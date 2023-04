BayernCup

Das Tanzzentrum Müller erwartet 2000 Zuschauer bei der Bayerischen Meisterschaft. Für die Fans ist viel geboten - aktiv werden können sie auch.

Wolfratshausen – Blitzschnelle Schritte, peitschende Rhythmen und akrobatische Figuren: der Tanzstil Hip-Hop raubt mit seiner Energie nicht nur den Tänzern, sondern auch manch einem Zuschauer den Atem.

2000 davon erwartet das Tanzzentrum Müller beim diesjährigen Bayern-Cup, den die Schule am Samstag, 29. April, in der Loisachhalle ausrichtet. Juniorchefin Marie-Therese Müller freut sich auf „eine große Geräuschkulisse und richtig gute Stimmung“. Neben den Lokalmatadoren der Schule Müller nehmen einige Tänzer einen weiten Weg auf sich: „Wir haben Anmeldungen aus Starnberg, Großweil, Freudenstadt, Neustadt an der Weinstraße, Augsburg und weiteren anderen Städten erhalten“, berichtet die Tanzlehrerin.

Bayerns beste Tänzer messen sich in Wolfratshausen - auch Lokalmatadoren machen mit

Sie präsentieren neben Hip-Hop-Choreografien den sogenannten Commercial Dance. Dieser Stil weise eine riesige Bandbreite an Elementen von Hip-Hop über Jazz, Modern und Breakdance auf. „Da gibt es keine strikte Form“, sagt Müller. Eine aus Experten besetzte Jury entscheidet, welche Tänzer am meisten überzeugen.

Die Bewertung im Wettkampf erfolgt laut Müller in verschiedenen Altersgruppen. Die Tänzer würden in den Wettbewerben „Mini Kids“ (6 bis 9 Jahre), „Kids“ (10 bis 12 Jahre), Junioren (13 bis 18 Jahre) und „Adults“, also Erwachsene (ab 19 Jahre), an den Start gehen. „Die älteste Teilnehmerin aus unserem Tanzzentrum ist 54 Jahre alt“, so Müller.

HipHop, Jazz, Modern und Breakdance: Beim BayernCup wird alles getanzt

Während am Vormittag die Kinder und Erwachsenen tanzen, präsentieren die Junioren ihre Choreografien am Nachmittag. Außerdem steht im Laufe des Nachmittags der tänzerische Höhepunkt der Veranstaltung an: Die höchste Klasse im Hip-Hop-Bereich, die Profileague, misst sich in der Loisachhalle.

Trotz der Menge an hochklassigen Konkurrenten hat Marie-Therese Müller hinsichtlich der Leistungen ihrer eigenen Tänzer keine Befürchtungen. Die Wolfratshauser Tanzschule habe viele gute Sportler und sie seien auch als Gruppen ein gut eingespieltes Team: „Wir sind eigentlich immer unter den besten Sieben.“

Bayerische Tanzmeisterschaft im April: Jury bewertet beste Performance

Das Publikum muss übrigens nicht in der Zuschauerrolle bleiben: Es gibt eine offene Runde. Müller: „Bei dieser Meisterschaft ist jeder eingeladen mitzutanzen.“ Eine Anmeldung ist bis Samstag, 1. April, über das Meldeportal des Deutschen Amateur-Turnier-Amts möglich. „Jeder überlegt sich selbst eine Choreografie im Freestylebereich.“

Hier sei Kreativität, Lust und Laune gefordert. Die Jury legt in den einzelnen Altersgruppen Wert auf die stärkste Bühnenpräsenz und darauf, wer „sich am besten bewegt“. Außerdem zeichnet die Jury laut der Tanzlehrerin „auch diejenige Person aus, die die meisten Drehungen im Wettbewerb schaffen“.

Tickets für Tanzduelle: Noch gibt es Plätze beim BayernCup

Es gibt noch Tagestickets und Nachmittags-Karten. Sie können direkt im Tanzzentrum reserviert werden. Halbtagskarten kosten 15 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder. Die Ganztageskarten sind für 25 Euro beziehungsweise 20 Euro erhältlich. Wer mittanzen möchte, meldet sich auf www.dat-meldeportal.de unter „Terminkalender“ an.

ELISA KIESLINGER

