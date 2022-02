Zahl der Sterbefälle mit Corona-Wellen deutlich gestiegen

160 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis. © dpa

Vermutlich die Corona-Pandemie führt zu einer Übersterblichkeit in Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Zahl der Toten ist mit den Corona-Wellen deutlich gestiegen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Corona-Wellen haben laut einer Untersuchung des Statistischen Bundesamts in Deutschland zu einer Übersterblichkeit geführt. Auch in Bayern sind die Sterbezahlen gestiegen, insbesondere seit dem Herbst 2021 und insbesondere bei Menschen über 60 Jahren.

Das Bayerische Landesamt für Statistik meldete im November 2021 bei den 60- bis 79-Jährigen einen Anstieg um 19,7 Prozent, bei den 80-Jährigen und Älteren sogar einen Anstieg um 42,2 Prozent über dem Durchschnitt.

Für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fehlt in der Jahrestabelle 2021 des Landesamts für Statistik noch der Monat Dezember (das Landratsamt in Bad Tölz führt keine Statistik). Doch auch ohne diese Angabe lässt sich sagen, dass die Zahl der Verstorbenen 2021 höher war als 2020 (1326 Tote) und 2019 (1281 Tote). Ein Blick auf die Anzahl der beurkundeten Sterbefälle in den Städten und Gemeinden bestätigt dies.

Mehr Sterbefälle in Bad Tölz-Wolfratshausen

In Bad Tölz ist der Anstieg besonders auffällig. Hier wurden laut Pressesprecherin Birte Otterbach für das vergangene Jahr 517 Sterbefälle gemeldet. 2020 waren es 438. Petra Konrad, leitende Standesbeamtin in Wolfratshausen, berichtet von 375 Verstorbenen. Üblich seien durchschnittlich zwischen 290 und 300.

In Geretsried ist die Zunahme weniger stark. Hier starben nach Auskunft von Pressesprecher Thomas Loibl im vergangenen Jahr 170 Menschen im Vergleich zu 159 in 2020 und 154 in 2019.

In den vom Geretsrieder Standesamt mitbetreuten Gemeinden Dietramszell, Icking, Münsing und Königsdorf lag die Zahl der Toten ebenfalls jeweils höher (zum Beispiel Münsing 20 in 2021 und 15 in 2020 oder Dietramszell 30 statt 22).

160 Menschen in Bad Tölz-Wolfratshausen an oder mit Corona verstorben

Die Todesursache wird von den Standesämtern nicht erfasst. Am Landratsamt werden nur die Toten gezählt, die an oder mit Corona verstarben. Seit Beginn der Pandemie waren das 160. Auch die Bestattungsinstitute im Landkreis führen keine Listen über die Todesursachen. Doch auch sie können bestätigen, dass sie im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun hatten.

Alfred Sand, Geschäftsführer der Trauerhilfe Denk, spricht von einer „überdurchschnittlichen Steigerung bei den Bestattungen“. In den Wintermonaten, also im ersten und letzten Quartal 2021 sei sie besonders eklatant gewesen. „Sobald die Blätter fallen, sterben jedes Jahr mehr Menschen als in den warmen Monaten. Aber diesmal kamen die Corona-Wellen dazu. Das haben wir deutlich gespürt“, sagt er.

Bestatter kommt an seine Grenzen

Rudolf Zirngibl vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen berichtet von 25 Prozent mehr Sterbefällen in Wolfratshausen gegenüber dem Jahr zuvor. Die meisten Beisetzungen hätten dort im November und Dezember stattgefunden. „Aus den Gesprächen mit den Angehörigen weiß ich, dass Corona nicht unbedingt so eine große Rolle spielte. Die Verstorbenen waren in der Regel alt“, sagt Zirngibl.

Die Firma Denk kommt laut Geschäftsführer Sand personell noch zurecht. „Bei uns war es teilweise schon grenzwertig“, sagt dagegen Rudolf Zirngibl. Zum Glück habe es unter den Mitarbeitern keine Covid-19-Fälle gegeben und auch sonst sei niemand wegen Krankheit ausgefallen. „Das ist der Vorteil an den Masken und den Hygieneregeln“, nennt der Seniorchef einen positiven Aspekt dieser Zeit.

Tanja Lühr