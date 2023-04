Schüler aus dem Landkreis mit Messer bedroht - 13-Jähriger händigt Tätern sein Bargeld aus

Von: Carl-Christian Eick

Am Karlstor in München sprachen die Täter den Buben an – nach dem Raub flüchteten sie laut Polizei in Richtung Stachus. © Wolfgang Zwanzger/MM-Archiv

Zwei derzeit noch unbekannte Täter haben in München einen Schüler aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bedroht und beraubt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

München/Bad Tölz-Wolfratshausen - Ein 13 Jahre alter Bub aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist am Samstagabend in München beraubt worden. Laut Pressebericht des Polizeipräsidiums München sprachen zwei bis dato unbekannte Männer den Schüler gegen 18.15 Uhr am Karlstor an. Sie forderten den 13-Jährigen auf, ihnen sein Bargeld auszuhändigen.

Als der Bub sich weigerte, so die Polizei, unterstrich einer der Täter die Forderung, in dem er dem Opfer ein Messer zeigte. Daraufhin übergab ihm der 13-Jährige einen geringen Bargeldbetrag. Die zwei Unbekannten flüchteten in Richtung Stachus. Der Bub erstattete im Beisein seiner Mutter Anzeige bei der Polizei. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

