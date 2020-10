Baugenossenschaft Wolfratshausen: Zahl der säumigen Mieter steigt

Die Zahl der säumigen Mieter der Baugenossenschaft Wolfratshausen steigt. „Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange“, fürchtet Vorstandsmitglied Britta Wurm.

Gut 650 Mitglieder zählt die Baugenossenschaft Wolfratshausen.

Aufgrund der Corona-Pandemie steigt die Zahl der säumigen Mieter.

Jetzt appelliert Vorstandsmitglied Britta Wurm an Mieter, die in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind.

Wolfratshausen – Die Baugenossenschaft (BG) meistert die Corona-Krise nach eigenen Angaben bislang sehr gut. Das Neubauprojekt an der Blombergstraße im Ortsteil Farchet liegt laut BG-Vorstandsmitglied Josef Wehbe „sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen“. Sorgen bereiten Wehbes Vorstandskollegin Britta Wurm allerdings säumige Mieter. „Es werden mehr“, sagt Wurm im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auf den Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang dieses Jahres reagierte die Baugenossenschaft unter anderem mit der Einschränkung des Parteiverkehrs. Termine in der Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße gibt’s nur nach telefonischer Vereinbarung. Zudem wurde die Mitgliederversammlung zunächst von Juni auf September verschoben – und schließlich abgesagt. Die gut 650 Genossenschaftsmitglieder sind über das Geschehen im abgelaufenen Geschäftsjahr per Rundbrief informiert worden. Aufsichtsratssitzungen finden laut Wurm ausnahmslos per Videokonferenz statt.

Mietausfälle: Die gelernte Bankkauffrau differenziert

Haben die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, etwa Kurzarbeit, Auswirkungen auf die Baugenossenschaft als Vermieter? „Ja“, stellt Wurm fest, „es gibt vereinzelt Mietausfälle.“ Die gelernte Bankkauffrau differenziert: Es gebe Mieter, „die uns gegenüber offen kommunizieren, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.“ In der Regel finde sich in diesen Fällen eine einvernehmliche Lösung. Was Wurm dagegen ärgert: Mieter, die ohne Angabe von Gründen „nicht mehr ganz pünktlich zahlen“. Deren Zahl „nimmt zu“ und sie befürchtet, „dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist“. Wurm gibt zu bedenken, dass auch die Baugenossenschaft Verpflichtungen habe, dazu zähle die Instandhaltung des Immobilienbestandes, der aus rund 450 Wohnungen besteht. „Das ist ja das Vermögen von uns allen, den Mitgliedern der Genossenschaft.“ Sie appelliert an Mieter, die in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, sich zu melden: „Es wäre wünschenswert, dass die Betroffenen auf uns zukommen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.“ Eine Gefahr für die wirtschaftliche Gesundheit der BG durch Mietrückstände „besteht aber definitiv nicht“, betont Wurm.

Stand heute sind wir unterm Strich gut durchgekommen.“

Abgeschafft hat die Baugenossenschaft im Zuge der Corona-Krise die Warteliste, auf der rund 300 Namen von Wohnungssuchenden notiert waren. Der Verwaltungsaufwand, den diese Art der Vermittlung den Mitarbeitern der Geschäftsstelle bescherte, „war nicht mehr zu bewältigen“, erklärt Wurm. Inzwischen veröffentlich die BG Wohnungsangebote auf ihrer Homepage – Interessenten können sich direkt darauf bewerben. Das Prozedere habe sich mittlerweile „bewährt“.

Mitte 2022 soll das Neubauprojekt in Farchet fertiggestellt sein

Nach wie vor sei die Wohnungsnot in der Flößerstadt groß, weiß Wurm. Rund 13 Millionen Euro investiert die Genossenschaft vor diesem Hintergrund in die Modernisierung ihres Altbestands und einen Neubau an der Blombergstraße in Farchet. Mit der Fertigstellung rechnet Wurm „Mitte 2022“, dann würde die BG an der Blombergstraße unterm Strich über 66 einkommensorientiert geförderte Wohnungen verfügen.

„Wir liegen derzeit im Zeit- und Kostenrahmen“, sagt BG-Vorstandsmitglied und Bauingenieur Josef Wehbe. Allerdings seien „Einschränkungen“ in Folge der Hygieneschutzbestimmungen nicht zu vermeiden gewesen. Wehbe arbeitet aktuell mit den beteiligten Firmen an einem Hygienekonzept für die Wintermonate, „denn es soll langsam an den Innenausbau gehen“. Sein Wunsch sei, die diversen Gewerke „versetzt“ in Angriff zu nehmen, sodass so wenig wie möglich Arbeiter gleichzeitig auf der Baustelle werkeln. Zudem plant Wehbe, beheizte und ans Kanalnetz angeschlossene Sanitäreinrichtungen einzurichten. Schlichte Dixi-Toiletten sind in seinen Augen in Pandemie-Zeiten nur bedingt tauglich.

„Stand heute sind wir unterm Strich gut durchgekommen“, bilanziert Wehbe. Wie auch seine Vorstandskollegin Wurm geht er davon aus, dass das Neubauprojekt Mitte übernächsten Jahres eingeweiht werden kann. Sofern das fiese Virus den Genossen weiterhin keinen Strich durch ihre Rechnung macht. (cce)

