Verwitwet und krank: Fünffache Mutter weiß sich nicht mehr zu helfen

Von: Doris Schmid

Teilen

Die fünffache Mutter muss jeden Cent zweimal umdrehen. (Symbolbild) © IMAGO/Achim Duwentäster

Mit der Spendenaktion „Leser helfen helfen“ unterstützen Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur und Tölzer Kurier Menschen in Not. Zum Beispiel eine Frau aus dem Landkreis, die jeden Cent zweimal umdrehen muss.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sobald das Geld auf dem Konto eingeht, ist es wieder weg, aufgefressen vom Dispokredit. „Eigentlich bin ich immer im Minus“, sagt Jasira L. (Name von der Redaktion geändert) leise, während sie am Küchentisch sitzt. 2018 starb ihr Mann ein einer heimtückischen Krebsart. Seither muss die 46-Jährige schauen, wie sie und die fünf Kinder über die Runden kommen. „Ich muss jeden Cent zweimal umdrehen.“

Bad Tölz-Wolfratshausen: Spendenaktion „Leser helfen helfen“ unterstützt Menschen in Not

Als Au-pair-Mädchen kam die Afrikanerin im Jahr 2000 nach Oberbayern. „Meine Eltern hatten sich verschuldet, um mir den Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen“, erzählt Jasira L. Sie wollte bei einer Familie in Rosenheim bleiben. Doch das klappte überhaupt nicht, und die junge Frau nahm Reißaus. Am Bahnhof in München sprach sie ein Wolfratshauser an. Nachdem sie ihm ihre Misere erklärt hatte, bot er ihr eine Schlafmöglichkeit an. Obwohl die Afrikanerin große Angst hatte, ging sie mit ihm mit. „Er war ein vernünftiger Mensch, und ich bin ein paar Tage bei ihm geblieben.“ Zuflucht fand Jasira L. dann bei einer Familie in der Region, die sie gut aufnahm. „Dort bin ich ein Jahr geblieben.“

Der Kontakt zu ihrem Retter aus Wolfratshausen riss nicht ab. Im Gegenteil: Aus der Bekanntschaft wurde Liebe, und 2001 heirateten die beiden. Nach ein paar Jahren kündigte sich das erste Kind an, vier weitere folgten. Der Ehemann sorgte für das Einkommen, und Jasira L. kümmerte sich um den Nachwuchs. „Wir waren glücklich“, blickt sie zurück. Dann erkrankte der Familienvater schwer. Die niederschmetternde Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Im Alter von 58 Jahren verlor der Wolfratshauser den Kampf gegen den Krebs.

„Die starken Medikamente machen mich sehr schwach“

Dieser Schicksalsschlag traf die Familie vor vier Jahren. Dazu kamen schwere gesundheitliche Probleme bei Jasira L. Ein operiertes Knie und der Rücken bereiten ihr große Schmerzen. Das Gehen fällt ihr sichtlich schwer. Die Wohnung im ersten Stock kann sie nur mit Krücken verlassen. „Die starken Medikamente machen mich sehr schwach“, sagt die Witwe. „Ich erkenne mich selbst nicht wieder.“ Sie würde gerne arbeiten gehen. „Aber dazu bin ich körperlich nicht in der Lage. Das ist deprimierend.“ Sich in diesem Zustand um fünf Kinder zu kümmern, sei eine Herausforderung, gibt die Mutter zu.

Die Aktion Leser helfen helfen unterstützt seit vielen Jahren Menschen in Not. © tk-Archiv

Ihr Tausende Kilometer entferntes Heimatland liegt an einem Meer. „Es gibt einen Spruch, der besagt, dass man angeln gehen muss, wenn man Hunger hat“, erzählt die Afrikanerin. So sei sie auch erzogen worden: sich selbst zu helfen. Doch das schafft die 46-Jährige nicht mehr. Das räumt sie unter Tränen ein.

Wie schön wäre es, den Kindern ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen zu können. Das durchgesessene Sofa durch ein neues zu ersetzen. Und den altersschwachen Computer durch einen neuen zu ersetzen. Dinge, die Jasira L. beim besten Willen nicht erfüllen kann. Erst recht nicht nach dem Brief von ihrem Vermieter. Zum 1. Januar des kommenden Jahres wird die Miete erhöht.

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.