wahnsinnig gute, sehr motivierte Mitarbeiter. Die wissen alle, was zu tun ist. Wir sind sozusagen die personifizierte Krisenbewältigung (lacht). Wir hatten Corona, wir hatten die Flüchtlinge 2015. Es ist alles schon da gewesen. Ich habe absolut keine Bedenken, dass das ab 1. Juni nicht hinhaut – sofern alle ihre Anträge eingereicht haben. (peb)

Info: Damit Helferkreise und Interessierte die Geflüchteten optimal auf die neue Rechtslage vorbereiten können, veranstaltet das Jobcenter einen Informationsabend. Er findet am Montag, 16. Mai, ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen statt.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.