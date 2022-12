Reiseexperten: Schnäppchenjäger sollten sich sputen

Von: Rudi Stallein

Ägypten lockt aktuell mit Sommerwärme und ist laut Reiseexperten günstig. © Sui Xiankai

Wer jetzt in die Ferne schweift, liegt genau richtig. Denn der Sommerurlaub wird teurer, je länger man mit der Buchung wartet. Reiseexperten geben Tipps.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Weihnachtzeit weckt die Reiselust: Viele Menschen nutzen die Zeit zwischen den Jahren dafür, ihren nächsten Sommerurlaub zu planen. Und andere reizt es gerade jetzt, den kühlen Temperaturen kurzentschlossenen mit einer Reise in wärmere Gefilde für eine Weile zu entfliehen. Unsere Zeitung hat sich bei einigen Reisebüros umgehört, welche Ziele sich für einen Spontantrip anbieten – und welche Tipps die Experten für die Buchung des nächsten Urlaubs haben.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Reiseexperten geben Tipps für Sommerurlaub

Vorweggeschickt sei, dass die Corona-Pandemie das Reisen nicht billiger gemacht hat. Im Gegenteil: Schnäppchen sind rar geworden, Last-Minute-Angebote zu Dumpingpreisen sind nahezu von den Werbetafeln verschwunden. „Man kann auch kurzfristig Schnäppchen machen, aber seltener als in früheren Jahren“, sagt Ralf Hecher, Inhaber von zwei Reisebüros in Geretsried und in Wolfratshausen. Das begrenzte Angebot liegt laut Hecher zu einem erheblichen Teil daran, dass die Reiseveranstalter ihre Flug- und Hotelkontingente in der Pandemiezeit teilweise massiv zurückgefahren haben. Folglich bleiben kaum Flüge und Betten übrig, die auf dem Reisemarkt verramscht werden müssen, um Flugzeuge und Hotels auszulasten.

„Es stehen reichlich Flugzeuge herum, die noch nicht aus dem Pandemieschlaf geholt worden sind“, bestätigt Daniel Lipp vom Wolfratshauser Reisebüro Wolf Travel. Die Nachfrage steige zwar allmählich, aber bei den Airlines herrsche noch Unsicherheit, wie sich das Buchungsverhalten weiterhin entwickle. Außerdem „fehlt ihnen das Personal“, weiß Lipp. Dennoch finden sich für Schnellentschlossene, die das Reisefieber gepackt hat, günstigere Angebote. „Ägypten geht immer“, sagt Lipp. „Die Schiffe auf dem Nil werden wieder flott gemacht“, wirbt der Fachmann für die Urlaubskombi aus Kulturtrip und Badeurlaub am Roten Meer.

Ägypten, Thailand oder Türkei: Günstige Angebote und Wärme warten

„Ägypten ist preislich günstig und derzeit am wärmsten“, rät auch Ralf Hecher Sonnenhungrigen zu einer Reise ins Land der Pharaonen. Daneben seien „in Thailand die Hotels noch relativ günstig“. Ebenso die Türkei, die er Langzeiturlaubern empfiehlt: vier Wochen ab Mitte Januar im Vier-Sterne-Hotel bei Side ab etwa 800 Euro, Flüge und Transfers inklusive. Für die Kanarischen Inseln, ebenfalls eine beliebte Winterdestination, findet sich aktuell eine 14-tägige kombinierte Reise, bestehend aus einer Woche Kreuzfahrt mit der AIDAnova und einer Woche All inclusive auf Fuerteventura samt Flug ab München ab 1299 Euro pro Person.

Wen es in die Ferne zieht, der muss in diesen Winter sein Bankkonto stärker belasten als in den Vorjahren. „Dass es Schnäppchen gibt, da habe ich recht wenig Hoffnung“, sagt Annemarie Scheitterer vom AS Reisecenter in Bad Tölz. Ein Grund dafür: „Es gibt zu den Fernzielen kaum noch Nonstop-Flüge ab München, meist geht es über Frankfurt und Dubai, das wirkt sich auf die Preise aus“, erläutert die Reiseverkäuferin. Außerdem: Inflation und Energiekrise lassen diesen Winter die Preise rund um den Globus steigen. Dennoch stellt Scheitterer fest: „Trotz gestiegener Preise ist die Buchungslage schon sehr gut.“ Das kann Daniel Lipp bestätigen – genauso wie einen bundesweit zu beobachtenden Trend: „Die Leute buchen hochpreisiger und wertiger, und sie verreisen länger, meist zwei oder drei Wochen. Kurzreisen sind dagegen erheblich zurückgegangen.“

„Je länger man wartet, desto höher wird der Preis steigen“

Einig sind sich die Reisespezialisten mit ihrer Empfehlung vor allem für Eltern, die jetzt in Katalogen oder im Internet auf die Suche nach einem Urlaubsziel für die Pfingst- oder Sommerferien suchen. „Viele Anbieter sind noch zurückhaltend, weil sie nicht wissen, was alles noch auf sie zukommt“, so Annemarie Scheitterer. Sie empfiehlt Familien „relativ zügig zu buchen“ und Frühbucherrabatte auszunutzen statt zu hoffen, dass es im Sommer 2023 billiger wird. „Das wird sicher nicht der Fall sein“, prognostiziert Scheitterer. „Je länger man wartet, desto höher wird der Preis steigen.“

Der Meinung ist auch Ralf Hecher. „Familien sollten jetzt buchen, es wird jeden Monat teurer“, sagt der Geretsrieder. Zumal viele Veranstalter sogenannte „Flex-Optionen“ anbieten. Diese müssen zwar separat dazu gebucht werden, die Preise liegen laut Hecher „zwischen 50 und 200 Euro je nach Reisepreis“. Aber sie bieten finanziell mehr Sicherheit, weil mit diesen Flexpaketen Reisen relativ kurzfristig umgebucht oder storniert werden können.

