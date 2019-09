Obstpressen: Darum drücken die Betreiber auch mal ein Auge zu

Die Obstpressen im Landkreis nehmen in diesen Tagen wieder den Betrieb auf. Die Erwartungen der Betreiber halten sich in Grenzen - aus diesem Grund.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Gegensatz zum Mega-Ertrag im vorigen Jahr rechnen sie heuer mit einer deutlich geringeren Ernte. „Es wird ein ruhiges Jahr“, prophezeit Katharina Demmel vom Obst- und Gartenbauverein Königsdorf, dessen Obstpresse bereits seit vorigem Wochenende die ersten Säfte produziert hat. „Wenn man mit offenen Augen durch den Landkreis fährt, sieht man, dass da nicht viel an den Bäumen hängt“, sagt die Vereinsvorsitzende. „Es gibt schönes Obst, aber kleinere Mengen.“ Deshalb drücke man dieses Jahr auch eher mal ein Auge zu, wenn jemand die gewünschten 30 Kilogramm nicht zusammenbringt. „Viele Obstbesitzer haben ja nur einen Baum, aber auch das machen wir.“

Unabhängig von der geernteten Menge gilt jedoch für alle „Lieferanten“: Anlieferung nur nach Anmeldung. Jeder bekommt einen Termin, zu dem er seine Äpfel und Birnen abgeben kann. „Das geht im 30-Minuten-Takt“, sagt Katharina Demmel.

Anmeldung erwünscht heißt es auch beim Garten- und Verschönerungsverein Beuerberg-Herrnhausen. Dort geht man ebenfalls von einer entspannten Saison aus, wenngleich der Start vergangene Woche die Mitarbeiter überrascht habe, wie Othmar Winterling erklärt. „Es war mehr als gedacht. Rund 20 Zentner haben wir verarbeitet, das gibt ungefähr 600 Liter Saft. Aber das stellt uns nicht vor Probleme“, sagt Winterling. Schon gar nicht nach den Erfahrungen vom vorigen Jahr. „Wir sind schlichtweg überrannt worden“, erinnert sich der Senior an „sehr, sehr viel Obst“. Bisher habe es bei der Anlieferung „keine Grenze nach oben“ gegeben, aber damals sei der Ansturm so groß gewesen („Wir waren drei Wochen im Voraus ausgebucht“), dass im Verein erstmals eine Höchstmenge diskutiert worden sei. Diese Frage stelle sich diesen Herbst wohl nicht. „Wir erwarten nicht diese Menge an Äpfeln wie letztes Jahr“, betont Winterling. Dennoch sei natürlich das komplette Team – zwei Mannschaften à acht Personen – im Einsatz.

„Letztes Jahr haben die Bäume sich verausgabt“, vermutet Inge Buchner vom Gartenbauverein Egling. Deshalb hätten dieses Jahr „manche gar nichts hängen.“ So ein „übermächtiges“ Jahr wie das vergangene ist für die Vereinschefin und ihre Mitarbeiter eine echte Herausforderung. Überwiegend kämen Leute aus dem Ort mit ihrem Obst. „Aber voriges Jahr haben sie sogar aus Garmisch versucht, bei uns Saft pressen zu lassen“, erinnert sich Buchner. Heuer startet die Obstpresse in Thanning am Dienstag, 10. September, – auch hier nur mit Anmeldung. Sie läuft bis in den Oktober, je nach Bedarf“. Auch, wenn die Ernte dieses Mal magerer ausfällt: „50 Kilogramm pro Abgabe sollten es schon sein“, sagt Buchner. „Sonst rentiert sich’s nicht.“

Ab Ende dieser Woche soll beim Garten- und Verschönerungsverein Benediktbeuern Saft aus Äpfeln und Birnen gepresst werden. Und zwar ausdrücklich „nicht nur für unsere eigenen Vereinsmitglieder, sondern auch für andere Kunden aus dem näheren und weiteren Umfeld des gesamten Gebiets der Loisach und Isar“, wie es auf der Homepage des Vereins heißt. Anmelden müssen sich interessierte Hobby-Obstbauern übers Internet. „Aber wer kein Internet hat, kann auch so kommen“, sagt der Zweite Vorsitzende Winfried Schmitt. Wie bei den Apfelpressern aller Vereine bekommt jeder Lieferant in Benediktbeuern Saft aus eigenen Äpfeln in SysPack und Kartons verpackt.

Abgefüllt in braunen Lichtschutzflaschen tragen die Hobby-Obstbauern den Apfel- und Birnensaft von der Schlegldorfer Mosterei Wenig heim. Seit Mittwoch können Privatleute dort ihre Äpfel- und Birnen zur Presse bringen. „Sauber und nicht faul sollte das Obst sein, sagt Senior-Chefin Sofie Filgertshofer. „Ob es in Säcken oder Kisten angeliefert wird, ist egal.“ Auf eine Mindestmenge besteht die Mosterei nicht. „Das abgegebene Obst wird gewogen, der Kunde bekommt eine Nummer und kann sich im Gegenwert fertigen Saft mitnehmen“, erläutert Filgertshofer. „Dann hat man zwar nicht den Saft aus dem eigenen Obst, aber je mehr Sorten man mischt, umso besser ist der Saft.“

Die Obstpressen im Landkreis

• Benediktbeuern: Die Obstpresse des Garten- und Verschönerungsvereins Benediktbeuern nimmt am Freitag, 6., und Samstag, 7. September, den Betrieb auf. Anmeldung übers Internet unter der Adresse www.gvv-benediktbeuern.de oder durch persönliches Erscheinen an der Obstpresse.

• Beuerberg: Beim Garten- und Verschönerungsverein Beuerberg-Herrnhausen läuft die Obstpresse jeden Dienstag und Freitag. Anmeldung ist möglich am Montag und Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr. Apfelsaftpresser-Handy: 01 76/72 96 43 42. Angenommen werden Äpfel und Birnen. Quitten werden erst ganz am Schluss verarbeitet. Jeder „Lieferant“ bekommt seinen eigenen Saft mit nach Hause.

• Egling: Start am Dienstag, 10. September, die Presse läuft – je nachdem, wie viel zusammenkommt – jeweils dienstags und samstags. Anmeldung unter Telefon 0 81 76/70 64 nötig. Die Obstpresse steht in Thanning. Je nachdem, wie viel sie abliefern, können Hobby-Gärtner auch auf ihren frisch gepressten und pasteurisierten Saft warten.

• Eurasburg: In Eurasburg betreibt der Verein für Gartenbau- und Ortspflege die Obstpresse. Zum ersten Mal heuer läuft sie am 21. September. Weitere Termine sind der 28. September, sowie der 12., 19. (mit Krautschneiden) und der 26. Oktober. Anmeldung jeweils Montag und Dienstag von 17 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 01 78/6 81 79 60

• Königsdorf: Die Obstpresse des Obst- und Gartenbauvereins ist voraussichtlich zum 25. Oktober in Betrieb. Gepresst wird jeden Freitag und Samstag ab 8 Uhr bis etwa 16 Uhr, je nach Bedarf. Anmeldung unter Telefon 0 81 79/88 71 oder 01 63/8 75 96 94.

• Schlegldorf: In der Mosterei Wenig in Schlegldorf können Äpfel und Birnen immer von Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und von 17 bis 18 Uhr sowie samstagvormittags angeliefert werden. Auskunft gibt es unter Telefon 0 80 42/25 57.

