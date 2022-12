„Politik mit Augenmaß“: AfD nominiert Direktkandidat für Landtagswahl 2023

Von: Carl-Christian Eick

Prof. Dr. Ingo Hahn: Der Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Starnberg ist laut Pressemitteilung seiner Partei der Direktkandidat der AfD im Stimmkreis 111 für die Landtagswahl im Herbst 2023. © Archiv

Prof. Dr. Ingo Hahn ist laut Pressemitteilung der AfD der Direktkandidat im Stimmkreis 111 für die Landtagswahl im Herbst 2023.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Alternative für Deutschland (AfD) hat hinter verschlossenen Türen eine Alternative für die Direktkandidatin bei der Landtagswahl 2018 gefunden: Neuer Spitzenkandidat der Partei im Stimmkreis 111 (Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen Süd) ist Prof. Dr. Ingo Hahn. Er sitzt bereits seit der jüngsten Landtagswahl im Maximilianeum, zuvor lehrte er Geografie und Ökologie an der Hochschule in München.

„Für eine Politik mit Augenmaß“: AfD nominiert Direktkandidat für Landtagswahl 2023

Hahn, Jahrgang 1971, wird in einer Pressemitteilung seiner Partei mit den Worten zitiert: „Es ist mir Anliegen, für eine Politik mit Augenmaß und normalem Menschenverstand einzutreten.“ Ihm liege eine „sachorientierte Umweltpolitik am Herzen“. Derzeit würde vieles als „vermeintliche Klimaschutzmaßnahme verpackt“, in Hahns Augen werden „der Umwelt dadurch immense Schäden zugefügt – etwa durch den massiven Windkraftausbau“.

Details zur Person oder zum Wohnort des Direktkandidaten enthält die Mitteilung nicht. Aber Hahn, Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Starnberg, stellt nach Angaben seiner Partei fest, dass es „viel zu tun gibt in unserem schönen Land“. Wichtig sei ihm ein Regierungswechsel im Freistaat. Weiteres „wichtiges Anliegen“: „Die Landesgrenzen müssen entsprechend der Gesetzeslage kontrolliert werden.“

In derselben Aufstellungsversammlung, so die AfD, ist Sabine Weishäutel einstimmig als Direktkandidatin für die Bezirkstagswahl nominiert worden, die ebenfalls 2023 stattfindet. Mehr als diesen Satz zur Personalie Weishäutel steht in der Pressemitteilung nicht.

„Bürgerkrieg“: Landespolitikerin Anne Cyron macht bundesweit Schlagzeilen

Warum Anne Cyron, die 2018 über die Landesliste ihrer Partei in den Landtag einzog, nicht erneut für die AfD als Direktbewerberin im Stimmkreis 111 kandidiert? Darüber kann nur spekuliert werden. Die Landespolitikerin hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks in einer Telegram-Gruppe auf die Bemerkung eines Parteifreundes, Deutschland sei ein „Bananenland“, festgestellt hatte: „Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden.“ Auf Vorhalt bezeichnete die Abgeordnete die geschlossene Telegram-Gruppe als einen „Stammtisch-Chat“.

Cyrons öffentliche Auftritte im Landkreis seit ihrem Amtsantritt als MdL lassen sich an einer Hand abzählen. Im Oktober stand sie an der Seite der Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber (CSU), Hans Urban (Grüne), Florian Streibl (Freie Wähler) und Julika Sandt (FDP) den Bürgern in Tölz im Zuge der Aktion „Landtrucks“ Rede und Antwort. Dort sagte Cyron mit Blick aufs Thema Energiesparen: „Es bringt keinem etwas, mit Strickjanker in der kalten Wohnung zu sitzen.“ (cce)

