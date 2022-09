Baustelle statt Sommerpause: Das passiert gerade in den Schulen

Ein undichtes Dach stört den Unterricht. Dieser Meinung war auch die Gemeinde Dietramszell und lässt das Gebäude sanieren. Mit dabei: Eine energetische Dämmung des Baus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wenn die Schüler den Sommer genießen, verwenden die Städte und Gemeinden im Landkreis die freie Zeit der Schulen für ihre eigenen Vorhaben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wo sonst Schüler Mathe und Bio pauken, gehen aktuell die Handwerker ein und aus: In den Sommerferien sind die Schulen kein unbelebter Ort. Die Unterrichtspause wird nämlich vielerorts für Sanierungen und Bauarbeiten genutzt.

Bohren statt Büffeln: Schulbaustellen in den Sommerferien

In Geretsried ist laut der Pressestelle des Rathauses „in der Sommerpause handwerklich immer Hochbetrieb“. Dieses Jahr sei die Koordination allerdings nicht ganz einfach. „Viele Handwerker haben schulpflichtige Kinder und machen gerade selbst Urlaub.“ Trotzdem wird gebaut. Die Klassenzimmer an den Grund- und Mittelschulen erhalten ein dezentrales Belüftungssystem. Da es „bei den Geräten Lieferschwierigkeiten gibt“, werden derzeit nur Vorarbeiten erledigt. Der Einbau könnte dann während des Schuljahres erfolgen.

Renovierung der Bad Tölzer Grund- und Mittelschule schreitet voran – Ärger mit dem neuen Anbau an der Jahnschule

Die Handwerker rücken heuer in die Lehrerzimmer und Fachräume der Bad Tölzer Grund- und Mittelschule, der Südschule, ein. „Diese werden nach und nach renoviert“, erklärt Birte Otterbach, Pressesprecherin der Stadt. Dazu gehöre der Austausch von Böden, neue Akustik-Decken und moderne LED-Beleuchtung. Unerfreulich: Die Eröffnung des neuen Anbaus der Jahnschule verzögert sich. Am Dach und in der neuen Aula der Grund- und Mittelschule sei ein „gravierender Baumangel“ festgestellt worden. Gutachter sind eingeschaltet, noch kann „die Schadenssumme nicht beziffert werden“. Deswegen sei eine pünktliche Eröffnung zum 13. September laut einer Pressemitteilung „leider nicht zu halten“.

Wolfratshausen: Ein Mammutprojekt in achtstelliger Höhe

In Wolfratshausen findet die wesentliche Arbeit bisher ausschließlich in den Büros des Baureferats statt. Die Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg soll in drei Modulen generalsaniert und erweitert werden – ein Mammutprojekt von knapp 50 Millionen Euro. Aktuell befinde sich das Vorhaben in der Planungsphase, so der Leiter des Rathausreferats „Bauen und Liegenschaften“ Franz Hofner. „Wir bereiten unter anderem Ausschreibungen vor.“ Firmen zu bekommen, könnte sich schwierig gestalten, prognostiziert er. Der Mangel an verfügbaren Handwerkern mache „für Wolfratshausen keine Ausnahme“.

Handwerkermangel macht sich in Lenggries bemerkbar

An anderer Stelle ist das schon deutlich zu spüren: An der Grund- und Mittelschule Lenggries war für die Sommerferien die Sanierung der WCs geplant, erklärt der Geschäftsleiter des Rathauses, Tobias Riesch. „Leider haben wir keine Firmen bekommen.“

Dietramszell: Größter Teil der Sanierung fertig, Abschluss im nächsten Jahr

Seit vergangenem Jahr wird das Schulgebäude in Dietramszell saniert. Undichte Dächer gaben Anlass für eine Generalsanierung. Außerdem wird die Dämmung energetisch erneuert. Von allen vier Gebäudeteilen „sind A und B mittlerweile fertig“, so auch der Übergang zu C, heißt es aus dem Bauamt. Einen großen Teil stellten die beauftragten Firmen schon während der Sommerferien fertig. Im kommenden Jahr schließt die Sanierung des D-Baus die Arbeiten ab. Über vier Millionen Euro kostet laut Bauamt-Mitarbeiter Hubert Walser das Vorhaben.

Ganz im Namen der Digitalisierung steht die Grundschule in Bad Heilbrunn

In der Bad Heilbrunner Grundschule steht die Digitalisierung im Mittelpunkt. Die Stadt arbeite an der Erweiterung des schulinternen Netzwerkes. Damit wolle sie sich auf den „zukünftig immer wichtiger werdenden digitalen Unterricht“ vorbereiten, so Andreas Mascher von der Gemeinde.

In Egling steht der Kraftakt erst noch bevor

Nur das übliche Prozedere vor einem neuen Schuljahr – eine Grundreinigung und Kleinstarbeiten – findet während dieser Ferien in der Eglinger Grundschule statt. Künftig steht ein Kraftakt bevor – die Sanierung des gesamten Gebäudes.

Schulen in Benediktbeuern, Münsing und Eurasburg gänzlich leer

Wenig Leben ist derzeit in der Grund- und Mittelschule in Benediktbeuern. Dort sind „die nächste Zeit keine Bauarbeiten geplant“. Für die Schulen in Münsing und Eurasburg gilt das ebenfalls.

