S-Bahn-Kollision bei München: Was ist nach dem Beinahe-Crash im August passiert?

Von: Peter Borchers

Teilen

Die Front beider S-Bahnen wurde komplett zerstört. Das Führerhaus (l.) ist kaum mehr als solches erkennbar. © Merkur.de

Schon im August kam es fast zur Kollision zweier Züge der S7. Damals wollte Linken-Abgeordneter Andreas Wagner wissen, wie mehr Sicherheit geschafft wird.

Geretsried – Schon am Abend des 5. August 2021 wäre es auf der S-Bahn-Linie 7 beinahe zu einer Katastrophe gekommen: An jenem Donnerstag fuhren auf der eingleisigen Strecke bei Icking zwei Züge aufeinander zu. Nur eine Vollbremsung beider Lokführer verhinderte das Schlimmste. Andreas Wagner, damals noch Abgeordneter und Verkehrsexperte der Linken im Deutschen Bundestag, nahm den Vorfall zum Anlass, dem Verkehrsministerium die Frage zu stellen, was die Bundesregierung zu tun gedenkt, um derart gefährliche Situationen künftig zu vermeiden und „die Sicherheit des Bahnverkehrs generell weiter zu erhöhen“.

S-Bahn-Kollision bei München: Was ist nach dem Beinahe-Crash im August passiert?

Nach dem furchtbaren Unglück bei Schäftlarn am Montagnachmittag, bei dem ein Mann tödlich und 18 Menschen teilweise schwer verletzt wurden, ließ Wagner unserer Zeitung die Antwort zukommen, die er von Enak Ferlemann, damals Parlamentarischer Staatssekretär und Beauftragter der Regierung für den Schienenverkehr, erhalten hatte.

Andreas Wagner ehemaliger MdB und Verkehrsexperte der Linken. Er wollte herausfinden, wie die Bahn Sicherheitsrisiken ausschließt, nachdem es im August bereits fast zum Unfall gekommen war. © archiv

Bahnunfall mit Todesopfer ist nicht der erste Störfall der S7

Die DB Regio AG habe als das verantwortliche Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) die Untersuchung dieser Störung „unverzüglich aufgenommen“, schrieb Ferlemann knapp zwei Wochen nach dem Beinahe-Unglück. Diese Untersuchung dauere an. „Die Ergebnisse solcher Störfälle fließen unter anderem in die Qualifizierung und Fortbildung der betrieblichen Mitarbeiter des EVU ein.“ Nach der Eisenbahn-Sicherheitsverordnung vom 24. Juni 2020, so der CDU-Politiker weiter, seien Adressaten unter anderem zur Risikominimierung sowie zur Beseitigungs- und Informationspflicht bei Sicherheitsrisiken verpflichtet.

Bundestagsabgeordneter fragte nach Sicherheitsrikiso - bei S-Bahn

Ein jährlicher Sicherheitsbericht ist ebenfalls Pflicht. Das Eisenbahn-Bundesamt prüfe als nationale Aufsichtsbehörde, so Ferlemann damals, „ob Prozesse und Strukturen der Unternehmen, die Einfluss auf die Sicherheit des Betriebs haben, den gesetzlichen Vorgaben entsprechen“, und die Unternehmen darüber hinaus in der Lage seien, „alle mit ihrer Tätigkeit verbundenen Risiken zu beherrschen und einen sicheren Eisenbahnbetrieb durchzuführen“.

Aktuelle Nachrichten aus Wolfratshausen, Geretsried und Umgebung lesen Sie hier

Die Eisenbahnen seien dafür verantwortlich, so Ferlemann weiter, „ihren Betrieb sicher zu führen. Die Unternehmen müssen sämtliche außergewöhnliche oder gefährliche Ereignisse im Eisenbahnbetrieb untersuchen, auswerten und bei Bedarf korrigierend eingreifen beziehungsweise entsprechend vorbeugen.“ Für den Toten und die Verletzten am Montag kommen diese Maßnahmen zu spät.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)