Baustelle in der Markstraße: So läuft die Maßnahme am Untermarkt 10

Von: Dominik Stallein

Teilen

Das Haus am Untermarkt 10 wird kernsaniert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Heimatmuseum, ein Laden und die Tourismusstelle Wolfratshausens sollen im Gebäude am Untermarkt 10 unterkommen. Die Baustelle schreitet voran - trotz einiger Hürden.

Wolfratshausen – Als „Eingangstor der Altstadt“ wurde das Gebäude kürzlich geadelt. Die Bayerische Staatsregierung unterstützt die Sanierung mit 1,2 Millionen Euro, und die Stadt knüpft hohe Erwartungen an den Wachkuss für das Eckhaus am Untermarkt 10. Derzeit erinnert das Denkmal optisch aber so gar nicht an einen Hoffnungsschimmer für die Altstadt: Die Fenster sind verrammelt, Baugerüste umzäunen das historische Mauerwerk. Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (StäWo) saniert das Gebäude. Wie Geschäftsführer Robert Alischer erklärt, liegt die Baustelle zwar im Zeitplan. Doch wegen verschiedener Hürden geht es derzeit zäh voran.

Baustelle in der Markstraße: So läuft die Maßnahme am Untermarkt 10

Bei einem Denkmal, das inmitten der historischen Altstadt saniert und mit Fördermitteln von verschiedenen Stellen kofinanziert wird, „ist wahnsinnig viel Abstimmung mit den unterschiedlichen Beteiligten nötig“, erklärt Alischer. Die Stadt Wolfratshausen ist Eigentümer des Gebäudes und Auftraggeber der StäWo. „Wir versuchen, Unterstützung aus verschiedenen Fördertöpfen zu erhalten“, sagt der Geschäftsführer. Um diese Mittel zu bekommen, müssen jedoch alle Institutionen den Plänen ihren Segen geben. Denkmalbehörde, Regierung von Oberbayern, Tourismus-, Museums- und Städtebauförderstellen und nicht zuletzt die Stadt. Alischer: „Wir schicken im Moment viele Pläne hin und her und arbeiten an Kompromissen.“ Einer betrifft beispielsweise die Fensterfront: Derzeit ist sie mit Brettern verrammelt. „Es gibt dafür unterschiedliche Wünsche, und wir suchen eine gemeinsame Lösung.“

Lieferengpässe am Bau: Arbeiten in Wolfratshausen gefährdet

Nicht nur die diversen Gespräche kosten Zeit, auch die Lieferengpässe für viele Baustoffe machen den Planern zu schaffen. Alischer nennt ein Beispiel: „Wir haben Türen bestellt und die Info bekommen, dass sie schnell zur Verfügung stehen. Kurz danach kam die Meldung, dass das zwar stimmt – die Griffe für die Türen kommen aber erst im Sommer.“ Die Engpässe sind bekannt, und sind kein Untermarkt-10-spezifisches Problem, „aber sie kosten Zeit“.

Das Museum der Stadt soll in dem Gebäude unterkommen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Untermarkt 10: Heimatmuseum, Tourismus-Stelle und Laden sollen hier unterkommen.

Trotz der Warteschleife ist Alischer optimistisch, dass die StäWo den Zeitplan für die Maßnahme einhalten kann. Im April soll das fertiggestellte Erdgeschoss des Denkmals ausgestattet werden. „Bis dahin wollen wir alles baulich hinbekommen. Das kann klappen, das Zeitfenster wird aber immer enger“. Demnächst werden im Erdgeschoss bereits Fliesen verlegt, das Obergeschoss erhält einen neuen Parkett-Untergrund. Die Gestaltung der Außenanlagen möchte die StäWo ebenfalls zeitnah beginnen. „Davor müssen wir die kaputten Ahornbäume fällen, die wir leider nicht erhalten können“, sagt Robert Alischer. Gemeinsam mit einem Landschaftsarchitekten aus Wolfratshausen soll die Freifläche gefällig gestaltet werden.

In dem sanierten Gebäude werden mehrere Institutionen eine Heimat finden: Im Erdgeschoss sollen die Tourist-Info und Teile des Stadtmarketings unterkommen. Die Stadt sucht zudem für ein rund 100 Quadratmeter großes Ladengeschäft einen Mieter. Im Obergeschoss wird das „Museum Wolfratshausen“ mit einem moderneren Konzept wiedereröffnen. Der anvisierte Termin ist im Herbst dieses Jahres.