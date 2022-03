Kritik an Baumfällungen in Wolfratshausen - Umweltschutz-Managerin erklärt, wie sie ersetzt werden

Von: Dominik Stallein

Protest: Gegen die Baumfällungen an der Sauerlacher Straße waren einige Wolfratshauser. Die Stadt hat Nachpflanzungen versprochen – und zwar vier pro gefälltem Baum. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Immer wieder gibt‘s Protest, wenn in Wolfratshausen Bäume gefällt werden. Die Stadt „hat sich verpflichtet, Ersatzpflanzungen vorzunehmen“, erklärt das Rathaus.

Wolfratshausen – Sie mahnten mit Plakaten: Bei der Fällung von sechs Platanen an der Sauerlacher Straße hatten einige Umweltschützer gegen die Maßnahme protestiert, die zur Erweiterung der Straße nötig ist. Als die Baugenossenschaft kürzlich auf einem Grundstück im Ortsteil Farchet einige Bäume entfernte, zürnte der Umweltreferent. Dr. Hans Schmidt (Grüne) sprach von einem „unnötigen Kahlschlag“. Immer wieder regt sich in Wolfratshausen Widerstand gegen Baumfällungen.

Baumfällungen in Wolfratshausen sorgen für Kritik: Umweltschutz-Managerin erklärt wie Stadt reagiert

Wie die städtische Umwelt- und Klimaschutzmanagerin Vivian Horngacher auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, müssen in der Loisachstadt prinzipiell für fast alle gefällten Bäume Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. „Die Stadt hat sich, was Bäume im öffentlichen Bereich betrifft, selbst dazu verpflichtet, Ersatzpflanzungen durchzuführen“, so Horngacher. Im privaten Bereich würden die Vorgaben der jeweiligen Bebauungspläne gelten.

Diese legen zum Beispiel fest, dass einige Pflanzen nur in besonderen Fällen entfernt werden dürfen. „Einer der Gründe kann beispielsweise die Gefährdung der Verkehrssicherheit sein“, erklärt die Umweltmanagerin. Um dies zu belegen, müssen Grundstückseigentümer ein offizielles Gutachten vorlegen, das erläutert, warum der Baum weichen müsse. „Eine adäquate Ersatzpflanzung wird im Falle einer Fällung vorgeschrieben.“

Umweltschutz in Wolfratshausen: Nicht jeder Baum darf einfach gefällt werden - viele werden neu gepflanzt

Diese Maßnahmen sind nicht einheitlich geregelt, weil die Fälle unterschiedlich betrachtet werden müssen. So sei es bei manchen Grundstücken nicht möglich, an Ort und Stelle einen neuen Baum zu pflanzen, auch der Zeitpunkt der Pflanzung hänge vom Gehölz und dessen Eigenschaften ab. Ein Beispiel: „Laubwerfende Bäume werden in der Regel zur Zeit des Laubfalls im Herbst gepflanzt, damit diese ihre Energien in die Ausbildung von neuen Wurzeln stecken können.“

Die Stadt Wolfratshausen achte darauf, heimische Pflanzen zu wählen, die an die hiesigen Witterungsbedingungen angepasst sind. „Jedoch gibt es vor dem Hintergrund des sich wandelnden Klimas Empfehlungen, auf nicht heimische Gehölze, wie beispielsweise Ginko-Bäume zu setzen.“ Ist eine Ersatzpflanzung an der Stelle des entfernten Gehölzes nicht möglich, wird der auf einer anderen Grünfläche platziert. „Hierzu wird regelmäßig ein Pflanzkonzept erarbeitet“, so Horngacher.

Für Klima und Artenvielfalt: Bäume werden in Wolfratshausen neu gepflanzt

Sie erklärt, dass die Stadt jährlich neue Bäume pflanzt – und zwar weit mehr, als gefällt werden: 2019 zum Beispiel waren es 73 und fünf Sträucher, sowie im Herbst zehn weitere Bäume. Auch im Falle der Platanen an der Sauerlacher Straße hat sich die Kommune mehr als bloß einen Ersatz vorgenommen: Pro gefälltem Baum wird die Kommune vier neue an einer anderen Stelle pflanzen. Die Baugenossenschaft hat ebenfalls angekündigt, Ersatz für die gefällten Bäume in Farchet zu schaffen.

