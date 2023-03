Bauarbeiten auf der Bahnstrecke - S7-Beeinträchtigungen angekündigt

Auf der S7-Strecke zwischen Wolfratshausen und München kommt es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu Beeinträchtigungen. © Hans Lippert

Wegen Bauarbeiten auf der S7-Strecke kommt es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu Umleitungen und Halteausfällen.

Wolfratshausen - Pendler aufgepasst: Aufgrund von Stellwerks- und Gleisbauarbeiten auf der Strecke der S7 kommt es laut Bahn in der Nacht von Montag, 6. März, auf Dienstag, 7. März, von 22 bis 3 Uhr zu Beeinträchtigungen. Die Fahrplanänderungen mit Umleitungen und Haltausfällen betreffen die Strecke zwischen Giesing und Hauptbahnhof beziehungsweise Heimeranplatz.

Wolfratshausen: Beeinträchtigungen auf S7-Strecke angekündigt

Die Züge der Kreuzstraße enden beziehungsweise beginnen in Giesing. Züge nach beziehungsweise aus Wolfratshausen beginnen oder enden teilweise am Heimeranplatz oder am Hauptbahnhof. An der Haltestelle Harras halten einige Züge gar nicht. eki

