Sprit-Preise bedrohen Verkehrsbetriebe

Von: Susanne Weiß

Volle Kraft voraus: Die gestiegenen Treibstoffkosten bringen die Kalkulation durcheinander. Im Landkreis-Norden betreibt der MVV die Buslinien. © Archiv

Die hohen Spritpreise sind für manche Unternehmen in der Verkehrsbranche existenzbedrohend. Der Landkreis rechnet mit Ausgleichszahlungen für den ÖPNV.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Treibstoffkosten in Deutschland gestiegen. Das belastet nicht nur Autofahrer. „Die Verkehrsbranche leidet extrem unter dem Preisdruck“, machte Matthias Schmid, ÖPNV-Experte am Landratsamt, am Montag in der Sitzung des Kreis-Infrastrukturausschusses deutlich. Der Landkreis rechnet mit Ausgleichszahlungen. Streng genommen wären sie als „freiwillige Leistungen“ zu verbuchen.

Der Münchner Verkehrsverbund (MVV) hat den Auftrag für die Verbindungen im Landkreis für den Zeitraum von 2014 bis 2024 erhalten. Seine Kalkulation beruht also auf den Spritpreisen von 2012, erklärte Schmid. Jetzt wird es kurz kompliziert: Für den Fall, dass die Kosten in dem Auftragszeitraum über zwei Prozent steigen, ist vertraglich vereinbart, dass der Kreis diese Indexsteigerung ausgleicht. Das wird immer rückwirkend fürs Jahr abgerechnet. Die Unternehmen müssen also in Vorleistung gehen. Das summiert sich aktuell: Gegenüber 2021 seien die Spritpreise März um 15 Prozent gestiegen, rechnete Schmid vor. „Die Verkehrsunternehmen schaffen es nicht, über die Runden zu kommen.“ Teils sei die Lage existenzbedrohend.

Landkreis fürchtet um Schülerbeförderung

Der MVV habe die Landräte in seinem Einsatzgebiet um Hilfe gebeten. Auch der RVO stehe mit Landrat Josef Niedermaier in Kontakt. Der Vorschlag des MVV wäre, die Finanzierungslücke nach drei Monaten und bis nächstes Jahr entsprechend der Indexregelung zu decken, so Schmid. Bislang gehe man von 108 000 Euro aus. Vertraglich verpflichtet wäre der Landkreis nicht zu einem vorzeitigen Ausgleich, es würde sich um eine freiwillige Leistung handeln. Andererseits sei eine Kostensteigerung um 15 Prozent eine „nie dagewesene Situation“, betonte Schmid. Die Gewinnspanne liege sicher weit unter zehn Prozent. Würde ein Verkehrsunternehmen nicht mehr fahren, „hätten wir ein Problem. Unsere Schülerbeförderung hängt da dran“, so der ÖPNV-Experte. Aus diesem Grund seien die Verwaltungen der betroffenen Landkreise „ausnahmslos dafür“, so Schmid.

„Wir können nicht zuschauen, wie die Betriebe pleite gehen“

Michael Häsch (CSU) mahnte: „Wir können nicht zuschauen, wie die Betriebe pleite gehen.“ Allerdings gab er auch zu bedenken, dass die steigenden Preise auch andere Bereiche vor Probleme stellen würden. Und die Mehrkosten, die teils staatlich gesteuert seien, würden letztlich die Gemeinden, also alle, belasten. Häsch stellte eine Erhöhung der Ticketpreise in den Raum. Das aber sei keine Lösung, entgegnete Jakob Koch (Grüne). „Damit treffen wir Schüler, Senioren und sozial Schwache“, betonte er.

Zu beschließen hatte der Ausschuss am Montag nicht über eine außerordentliche Finanzspritze. Schmid und Dritter Landrat Klaus Koch (Grüne), der die Sitzung leitete, hielten aber eine Vorwarnung als Entscheidungsgrundlage für angezeigt. Auf der Tagesordnung stand das Angebot durch den RVO, bereits in diesem Sommer einen Halbstundentakt für die Linie 9608 zwischen Kochel am See und Walchensee einzuführen. Den Kreis würde das 65 000 Euro extra kosten. Der Ausschuss sprach sich trotz der finanziell unsicheren Lage dafür aus. sw

