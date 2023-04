Balkonkraftwerke: Förderprogramm löst Riesen-Nachfrage aus

Von: Carl-Christian Eick

Solaranlage für die Steckdose: Vivian Bergmann, Umwelt- und Klimaschutzmanagerin im Wolfratshauser Rathaus (hier mit Bürgermeister Klaus Heilinglechner), freut die große Nachfrage mit Blick auf die Bezuschussung von Balkonkraftwerken beziehungsweise von Batteriespeichersystemen. © Archiv

Das Förderprogramm für Balkonkraftwerke der Stadt Wolfratshausen hat große Nachfrage ausgelöst. Nun musste der Stadtrat entscheiden, ob er an der Förderung festhält.

Wolfratshausen – Während in einigen Kommunen im Landkreis die Installation von Balkonkraftwerken aufgrund der örtlichen Gestaltungssatzung nicht erlaubt ist, ging die Stadt Wolfratshausen im Herbst vergangenen Jahres in die Offensive: Die Anschaffung von Balkonkraftwerken wird finanziell gefördert. Auch heuer bleibt die Flößerstadt auf dem eingeschlagenen Kurs – das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

Balkonkraftwerke in Wolfratshausen: Riesen-Nachfrage - Sechs Anträge auf Eis gelegt

Kaum hatten Bürgermeister Klaus Heilinglechner und die städtische Umwelt- und Klimaschutzmanagerin, Vivian Bergmann, das Förderprogramm im Oktober 2022 publik gemacht, erreichten zahlreiche Anträge von Haus- und Wohnungseigentümern sowie von Mietern das Rathaus. Das Interesse sei groß, so Bergmann Anfang Februar gegenüber unserer Zeitung. So groß, dass der Fördertopf zu diesem Zeitpunkt bereits geleert war. Sechs Zuschussanträge mussten aus diesem Grund auf Eis gelegt werden.

Im Zuge der Haushaltsberatungen musste der Stadtrat entscheiden, ob er an der Förderung festhält. Zum einstimmigen Ja des Gremiums sagte der Sprecher der Grünen-Fraktion, Peter Lobenstein, in der jüngsten Stadtratssitzung: Er und seine Parteifreunde seien „sehr froh“, dass für das Förderprogramm Klimaschutz im Haushalt für das laufende Jahr insgesamt 70 000 Euro bereitgestellt worden sind. Geld, mit dem sowohl die Anschaffung von Balkonkraftwerken als auch von Batteriespeichersystemen bezuschusst wird.

Förderprogramm für Balkonkraftwerke: „Hoffe, dass wir Großteil der Anfragen abdecken können“

Lobenstein: „Ich hoffe, dass wir damit einen Großteil der Anfragen aus der Bevölkerung auch abdecken können.“ Aufgrund der aktuellen Verfügbarkeit von Speicherlösungen erschien es dem Stadtrat sinnvoll, die zwei Förderprogramme „Balkonkraftwerke“ sowie „Speicher und Sondermaßnahmen“ zu einem Programm zusammenzuführen.

„Insgesamt sind seit Inkrafttreten des Programms bis heute 39 Förderanträge bei der Stadtverwaltung eingegangen“, so Umweltschutzmanagerin Bergmann kurz vor den Osterfeiertagen gegenüber unserer Zeitung. 31 seien bearbeitet und die jeweiligen Zuschüsse ausbezahlt.

Bergmann: „Das heißt, die sechs Anträge, die uns Anfang des Jahres 2023, während der ,haushaltslosen Zeit‘ erreicht haben, konnten nun mit dem Haushaltsbeschluss des Stadtrats ausbezahlt werden.“ Drei Zuschussanträge wurden bis dato abgelehnt, da sie nicht den Förderrichtlinien entsprochen hätten.

Die „Spielregeln“ haben sich laut Bergmann seit Oktober vergangenen Jahres nicht geändert. Wie bei anderen Förderprogrammen führe die Kommune nach Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten eine Evaluation, eine Bewertung durch. „Dazu zählt auch die regelmäßige Überprüfungen der Gesetzeslage und damit eventuell verbundene nötige Anpassungen unseres Förderprogramms.“

Bezuschussung für Balkonkraftwerke soll „Impuls für Energiewende“ geben

Mit der Bezuschussung von Balkonkraftwerken will die Flößerstadt nach Worten von Rathauschef Heilinglechner „einen Impuls für die Energiewende“ geben. Die Stadt Wolfratshausen hat wie berichtet 2019 den Klimanotstand ausgerufen und setzt mit dem Programm „einen Anreiz für Bürgerinnen und Bürger, in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren“, so der Bürgermeister. Das Angebot richtet sich an Haus- und Wohnungseigentümer sowie Mieter.

„Als Umwelt- und Klimaschutzmanagerin der Stadt freut es mich selbstverständlich, dass sich der Stadtrat – trotz der allgemein schwierigen Haushaltslage – für den Erhalt beziehungsweise die Verlängerung des Förderprogrammes ausgesprochen hat“, sagt Bergmann. Aus Erfahrung wisse sie, dass es „immer eine gewisse Zeit dauert“, bis kommunale Förderprogramme bei den Bürgern bekannt sind und von ihnen angenommen werden. Die große Nachfrage, die das Programm ausgelöst hat, bezeichnet sie als „positiv“. cce

Info

Infos zum Förderprogramm für Balkonkraftwerke/Batteriespeichersysteme sowie Antragsformulare finden sich auf der Homepage der Stadt zum Herunterladen.

