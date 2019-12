Ökologisch anstatt skandinavisch? Das ist beim Christbaumkauf heuer gefragt

Immer mehr Menschen legen Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Ob sich diese Haltung auch beim Christbaumkauf zeigt – unsere Zeitung hat sich bei Verkäufern in der Region umgehört.

Bad Tölz-Wolfratshausen –Für Thomas Galli, seit 23 Jahren Christbaumverkäufer am Wolfratshauser Campingplatz, steht fest: Es gibt ein Umdenken bei den Kunden. „Die Leute achten mehr auf Nachhaltigkeit. Bei uns merke ich das extrem.“ Vor etwa zehn Jahren hat der Wolfratshauser umgestellt, verkauft seither nur noch nachhaltig gewachsene Bäume ohne Pestizide. Die ungespritzten Nadelbäume stammen von einer Plantage bei Rosenheim. Laut Galli bietet der kurze Lieferweg einen wichtigen Vorteil: Der Baum bleibt länger frisch. „Damit es bei langen Transporten im Innern nicht zu warm wird, bleiben dort die Planen offen. Aber durch den vielen Wind wird das Gehölz oft trocken“, erklärt der 48-Jährige.

Christbäume: Bei Kunden gibt es ein Umdenken

Seine Kunden wissen die ökologischen Nordmanntannen, Blaufichten und Schwarzkiefern zu schätzen. „Ich denke, viele Leute sind gerne bereit, dafür einen Fünfer mehr zu bezahlen“, sagt Galli. Dafür sprechen auch die gut 400 Exemplare, welche er pro Jahr verkauft. Für zirka 70 Euro gibt es einen Zwei-Meter-Baum. Eine Woche vor dem ersten Advent erreichten die ökologischen Nadelbäume die Loisachstadt – und der Verkauf startete.

Viele kaufen den Baum am dritten Adventswochenende

„Jetzt sind wir gerade am Überlegen, ob wir noch mal eine Ladung bestellen“, sagt Galli. Denn die meisten Leute holen ihren Baum erfahrungsgemäß am dritten Adventswochenende. Einen Tipp, wie die Christbäume möglichst lang frisch bleiben, hat Galli ebenfalls parat: „Jeden Tag frisches Wasser, etwas Glycerin mit reingeben und die Nadeln mit Wasser besprühen.“

Letztes Jahr Galli verriet unsere Zeitung noch weitere Tipps, wie der Christbaum länger frisch bleibt.

Weihnachtsbäume mit kurzem Lieferweg bleiben länger frisch

Etwa 20 Kilometer weiter, verkauft Johann Kappelsberger auf seinem Hof in Dietramszell Weihnachtsbäume. Die Nordmanntannen und Blaufichten wachsen nur einen halben Kilometer vom Hof entfernt auf der Plantage. Ein kleiner Teil kommt von einem Kollegen aus der Region. „Wir haben nur bayerische Christbäume“, sagt der 63-Jährige. Auch in Dietramszell gedeihen die Christbäume ohne Pflanzenschutzmittel. „Seit den letzten Jahren fragen das vereinzelte Kunden nach. Aber die meisten legen Wert auf einen regionalen bayerischen Weihnachtsbaum.“

Christbäume ganz ohne Pestizide

Die ersten Exemplare verkaufte Kappelsberger bereits um den ersten Advent. Der laufende Meter kostet zwischen 16 und 25 Euro. Geschlagen wurde der erste Teil Anfang Dezember. „Wir fällen nicht auf Vorrat“, erklärt Kappelsberger. „Lieber machen wir weniger und holen dann noch mal was. Wäre ja schad’, wenn ein Baum umsonst geschlagen wird.“

Tannenbäume aus Dietramszell: „Wir fällen nicht auf Vorrat“

Etwas aus der Reihe fällt Richard Kapp. Seine Nordmanntannen kommen mit dem Lkw aus Dänemark und von seiner Plantage aus Franken. Die Bäume verkauft er seit vielen Jahren auf der Geretsrieder Böhmwiese – 300 bis 400 Stück pro Jahr. Dass dort die Leute vermehrt auf Klimaschutz achten, ist dem 64-Jährigen nicht aufgefallen, „nur ganz minimal.“ Am liebsten kaufen seine Kunden die dänischen Bäume, „weil die einfach schöner sind“. Vor zwei Wochen gab es die erste Fuhre aus Skandinavien. Noch bis Heiligabend sind die Tannen auf der Böhmwiese zu kaufen, für etwa 22 Euro pro Meter.

Den Christbaum auf Gut Waltersteig selber schlagen

Wer einen Baum ganz frisch und ohne Lieferweg im Wohnzimmer stehen haben will, ist auf Gut Waltersteig bei Eurasburg richtig. Dort schlagen die Kunden ihren Christbaum selbst, heuer am dritten und vierten Adventswochenende. „Bei uns kommen in erster Linie Familien mit Kindern“, erklärt Karl-Ludwig Poschinger. Inwiefern der Umweltschutz eine Rolle spielt, „das weiß ich leider nicht“. Trotzdem wachsen auch hier die Fichten, Blaufichten und Nordmanntannen ganz ohne Pestizide.

Poschingers Kunden legen großen Wert auf das Selberschlagen

Umso mehr Wert legen Poschingers Kunden dafür auf das Selberschlagen. „Es kann der schönste Baum im Hof stehen, die Leute gehen dennoch in den Wald und fällen ihre Tanne“, weiß Poschinger. Pro Jahr sind es etwa 300 bis 400 Stück, von 20 Zentimetern bis 2,50 Meter ist alles dabei. Das selbstgeschlagene Grün kostet zwischen 10 und 24 Euro.

