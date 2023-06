Bad Tölz-Wolfratshausen: Note befriedigend für Brücken im Landkreis

Von: Doris Schmid

Die längste Brücke im Landkreis ist die Faller-Klamm-Brücke über den Sylvensteinstausee. Sie stammt aus dem Jahr 1957 und ist 320 Meter lang. © Staatliches Bauamt Weilheim

Das Staatliche Bauamt betreut 258 Brücken im Landkreis. Ihr genereller Zustand ist befriedigend. Zwei Baumaßnahmen laufen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist mit seinen 1111 Quadratkilometern Ausdehnung einer der größten in Oberbayern. Für die Verwaltung seiner Bundes-, Staats- und Kreisstraßen ist das Staatliche Bauamt in Weilheim zuständig. Darunter fallen laut Bauoberrat Karl Kergl übrigens auch 258 Brücken: 146 an Bundesstraßen, 84 an Staatsstraßen und 28 an Kreisstraßen. Die ältesten Exemplare im Landkreis stammen übrigens aus dem Jahr 1879. Ihr Zustand wird turnusmäßig von fachkundigen Ingenieuren erfasst und bewertet.

Die zweitlängste Brücke ist die 142 Meter lange Marienbrücke an der Staatsstraße von Wolfratshausen nach Egling © Sabine Hermsdorf-Hiss

Alle sechs Jahre steht Kergl zufolge eine Hauptuntersuchung mit einer „handnahen Prüfung“ aller Bauteile und Oberflächen an. Sie werden dabei unter anderem mit dem Hammer abgeklopft. Alle drei Jahre gibt es eine einfache Prüfung, die „einen reduzierten Umfang hat und auch auf Schwachpunkte abzielt“. Darüber hinaus werden die Brücken Kergl zufolge von den örtlich zuständigen Straßenmeistereien mindestens einmal im Jahr besichtigt. Bei ihren laufenden Streckenkontrollen melden sie der Behörde umgehend Auffälligkeiten.

Einzelnoten von 1 bis 4 bewerten die Sicherheit

Im Zuge der Zustandserfassung bewerten die Experten die Schäden mit Einzelnoten von 1 bis 4, die die Verkehrssicherheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Brückenbauwerks reflektieren. Diese Bewertung sei die Grundlage für die Erhaltungsplanung, so der Bauoberrat. Darüber hinaus würden das Alter, die Lastbemessung, die Verkehrsbelastung und ihre Bedeutung in dieser Hinsicht sowie bauliche Besonderheiten für die Bewertung der Brücke eine Rolle spielen. „Die Bewertungsgrundlagen geben uns die Ausgangslage des Brückenzustands vor und spiegeln in der Folge auch die Dringlichkeit eine Maßnahme wie zum Beispiel eine Brückenerneuerung wider“, berichtet Kergl.

Die ältesten Brücken im Landkreis sind drei Gewölbebrücken am Kesselberg (das Foto zeigt die Jochbergbrücke). Alle wurden 1879 gebaut. © Staatliches Bauamt Weilheim

Maßnahmen werden sukzessive abgearbeitet

Unmittelbarer Handlungsbedarf bestehe erst ab einer Zustandsnote von 3,5 oder schlechter. In so einem Fall wären verkehrseinschränkende Maßnahmen wie Lastbeschränkungen oder Einspurregelung über die Brücke möglich. Aktuell treffe das auf keine Brücke im Landkreis zu, so der Experte. Unabhängig davon würde der Zustand von Brückenbauwerken im Rahmen der Projektplanung laufend auf den Prüfstand gestellt und die dazugehörigen Maßnahmen priorisiert und sukzessive abgearbeitet, versichert Karl Kergl. Der generelle Brückenzustand im Landkreis sei befriedigend, urteilt der Behördenmitarbeiter.

Heuer finden in Bad Tölz-Wolfratshausen zwei Baumaßnahmen statt. An der Faller-Klamm-Brücke über den Sylvensteinsee an der B307 werden Kergl zufolge letzte Restarbeiten der Sanierung aus den Vorjahren erledigt. Aus diesem Grund ist die Bundesstraße bis Ende Juli halbseitig gesperrt. Ersetzt wird die fast 70 Jahre alte Schöggerbrücke an der Staatsstraße 2063 zwischen Bichl und Penzberg. Seit Herbst vergangenen Jahres gibt es dort deshalb eine Behelfsbrücke über die Loisach.

Neben dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen betreut das Staatliche Bauamt auch die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Starnberg, Weilheim-Schongau und Landsberg. Zu den 258 Brücken im Landkreis kommen noch einmal 602 – und diverse andere Bauwerke wie Stützbauten und Lärmschutzwände.

