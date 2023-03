600 000 Euro sollte die Sanierung des Dachs der Dreifachsporthalle am Hammerschmiedweg in Wolfratshausen kosten – unterm Strich stehen nun 727 455,67 Euro.

Sanierungsarbeiten teurer als angenommen

Von Carl-Christian Eick schließen

Deutlich teurer als ursprünglich angenommen war die Sanierung des Dachs der Dreifachsporthalle in Wolfratshausen. Dasselbe gilt für die Sanierung und den Umbau des Rathauscafés.

Wolfratshausen – Jeweils einstimmig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zwei überplanmäßige Ausgaben genehmigt, die schon im vergangenen Jahr getätigt werden mussten. Wesentliche Ursache für die kräftige Kostenmehrung war „die allgemeine Teuerung in der Baubranche“, erklärte Stephanie Kaiser vom Rathaus-Referat Finanzen den Mitgliedern des Gremiums.

Baukostenexplosion: Stadt Wolfratshausen muss nachträglich tief in die Tasche greifen

Zum einen war die Sanierung des Dachs auf der Dreifachsporthalle am Hammerschmied deutlich teurer als ursprünglich angenommen. 600 000 Euro hatte der Stadtrat für die Maßnahme bereitgestellt, knapp 727 500 Euro kostete die Dachsanierung unterm Strich. Kaiser hatte in der Beschlussvorlage darauf hingewiesen, dass zum Gewerk Abdichtung angemerkt werden müsse, „dass zum einen Nachträge für die ursprünglich nicht geplante Absturzsicherung mit rund 55 000 Euro brutto sowie die Ausbildung von Detailanschlüssen mit rund 13 000 Euro zu Buche schlugen“.

Und: „Neben Massenmehrungen in einigen Positionen entstanden deutliche Mehrkosten für Abbruch und Entsorgung der Bestandsabdichtung.“ Denn entgegen der Annahme im Zuge der Planung stellte man vor Ort fest, dass der überwiegende Teil der Dachfläche „nicht mit einer normalen zweilagigen Abdichtung versehen war, sondern mit drei bis vier Abdichtungslagen“. Gedeckt werden kann die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von rund 127 500 Euro durch nicht benötigte Haushaltsreste, die beim Neubau der Kindertagesstätte an der Ludwig-Thoma-Straße übrig blieben.

Rathauscafé in Wolfratshausen: rund 165.000 Euro Mehrkosten

Ähnliches gilt für die Verteuerung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen rund ums Rathauscafé in der Altstadt. Eigentümer der prominenten Immobilie ist die Kommune. 572 00 Euro waren im Haushalt 2022 für die Arbeiten bereitgestellt worden, unterm Strich stehen jetzt knapp 737 000 Euro. Als Deckung für die Mehrkosten von rund 165 000 Euro „dienen derzeit nicht benötigte Haushaltsreste für die Straßen- und Gehwegerneuerung an der Gebhardtstraße“, erläuterte Kaiser.

Die Budgetüberschreitung bei Sanierung und Umbau des Rathauscafés – federführend war die Städtische Wohnungsbaugesellschaft – begründen sich laut Stadtkämmerei durch die Kostenexplosionen auf dem Bausektor. Kaiser: „Eine weitere Ursache sind anfallende Kosten, die dem Bestand beziehungsweise den Rathausräumen im Obergeschoss geschuldet sind“. Dazu zählt nach ihren Worten unter anderem die Modernisierung des Brandschutzes.

Stadtrat genehmigt überplanmäßige Ausgaben nachträglich einstimmig

Bürgermeister und Stadträte genehmigten die überplanmäßigen Ausgaben von insgesamt rund 292 000 Euro mit 25:0 Stimmen. Manfred Menke (SPD) interessiert allerdings, ob das neue Dach auf der Dreifachsporthalle statisch dafür ausgelegt ist, eine Photovoltaik-Anlage tragen zu können. Thomas Wenig, Mitarbeiter im Rathaus-Referat Planen und Umwelt, versprach: „Die Antwort wird nachgereicht.“ (cce)

