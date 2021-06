Studie zum MVV-Beitritt: Viele Pendler, noch mehr Freizeitfahrer

Experte erläutert Sachstand in Sachen Verbundraumerweiterung

Im August 2020 wurden 4 Millionen ausgehende Fahrten aus dem Stadtgebiet München in den Alpenraum registriert. Das geht aus einer Studie zur Verbundraumerweiterung hervor.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Durch den Landkreis verläuft eine Grenze: Der Norden ist Teil des MVV, der Süden nicht. Das soll sich – wenn alles nach Plan läuft – Ende 2023 ändern. Die Ausweitung des MVV-Gebiets auf den Süden ist Teil des Nahverkehrsplans, an dem der Kreis derzeit arbeitet (wir berichteten). Weitere acht Landkreise und zwei kreisfreie Städte sind am Beitritt in das MVV-Tarifsystem interessiert. Ob das auch Sinn macht, untersucht die MVV Consulting GmbH derzeit in einer Studie.

Phase 1 ist seit Mai abgeschlossen. Das Ergebnis für Bad Tölz-Wolfratshausen: „Die verkehrliche Sinnhaftigkeit für einen MVV-Beitritt ist eindeutig gegeben“, sagte Prokurist Dr. Markus Haller jüngst in einer gemeinsamen Sitzung von Kreisausschuss und Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Tourismus. Dort gab er einen Überblick über den Sachstand in Sachen Verbundraumerweiterung. Sie entspricht einem Werbeslogan von vor 20 Jahren, den Haller zitierte: „1 Netz, 1 Fahrplan, 1 Tarif. 1facher geht’s nicht.“

Dass im Landkreis einiges einfacher gehen könnte, belegte er mit Zahlen, die für die erste Phase der Grundlagenstudie erhoben wurden. Das Gebiet zwischen Icking und der Jachenau sei ganz klar ein Wachstumsraum. Ganz entscheidend für die Sinnhaftigkeit sei jedoch, ob es einen verkehrlichen Austausch gibt. Den gibt es im Landkreis, was kaum jemanden überraschen dürfte.

In Zahlen ausgedrückt sind es 8000 Pendler in die Landeshauptstadt. Insgesamt fahren rund 24 000 Menschen berufsbedingt über die Landkreisgrenze, sehr stark frequentiert sei neben München der Kreis Weilheim-Schongau. Nach Garmisch-Partenkirchen fallen die Auspendler weniger stark ins Gewicht, so Haller. Einpendler aus anderen Landkreisen gibt es über 10 000.

Erstmals wurden für die Erhebung Mobilfunkdaten genutzt. Das gab Aufschluss über den Freizeitverkehr. Im August 2020 gab es demnach 7,06 Millionen Fahrten in und aus den Kommunen in Bad Tölz-Wolfratshausen. 4,69 Millionen davon waren Montag bis Donnerstag. Der Rest am Wochenende.

Um zu verdeutlichen, was die Verbundraumerweiterung insgesamt für den Freizeitverkehr bedeuten würde, nannte Haller eine weitere Erkenntnis aus der Analyse von Mobilfunkdaten: Im August 2020 wurden 4 Millionen ausgehende Fahrten aus dem Stadtgebiet München in den Alpenraum registriert. Top-Ziel war dabei Kochel am See mit 24 279 Fahrten. Es folgen Mittenwald (23 472) und Garmisch-Partenkirchen (21 846). Lenggries steht in diesem „Ranking“ auf Platz 10 mit 12 036 Fahrten.

Durch die Verbundraumerweiterung soll der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver werden. In manchen Landkreisen gebe es teils acht verschiedene Tarife, berichtete Haller. Im Vergleich dazu steht Bad Tölz-Wolfratshausen mit MVV, RVO und den Bahntarifen noch gut da. Trotzdem brauche man für eine Fahrt teils zwei oder drei verschiedene Tickets. „Für uns ist wichtig, die Landkreisteilung aufzuheben“, betonte Haller.

Dahinter steht auch Landrat Josef Niedermaier. Er sagte in der Sitzung: „Für mich steht die Verbundraumerweiterung ganz oben und keinesfalls zu Diskussion.“

Allerdings steht bis dahin noch einiges auf dem Aufgabenzettel. Die zweite Phase der Grundlagenstudie, die laut Haller deutlich umfangreicher sei, hat vor wenigen Wochen begonnen. „Jetzt geht es darum, wie lässt sich das Ganze finanzieren“, erklärte er. Da stecke der Teufel jetzt wirklich im Detail, ergänzte Niedermaier. Für ihn stehe fest, dass der Freistaat für die entstehenden Mindereinnahmen beim Schienenverkehr aufkommen müsse. Diskutiert werde derzeit auch mit den interessierten Gebietskörperschaften, ob sie gleichberechtigte Gesellschafter im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund werden. Diese Diskussion habe es in sich. Niedermaier: „Das ist ein konstruktiver, aber abwägender Prozess.“

sw

