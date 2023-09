ÖPNV-Schnuppertag: Alle MVV-Busse im Landkreis können zum Nulltarif genutzt werden

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Bitte einsteigen: Am ÖPNV-Schnuppertag (Donnerstag, 21. September) verkehren sämtliche MVV-Busse im Landkreis kostenfrei. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt‘s im September einen ÖPNV-Schnuppertag, alle MVV-Busse im Kreis können zum Nulltarif genutzt werden. Landrat und Rathauschefs verteilen „Pendler-Snacks“ an die Passagiere.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Umweltfreundlich, flexibel, bequem und am 21. September kostenfrei: Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum kostenfreien ÖPNV-Schnuppertag der MVV-Busse ein. Damit soll laut Pressemitteilung der Kreisbehörde „das Bewusstsein für den Nutzen und die Vorteile des ÖPNV gestärkt werden“. Landrat Josef Niedermaier sowie die Bürgermeister von Wolfratshausen, Geretsried und Bad Tölz – Klaus Heilinglechner, Michael Müller und Dr. Ingo Mehner – werden an den Haltestellen Bahnhof/Bad Tölz, S-Bahnhof Wolfratshausen, Am Stern/Geretsried sowie am ZOB Isarkai/Bad Tölz mit Infoständen vertreten sein und den Reisenden eine kleine Stärkung mit auf den Weg geben.

ÖPNV-Schnuppertag: Alle MVV-Busse im Landkreis können zum Nulltarif genutzt werden

Eine der zentralen Herausforderungen im Rahmen der Mobilitätswende ist die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel. In diesem Kontext ist es laut Landratsamt von großer Bedeutung, „die Bürgerinnen und Bürger über die bestehenden Mobilitätsangebote in unserer Region zu informieren und ihnen die Chance zu geben, diese Möglichkeiten bei Bedarf aus erster Hand kennenzulernen“. Genau darum geht es beim ersten ÖPNV-Schnuppertag im Landkreis: ganz unkompliziert eine Möglichkeit zu bieten, die Vielfalt und Flexibilität des ÖPNV einem Praxistest zu unterziehen. Dazu stehen am 21. September sämtliche MVV-Busse im Kreis, die allesamt mit Wlan ausgestattet sind, kostenfrei zur Verfügung.

Wir möchten zeigen, dass der öffentliche Nahverkehr nicht nur ökologisch sinnvoll ist, sondern auch eine entspannte und kostengünstige Alternative zum Auto bietet.

Der Nulltarif gilt für alle Fahrten in den 3er MVV-Regionalbuslinien sowie den MVV-Expressbussen X970 (Bad Tölz – Starnberg) und X320 (Wolfratshausen – Deisenhofen). Für die Linien X320 nach Deisenhofen (S), 271 nach Höllriegelskreuth (S), 381 nach Deisenhofen (S) und 374 nach Penzberg „ist die Fahrt natürlich auch nach Übertritt der Landkreisgrenze kostenfrei“, erläutert Sabine Schmid, Pressesprecherin des Landratsamts.

Neben den beiden MVV-Stadtbussen in Geretsried und Wolfratshausen können die RVO-Stadtbusse der Linien 9565, 9570 und 9575 in Bad Tölz ohne Ticket genutzt werden. Schmid: „Ebenso profitieren die Fahrgäste von dem ebenfalls am Donnerstag, 21. September, stattfindenden ÖPNV-Schnuppertag im angrenzenden Landkreis Starnberg.“

Fahrgäste können an mehreren Infoständen Fragen stellen

Landrat Josef Niedermaier hofft auf eine rege Beteiligung: „Wir möchten zeigen, dass der öffentliche Nahverkehr nicht nur ökologisch sinnvoll ist, sondern auch eine entspannte und kostengünstige Alternative zum Auto bietet.“ Anstatt sich dem Stress des Berufsverkehrs zu Pendlerstoßzeiten auszusetzen oder auf Parkplatzsuche zu sein, „kann man sich im Bus entspannen, lesen oder produktiv sein, während man sich bequem und umweltfreundlich fortbewegt“.

Landrat und Bürgermeister verteilen am ÖPNV-Schnuppertag „Pendler-Snacks“

Mehrere Infostände laden die Fahrgäste dazu ein, Fragen zu stellen, Gespräche zum Nahverkehr zu führen und Einblicke in Themen zu gewinnen, wie die Ende dieses Jahres stattfindende MVV-Verbundraumerweiterung auf den gesamten Landkreis, Expressbusverbindungen, e-Mobilität im ÖPVN und mehr. Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Bus unterwegs sind, erhalten an den besagten Haltestellen in Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen neben weiterführendem Infomaterial einen „Pendler-Snack“, der zwischen 8 und 9 Uhr von Landrat Niedermaier und den Rathauschefs Mehner, Müller und Heilinglechner verteilt wird.

Der Schnuppertag findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt. Niedermaier: „Am 21. September unterstreichen wir unser Engagement für nachhaltige Mobilität im Landkreis und zeigen, dass umweltfreundliche Fortbewegung nicht nur möglich ist, sondern auch Spaß macht und im Alltag mühelos und praktisch umsetzbar ist.“ (cce)

Infos im Internet: www.lra-toelz.de/freiefahrt

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.