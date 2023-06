Hausärzte, Orthopäden, Kliniken & Co: Wo gilt noch die Maskenpflicht?

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Hat ausgedient: In wenigen medizinischen Einrichtungen muss noch eine Maske getragen werden. © Daniel Karmann/DPA

Mit ein paar Ausnahmen setzen nur noch wenige medizinische Einrichtungen setzen auf eine verpflichtende Mund-Nasen-Bedeckung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Jahrelang war sie in der Corona-Pandemie ein treuer Begleiter im Alltag. Inzwischen fristet sie ein oft vergessenes Dasein in Jackentaschen oder Medizinschränken: die Maske. Am 8. April fiel als letzte Corona-Schutzmaßnahme die gesetzliche Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. Im Gros der medizinischen Einrichtungen im Landkreis gehört sie seither der Vergangenheit an.

Hausärzte, Orthopäden, Kliniken & Co: Wo gilt noch die Maskenpflicht?

So auch in der Tölzer Asklepios-Klinik. Wie der Pressesprecher Christopher Horn berichtet, setzt die Einrichtung auf Eigenverantwortung – mit zwei Ausnahmen: Corona-positive Patienten und bei medizinischem Personal, das Menschen mit infektiösen Krankheiten behandelt. „Ansonsten steht es unseren Mitarbeitern frei, ob sie auch abseits der Ausnahmen eine FFP2-Maske oder eine Mund-Nasen-Maske tragen möchten.“ Gleiches gilt für Besucher.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Der Geretsrieder Hausarzt Dr. Schmucker will noch die kalte Zeit des Jahres abwarten, bevor er gänzlich auf die Maske verzichtet – weniger wegen Corona und mehr aufgrund genereller Infektionskrankheiten. Er hält seine Patienten an, zumindest im Wartezimmer Mund und Nase zu bedecken. Während der Behandlung könne gerne darauf verzichtet werden. „Falls einer seine Maske vergisst – kein Problem. Wir haben welche vor Ort“, sagt der Arzt.

Mehrheit der medizinischen Einrichtungen in Bad Tölz-Wolfratshausen verzichten auf Maskenpflicht

In der Tölzer Praxis von Dr. Adelheid Raifer dürfen Patienten generell darauf verzichten. „Nur bei Erkältungssymptomen werden die Menschen gebeten, eine FFP2-Maske aufzusetzen“, erklärt Arzthelferin Barbara Oswald gegenüber unserer Zeitung.

Ohne Mund-Nasen-Bedeckung können die Patienten von Kerstin Schenk ihre Wolfratshauser Psychotherapie-Praxis besuchen. Zwar habe sich Schenk inzwischen daran gewöhnt. Schließlich galt die Tragepflicht teilweise schon ab April 2020. Aber in Gesprächen, die bei Schenk ein wesentlicher Teil der Therapie sind, ist die Mimik des Gegenübers wichtig. „Da ist es schon von Vorteil, wenn man die Gesichter wieder unbedeckt sieht.“

Auch im Orthopädiezentrum in Wolfratshausen sowie in der Königsdorfer Zahnarztpraxis von Ulli Labermeier gilt seit Anfang April keine Maskenpflicht mehr.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.